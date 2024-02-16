50%回贈｜朗豪坊初七人日請食蛋糕　2月19日起推50%餐飲回贈

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人人生日優惠｜年初七人日優惠合集！7折機票／銀行送超市禮券／商場送咖啡
朗豪坊舉行新春三日快閃活動，2月14日及15日在場內三間食肆請全場食飯，又於今日初七人日（2月16日）在指定食肆全日請食蛋糕。
40間食肆50%餐飲回贈
2月19日起至4月30日期間，朗豪坊逢星期一至五午市及下午茶時段推出《朗豪坊DAYTIME DINING REWARDS》消費回贈活動，食客於場內40間餐飲食肆消費滿HK$100，可獲朗豪坊商場HK$50餐飲電子現金券。
|《朗豪坊DAYTIME DINING REWARDS》
|日期
|2024年2月19日至4月30日
|時間
|下午1時至5時
|換領方法
|LP CLUB會員憑食肆商舖發出之單一即日機印電子消費單據滿HK$100，及與其相符的電子支付存根或手機證明，透過朗豪坊APP成功上載合資格消費單據及於4樓顧客服務中心辦理換領手續，可獲贈朗豪坊HK$50指定食肆餐飲電子現金券一張，適用於8樓至13樓的食肆商舖。
撰文：葉雨
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欄名 : 消費錦囊