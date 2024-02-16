  • 21°C
香港時間 : 2024216日 (週五) 12:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

50%回贈｜朗豪坊初七人日請食蛋糕　2月19日起推50%餐飲回贈

精明消費 07:30 2024/02/16

分享：

分享：

朗豪坊初七人日請食蛋糕 2月19日起推50%餐飲回贈

朗豪坊舉行新春三日快閃活動，2月14日及15日在場內三間食肆請全場食飯，又於今日初七人日（2月16日）在指定食肆全日請食蛋糕。

40間食肆50%餐飲回贈

2月19日起至4月30日期間，朗豪坊逢星期一至五午市及下午茶時段推出《朗豪坊DAYTIME DINING REWARDS》消費回贈活動，食客於場內40間餐飲食肆消費滿HK$100，可獲朗豪坊商場HK$50餐飲電子現金券。

《朗豪坊DAYTIME DINING REWARDS》
日期2024年2月19日至4月30日
時間下午1時至5時
換領方法LP CLUB會員憑食肆商舖發出之單一即日機印電子消費單據滿HK$100，及與其相符的電子支付存根或手機證明，透過朗豪坊APP成功上載合資格消費單據及於4樓顧客服務中心辦理換領手續，可獲贈朗豪坊HK$50指定食肆餐飲電子現金券一張，適用於8樓至13樓的食肆商舖。
點擊圖片放大
+3
+2

撰文：葉雨

相關文章：

儲分需用APP　8旬長者用實體積分卡被拒　向消委會投訴（附4招免墮積分陷阱）

海洋公園新春成人門票低至72折  時代廣場Bazaar新春激減 低至1折

電子利是抽獎｜龍年派e利是　送$16,888現金／$1000蘋果禮品卡／餐飲券逾萬份

理財最前線
新春優惠情報　最高3萬元獎賞　咖啡買一送一　龍年消費有着數

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

人人生日優惠｜年初七人日優惠合集！7折機票／銀行送超市禮券／商場送咖啡
今日
人人生日優惠｜年初七人日優惠合集！7折機票／銀行送超市禮券／商場送咖啡
儲分需用APP　8旬長者用實體積分卡被拒　向消委會投訴（附4招免墮積分陷阱）
2024/02/15
儲分需用APP　8旬長者用實體積分卡被拒　向消委會投訴（附4招免墮積分陷阱）
電子利是抽獎｜龍年派e利是　送$16,888現金／$1000蘋果禮品卡／餐飲券逾萬份
2024/02/09
電子利是抽獎｜龍年派e利是　送$16,888現金／$1000蘋果禮品卡／餐飲券逾萬份
2024奢華情人節禮物推薦 特色首飾、限量版美酒禮盒
2024/02/08
2024奢華情人節禮物推薦 特色首飾、限量版美酒禮盒
好去處｜西貢毛孩專屬市集　送限量寵物御守、設獸醫分享會
2024/02/02
好去處｜西貢毛孩專屬市集　送限量寵物御守、設獸醫分享會
餐廳情報 著數優惠 酒店 美食 商場活動 美容 電子支付 商舖 商場 餐飲

上一篇文章

人人生日優惠｜年初七人日優惠合集！7折機票／銀行送超市禮券／商場送咖啡

下一篇文章

儲分需用APP　8旬長者用實體積分卡被拒　向消委會投訴（附4招免墮積分陷阱）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款