千禧世代沉迷炫富　為買名牌負債纍纍｜分析：社交媒體激化財富攀比　充大頭鬼很重要

▲ 80後90後千禧世代沉迷炫富陷「金錢畸形」 為買車買樓不斷碌爆卡｜分析：社交媒體激化財富攀比、加劇消費焦慮

美國千禧世代對於高昂的住房成本、到期在即的學生貸款以及不斷增加的信用卡債務充滿憂慮，顯然面臨着跟其他世代截然不同的巨大財務挑戰。然而近期有機構調查指出，他們仍然是最沉迷金錢的一代，也是最想炫富的一代。

富國銀行最近的一項研究顯示，80年代及90年代出生的千禧世代（Ｍillennials，又稱Y世代）有着嚴重分裂的理財觀念，既擔心自己在經濟不景的時代下破產，但同時深信必須瘋狂消費，才能保住顏面尊嚴︰

超過一半的富裕千禧世代表示，受到了生活成本危機的「極大影響」；

不過，近六成（59%）受訪者認為在別人面前「看起來或表現出」經濟上的成功，是非常重要。

外媒《財富雜誌》也不客氣形容：

這是「金錢畸形」（money dysmorphia）的另一個跡象︰即人們過度沉迷於致富的想法，以至於忽視了自己財務的實際狀況。

「金錢畸胎」堅持打腫面皮充闊佬

如果說Z世代和Alpha世代（2010年後出生者）是「躺平」的代言人，那麼年紀比他們稍長的千禧世代則是最執著於「成功人士」定義的一群。

富國銀行是次研究涉及大約1,000名受訪者，實際上最關注的是年收入至少25萬美元（逾195萬港元）的群體，反映不僅低收入的年輕人覺得有必要跟上攀比的步伐，就連這班稱得上富裕的千禧世代也非常計較自己是否「顯得」有錢：

逾40%受訪千禧世代表示，擁有明顯的財富標誌很重要，不論是購買豪華汽車、衣服還是住所；

相較下，擁有同樣感覺的人在其他世代中佔比較少，愈年長愈少：

X世代（60年代中至70年代出生者）：21%；

嬰兒潮世代（1946至1964年間出生者）：8%

沉默世代（1925至1945間出生者）：7%

富國銀行諮詢和規劃董事總經理Emily Irwin接受《財富》訪問稱，富裕的千禧世代其實正在努力工作，並獲得財務上的成功，然而他們也在解決外部形象問題，愈來愈多人趨向展示一個不反映自己真實財務狀況的形象：

對某些人來說，這甚至可能是一種『假裝成功』的心態。

為維持高水平生活不惜負債累累

紙上富貴內貧窮

調查顯示，即使是一些最富有的千禧世代也陷於上述的「金錢畸形」︰

逾40%受訪者必須依靠信用卡或貸款來維持自己的生活方式，同時不斷累積債務；

LendingTree數據顯示，2023年第四季信用卡持有者的全國平均債務為6,864美元；

千禧世代是最受未付餘額（拖欠卡數）困擾的消費者之一。

社交媒體鼓勵炫富

加劇消費焦慮

有云「人比人、比死人」，但礙於面子，很多年輕人寧要紙上富貴，不惜迎接真正赤貧，即使大花筒，買下的東西也非盡是自己想擁有，而是形象工程所需。有分析認為，造成千禧世代這種極端扭曲的理財心態的罪魁禍首是社交網絡平台，因為用戶總愛在這些媒體上分享生活，造成朋輩間攀比財富、展示闊綽形象的風氣。

First Foundation Bank執行副總裁兼營運總監Christopher M. Naghibi接受《財富》訪問形容，世人生活在一個性慾亢進（hyper-sexualized）、心煩意亂、由視覺元素策劃的社會，現在一切都狹隘地受制於手機螢幕中的無限滾動範圍內：

無數的圖片和影片……呈現在觀眾面前，想要變得美麗、遊歷廣泛，而且最重要的是——富有，這是人類的天性。

富國銀行調查發現，也引證了千禧世代為充大頭鬼而傾家蕩產︰

近30%受訪者表示購買負擔不起的東西，是為了給別人留下深刻印象或「適應」某種生活方式；

另有三分一人在財務問題上撒謊或誇大，以維持形象。

凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）經濟學副教授Jonathan Ernest表示，千禧世代是在網絡上成長的第一代人，他們所認為的「比得上別人」不會止於在自身街區或社區中擁有最好的物質，而是感受到一種壓力，迫於跟上與更廣泛的一群網絡KOL同等的消費水平：

這也意味着千禧一代可能會從擁有奢侈品中獲得更多好處，因為他們不僅贏得了同輩的欽佩，還因為更大的線上影響力贏得了朋友、家人和追隨者的欽佩。

但Emily Irwin警告，這種網絡名氣掛帥的「把戲」無法持續，會造成惡性循環：大多數人不願意談論他們的實際財務情況，只是表達「我過着最好的生活」。她假想，如果網絡的風氣扭轉，社交平台上大家鼓勵分享自己為承擔財務責任所做的一切，或者會是一番更健康的景象：

如果每個人都能自行「攤牌」，而不會受到評判或尷尬，那該是多麼自由啊。

撰文︰黃正軒

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