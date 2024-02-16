▲ 理財個案｜34歲已供斷村屋 擁25萬儲蓄想辭工外闖 專家︰宜多儲少少錢

人一世物一世，工作賺錢不是人生的全部，尤其是當你年過三旬，會對自己的未來路向充滿懷疑，暫時辭職停一停、諗一諗，可能是較好的辦法。今次個案的讀者便處於這個境況，但奈何手頭儲蓄着實不多，僅20餘萬，是否足夠辭職外闖。看看龔成是如何回應。

讀者︰

本人34, 已婚, 不打算生小朋友. 現居村屋 已經供斷. 現存約250K 現金.200K現金是必需的讓太太安心的後備現金, 決不作任何投資用途.

前境︰

在公司已工作了多年, 可以話半生不死. 不會差到沒法生存, 但也不會富有. 但工作量很大, 常沒津加班.

害怕︰

一但對公司失去了價值, 很難在市場中找到相近待遇的工作.

十年希望︰

跟太太承諾二人共同努力, 十年內再買第二層樓收租. (如果不投資, 十年儲蓄約 4M左右, 貌似可見的未來). 但本人也更希望 跟太太 同時 成為你常說的財務自由的人.

下一步︰

本人大學專科是一些水泡科目非專業學科, 但對電腦有很大興趣.

本人有4個方向, 但不知道那一個最好, 請老師分享一下意見︰

方向1. 報讀專科

如護士, 職業治療師, XX師 等. 已經報名試過4年, 面試都沒有被取錄. (本人已經死心, 但太太還是很想我跟做同類工作)

方向2. 發展代購模式的副業

想利用國內人士 (認識一些國內的朋友, 但交情不深) 強大的購買能力去搞一些代購或代理工作. 但夫婦二人都是清淡的人, 用的是性價比高的物品, 而且很慳家沒潮流感覺. 只停留於空想和討論階段, 事情在半年內不了了之了.

方向3a. 報讀電腦課程

編寫遊戲, 利用遊戲內的廣告賺錢（讀書, 投資2年, 約250K）

方向3b. 轉行進入IT 界 (讀書, 投資2年, 約250K)

另外︰

以上情況, 50K本金可投資那些股票來收息呢?

個案重點︰

34歲，已婚

擁自住村屋

現金$25萬

工作穩定，但無突破

重點目標︰

事業上突破

不知進修是否正確

不知發展其他事業是否正確

本金如何運用

龔成︰

我的確對未敢跳出安全區的人，有「恨鐵不成鋼」的感覺，因為我好明白，只要踏出第一步，其實好多野都做到，只是一般人選擇放棄！

先講資金分配，$25萬我認為不要動用，首先，你太太要有$20萬作家庭備用，餘下$5萬其實不算多，加上你現時未知你的發展路，如果真的要跳出去，無論是所需的現金，又或跳出去後可能短期影響收入，都建議你持有多些現金，因此，$25萬不建議動用。

如果你確定之後的發展路，同時又不會動用你的資金，才可考慮動用其中的$5萬，但始終由於金額不多，建議到時持有的$5萬等機會，如股市較明顯下跌才入市，這樣能更有效運用你的資金。

另外，你34歲，仍很年青，加上無小朋友負擔，又無供樓負擔，強烈建議你努力儲蓄，趁年青時做好理財，將財富有效增值，以你們的情況，只有$25萬的現金，是偏少，你們要再努力一點！

如果你們想10年內，買第二層物業，第一，要盡力儲蓄，第二，要投資，合理將財富增值。

因為你無負擔，其實可以進取小小，你可以將你每月能儲到的資金，50%-70%，去做月供股票，只要每月進行，你的風險會較少，長期月供就可以了。希望利用10年時間，以儲蓄加投資，滾存到一定的金額，然後買第二層樓。

不過，是否一定要買樓，可到時先決定，你們買第二層樓的目的，都是想儲資產、累積財富。其實，物業只是其中一個資產，你仍可以有好多選擇。如果10年後樓價貴，又或租金回報不高，又或長期上升的潛力不高，是否一定要強行投資？其實未必。

如果你想穩陣收現金流，其實坊間都有好多其他工具，你可以建立一個收息的組合，這點可以到時先想。但你可以先定一個10年計劃，以滾存某一筆財富作目標，利用儲蓄、投資作滾存，而這動作，這刻其實已經可以開始。

至於你的發展路，由於你仍年輕，加上無負擔，其實可以作不同的嘗試，做人不是單單在無興趣的地方工作！

不過，我又睇得出，你們都是穩定的人，要全面突破較難。

方案一，你提過太太想你做這類工作，但你無表示自己想，如果你自己心底不太想，加上都試了幾年，不如不要再試。

方案二，我相信不太適合你。

方案三，我認為你對電腦的興趣，是一個方向，就算你一邊打而家的工，一邊利用少少時間，去學電腦，去用電腦創業，我相信是一個方向。所以，我偏向方案三，但最好是一邊做現時的工作（等你保持有收入），同時去進行方案三。

你只需要有一定大方向，不用定計劃定得太過仔細。你最重要是有方向，行動，一邊行，一邊再想點做，反正我唔會叫你這刻辭工，我只想你將你的興趣，試試為自己發展另一個事業。

電腦的範疇好多，其實你都可以試，睇下自己喜歡邊一樣，同埋邊一樣較有機會發展事業。你不斷試，就會知市場要乜，就知做邊個方向好，所以，我建議你有關電腦的，都可試，但由於方案三都要一定的資金，你最好儲多少少錢先進行，否則，一次過清空了你大部分資金，情況並不理想。

因此，你不用這一刻立即進行，可以先儲錢，同時思考方向，了解方案三有關電腦行業的資料，到適當時機，你可以進行方案三，但不用辭職，可以利用空閒時間進行。當電腦行業你認為適合你，有發展，到時先辭去原有工作，跳到電腦行業。

一下子跳出舒適圈，要較大的勇氣，但你最起碼，都要慢慢一步步進行，有基本行動。加油！唔好多年後後悔說：「如果我當年有行動就好了！」

【本文獲龔成授權轉載】

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