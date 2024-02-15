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儲分需用APP　8旬長者用實體積分卡被拒　向消委會投訴（附4招免墮積分陷阱）

精明消費 15:21 2024/02/15

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儲分需用APP　8旬長者用實體積分卡被拒　向消委會投訴

現在不少商戶都設有會員制度，市民成為會員後，購物可以儲分，累積消費賺取的積分可以換領不同獎賞。

但消委會指出，不時接獲與積分獎賞計劃相關的投訴，當中包括未能公平對待如長者等弱勢消費社群的需要。

消委會最新便披露一個案，指有8旬長者被商戶拒收實體卡，因而向消委會尋求協助。

  • 儲分需用APP　惹長者不滿

消委會指出，投訴人是一名年近80歲的長者，在某商戶購物結賬時，本來一向會出示實體積分卡。但在最近一次購物時，收銀員卻告知不再接納實體卡，並要求投訴人在手機下載應用程式，方可繼續儲分或使用積分。

即使現在人人都有智能電話，但長者未必懂得透過智能電話進行較複雜的操作。該名投訴人嘗試自行下載APP，但由於不熟悉電話運作，亦未有職員從旁協助，他幾經嘗試仍未能成功下載。該名長者唯有致電到該商戶的熱線中心求助，卻無人接聽。

該長者不滿該商戶拒絕接受實體積分卡的安排，認為對不諳應用程式的長者十分不便，故向消委會尋求協助。         

該商戶則向消委會表示，消費者如在使用相關應用程式時遇有疑難，可致電其客戶服務熱線查詢，而所有參與積分優惠計劃的門市亦有職員為消費者提供協助。

經消委會調停後，事件不久已獲解決。

  • 欲兌換禮品　商戶稱缺貨　但網上有售

消委會披露另一有關商戶積分計劃的投訴個案，另一商戶定期舉辦的會員積分優惠活動，每消費$500可賺取1個積分，集滿指定積分便可換取禮品。根據優惠條款，有關積分將於購物後7天內存入會員帳戶，而可賺取積分的交易日期至6月30日止。

投訴人在6月19日消費後，14天後才獲得積分，需時較商戶的服務承諾為長。投訴人打算換領禮品時，發現心儀禮品已經換罄，而同級禮品亦全都缺貨。由於可賺取積分期已屆滿，投訴人亦無法賺取更多積分以換領高一級別的禮品。其後，投訴人發現其心儀禮品在那商戶的網店有售，因而懷疑該禮品並非缺貨，並多番向商戶表示不滿，惟商戶堅持回覆「禮品數量有限，換完即止」，投訴人遂向消委會投訴。

經消委會調停後，商戶願意酌情安排投訴人到門市領取其心儀禮品。

4招免墮積分計劃陷阱

消委會指出，消費者則應衡量自身負擔能力和實際需要，勿因積分獎賞計劃優惠吸引而衝動消費。而打算或已參與商戶積分獎賞計劃的消費者，應留意以下事項︰

  • 1. 細閱和問清積分獎賞計劃條款細節

包括賺取積分和儲分的方法（以手機應用程式還是實體卡）、積分期限、是否需要預先登記、是否須符合某些消費條件方可賺取積分，例如只適用於購買特定種類的貨品、於指定商場或門市消費和相關時段等。

  • 2. 保留相關消費憑據

如發現積分遲遲未入帳或紀錄有誤，應盡快向商戶查詢。

  • 3. 須注意積分有效期、換領手續及期限等

由於禮品一般都是「換完即止」，宜盡早換領心儀禮品，亦應注意部分禮品或需要加錢換購。如對禮品有任何疑問，應在換領前向商戶查詢清楚，例如換領電器產品能否享有原廠保用、現金劵的使用條款及有效期、禮品如有破損或品質問題可否更換等。

  • 4. 提防騙往假冒商戶

早前有消費者收到騙徒假冒商戶名義發出的積分到期提示短訊，並於短訊中提供的網頁連結輸入了個人及信用卡資料，造成金錢損失。消費者如收到含有超連結或二維碼，而連結的網頁要求客戶提供個人資料、信用卡及銀行等付款信息的可疑短訊，應先向商戶核實，並可參考警務處的「防騙視伏器」搜尋結果，評估詐騙及網絡安全風險，以免受騙。

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