發展中國家擁更多富豪？報告指金磚國家百萬富翁料增85%　漲幅超G7成員國

▲ 金磚國家百萬富翁料增85% 漲幅超G7 中國富豪數最多

近年隨著中東石油強國、印度、中國等新興經濟體崛起，發展中國家在財富增長方面似有超越老牌發達國家的勢頭。投資移民顧問公司Henley & Partners與財富情報公司New World Wealth聯合發布首份《金磚國家財富報告》（The BRICS Wealth Report），預測金磚國家的百萬富翁人口將在未來10年暴增85%，高於七國集團的45%。

金磚十國百萬富翁料增85% 增幅超G7

報告顯示，金磚國家目前持有的可投資財富總額達45萬億美元，有將近160萬人可投資資產超過100萬美元，其中包括4,716名億級富翁（可投資資產超過1億美元）和549名十億級富翁。在未來10年內，金磚國家的百萬富翁人口預計將增加85%。

CNBC援引New World Wealth研究主管Andrew Amoils的評論指：「金磚國家85%的財富增長預測將是全球所有集團或地區中最高的。」

相比之下，七國集團（G7，由加拿大、法國、日本、義大利、美國、英國和歐盟組成））截至2023年12月持有的可投資財富為110萬億美元，根據Amolis提供的數據，G7的百萬富翁人數預計將在未來十年增加45%。

金磚國家由巴西、俄羅斯、印度、中國、南非、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯及阿聯酋組成。這十個國家目前佔世界人口的45%以上，佔全球GDP的比重達到近36%，高於七國集團的30%。

中國富豪數最多

在金磚十國中，中國目前的百萬富翁人數最多，共有862,400名，數量在過去十年中增加了92%，其中包括2,352名億級富翁和305名十億級富翁。印度位居第二，擁有326,400名百萬富翁，過去10年財富增長飆升85%。阿聯酋的百萬富翁人口也激增了77%，目前擁有116,500名百萬富翁，其中億級富翁超過300名。俄羅斯、巴西等5個金磚國家的百萬富翁數量均有所下降。

表1：金磚國家富翁人數排名

排名 國家 百萬富翁人數 億級富翁人數 十億級富翁人數 2013~2023年財富增長（%） 1 中國 862,400 2,352 305 92% 2 印度 326,400 1,044 120 85% 3 阿聯酋 116,500 308 20 77% 4 巴西 82,400 210 25 -28% 5 俄羅斯 68,400 409 43 -24% 6 沙特阿拉伯 58,300 195 22 35% 7 南非 37,400 102 5 -20% 8 埃及 15,600 52 7 -22% 9 伊朗 11,900 40 2 -38% 10 埃塞俄比亞 2,700 4 30%

（來源：New World Wealth 截至2023年12月的數據，百萬富翁數字四捨五入到最接近的100。）

北上廣深杭入圍十大最富城市

中國佔據了金磚國家十大最富有城市中的5個，其中北京排名第一，擁有125,600名百萬富翁，其中有347名億級富翁和42名十億級富翁。緊隨其後的是上海，擁有123,400名高淨值人士，其中322人是億級富翁，39人是十億級富翁。進入前十名的另外三個中國城市是深圳（第5，有50,300名百萬富翁）、杭州（第6，有31,600名百萬富翁）和廣州（第9，有24,500名百萬富翁），其中深圳的百萬富翁數量比2013年增加了140%，漲幅驚人。

報告指，俄羅斯首都莫斯科是過去十年中唯一一個百萬富翁人口減少的富有城市，富裕人士數量下降了24%。

表2：金磚國家十大最富有城市

排名 城市 國家 百萬富翁人數 億級富翁人數 十億級富翁人數 2013~2023年財富增長（%） 1 北京 中國 125,600 347 42 90% 2 上海 中國 123,400 322 39 84% 3 杜拜 阿聯酋 72,500 212 15 78% 4 孟買 印度 58,800 236 29 82% 5 深圳 中國 50,300 154 22 140% 6 杭州 中國 31,600 102 12 125% 7 德里 印度 31,000 123 16 95% 8 莫斯科 俄羅斯 30,300 207 23 -24% 9 廣州 中國 24,500 70 9 110% 10 阿布扎比 阿聯酋 22,700 68 5 75%

（來源：New World Wealth 截至2023年12月的數據，百萬富翁數字四捨五入到最接近的 100。）

印度財富將增110% 阿聯酋人均最富

展望未來十年，印度在財富擴張方面處於領先地位，預計到2033年人均財富將成長110%。沙特阿拉伯位居第二，其人均財富預計將上漲105% 以上。阿聯酋的財富預計將增長95%，中國、埃塞俄比亞的財富預計將分別增加 85%和75%。

表3: 金磚國家未來十年人均財富與增長預測

排名 國家 人均財富（美元） 財富增長 (%)10年預測（2023~2033） 1 阿聯酋 103,500 95% 2 沙特阿拉伯 54,000 105% 3 中國 18,800 85% 4 俄羅斯 16,500 25% 5 南非 11,200 60% 6 巴西 10,400 45% 7 印度 6,800 110% 8 埃及 4,200 55% 9 伊朗 3,800 25% 10 埃塞俄比亞 1,200 75%

（數據來源：New World Wealth，預測增長率四捨五入至最接近的 5%）

Henley & Partners CEO Juerg Steffen表示，金磚國家現在是全球經濟中極具影響力的參與者，為投資者、企業家和才華橫溢的高淨值人士提供了極具吸引力的新機會。「中東和北非國家的加入不僅是一次政治調整，也是對其日益增長的經濟地位的認可。這兩個地區歷史上因其能源資源而舉足輕重，如今正發揮更多元化的經濟作用。對於全球投資者而言，中東和北非愈來愈多地參與金磚國家，開啟了地區以外的可能性，提供了進入快速增長的消費市場、戰略性的地理位置以及獨特的文化和商業環境的機會。」

撰文：葉雨

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