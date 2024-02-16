50%回贈｜朗豪坊初七人日請食蛋糕　2月19日起推50%餐飲回贈

換領方法

LP CLUB會員憑食肆商舖發出之單一即日機印電子消費單據滿HK$100，及與其相符的電子支付存根或手機證明，透過朗豪坊APP成功上載合資格消費單據及於4樓顧客服務中心辦理換領手續，可獲贈朗豪坊HK$50指定食肆餐飲電子現金券一張，適用於8樓至13樓的食肆商舖。