美股科技七雄｜何時才算泡沫？法興：標指再升25%才是「非理性繁榮」

▲ 美股科技七雄｜AI會否如科網股泡沫爆破？分析：標指尚要升25%才算「非理性繁榮」

美股屢創新高，由七大科技巨頭之超強勁升幅帶動，但它們的權重在主要指數中甚高，亦為人詬病。

有觀點認為美股呈「頭重尾輕」之勢，此七大成長股估值已經過高，要是它們獲利放緩，股價大幅回調，可能釀成等同千禧年代科網股泡沫爆破的金融危機。

但有機構則認為，投資者對股票的估值已不像科網泡沫顛峰時那般高估。

儘管收益的確集中，但市場廣度正在改善。

因着ChatGPT掀起生成式人工智能（AI）熱潮大爆發，從2022年底至今，基本上都是由人稱「科技七雄」、「七巨頭」（Magnificent 7）的七隻大型科技服引領美股漲勢。

這七大明星股陣容包括：

蘋果（Apple，美：AAPL）；

微軟（Microsoft，美：MSFT）；

Alphabet（美：GOOGL）；

Meta Platforms（美：META）；

特斯拉（Tesla，美：TSLA）；

亞馬遜（Amazon，美：AMZN）；

英偉達（Nvidia，美：NVDA）

即使近期蘋果和Tesla遭機構降低評級，股價回調，但其他豪傑如英偉達、微軟及Meta仍如日方中，英偉達市值在截至13日收市超越亞馬遜，昨（14日）盤中更曾經一度超越Alphabet。

七大科技股累積的巨大升幅，也引發華爾街將現況與超過25年前的網絡時代堀起相提並論。不乏淡友擔心︰

英偉達（截至13日之市盈率高達逾92倍）就比如當年的思科（美：CSCO）；

AI炒作就像科網股熱潮；

美股不斷獲高追，有泡沫味，岌岌可危。

法興︰標指離科網泡沫「非理性繁榮」尚有25%升幅

然而，法國興業銀行表示，仔細分析市場數據，標準普爾500指數仍需再升25%，才能達到90年代推動科網股泡沫的「非理性繁榮」（irrational exuberance）水平。該行分析師Manish Kabra和Alain Bokobza周三（14日）發表報告稱︰

將（科技-媒體-電訊）泡沫的峰值應用到納指上，標普500指數必須達到6,250點，才能反映同等水平的非理性繁榮。

Kabra舉出的計算，是以科技業在標指中的利潤份額（profit share）為基礎。他指出，要判斷目前AI明星股是否已成泡沫，有兩大要點要觀察︰

在互聯網泡沫的頂峰，科技行業的交易價格（市值）是其在標指的利潤份額的 2倍 ；

； 而標指當時的市盈率為25倍。

不過，納指如今的交易價格只是其在標指的利潤份額的1.25倍：

佔標指每股收益的40%；

而標指自己的市盈率為20倍。

換而之，投資者對股票的高估程度並未如網絡科技泡沫頂峰那麼高估。

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頭重腳輕難改

惟市場仍屬「理性樂觀」

然而，標指升幅集中在七巨頭仍是不爭事實——微軟、蘋果和英偉達等股票是該指數去年出色表現的重要組成部分，七大明星亦佔標指1月升幅的45%。Kabra對此表示：

毫無疑問，集中度是最大的風險之一；

今日美國十大股票的指數權重甚至比（互聯網）泡沫時期還要高。

但他也同時指出，美股至今的反彈是由「理性樂觀」推動，而不是非理性繁榮。更多股票正在參與市場上漲，而非僅限七大明科技股的小圈子，世界各地的股市都受到強勁利潤的推動。

撰文︰黃正軒

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