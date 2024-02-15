  • 25°C
香港時間 : 2024215日 (週四) 16:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

投資移民最佳目的地排名　香港「優質教育」不合格　總排名也入前十

個人增值 13:30 2024/02/15

分享：

分享：

投資移民最佳目的地排名 瑞士美國星洲奪前三 香港第7

許多富裕人士為了讓下一代獲得更好發展、創造更多家庭財富，都會考慮移民到有更佳機會優勢的國家或地區。曾公布「亨利護照指數」的國際財富諮詢公司Henley & Partners近日發表「亨利機會指數」（The Henley Opportunity Index），評選投資移民的最佳目的地，瑞士、美國、新加坡奪得前三，香港躋身第7。

該指數檢視了27個國家和地區的6個參數，包括收入潛力、職業發展、頂級就業前景、優質教育、經濟流動性和高宜居性，為投資者、企業家和富裕家庭提供了一個基準，以比較和確定哪些投資移民目的地能為下一代提供最好的生態系統，使其職業發展和收入潛力最大化。所有項目均轉換為滿分100分，並進行同等加權，得出滿分100分的總機會分數。

投資移民Top 3目的地：瑞士、美國、星洲

評估結果顯示，創造家庭財富的最佳國家是瑞士（85分）。美國（82分）和新加坡（79分）分列第二和第三。

最佳投資移民目的地排名

排名國家/地區得分（滿分100分）
1瑞士85
2美國82
3新加坡79
4澳洲75
5加拿大74
6英國73
並列第7奧地利64
並列第7香港64
並列第8西班牙63
並列第8阿聯酋63

（來源：Henley & Partners

Henley & Partners指，瑞士失業率僅 2%，擁有7所世界排名前250的大學，因其出色的收入潛力、職業發展和頂級就業得分而在亨利機會指數中享有最高總得分。

美國也提供良好的就業前景和優質的教育，擁有46所世界頂尖大學。同時，新加坡強勁的自由市場經濟以及與亞洲和世界的良好聯繫，使其成為全球最令人嚮往的地點之一。當地擁有大量銀行、工程、金融科技等領域的機會，推動地區乃至全世界的創新和增長。

首3名國家的具體得分︰

點擊圖片放大

香港躋身第7

研究顯示，香港總得分為64分，與奧地利並列第7。香港在頂級就業前景（86分）、收入潛力（76分）、職涯發展（70分）方面得分較高。全球排名前 250 的大學中，有 5 所位於香港。許多跨國公司選擇香港作為其亞洲基地，因此香港的就業市場前景廣闊，包括資產管理、創意產業、數據分析和數據科學、金融科技和信息技術。作為金融、貿易、國際關係和文化的重要樞紐，香港的畢業生有多種選擇可供探索。知名組織有許多就業機會，對高技能員工的需求很高。

香港的具體得分

  • 收入潛力---76分
  • 職業發展---70分
  • 頂級就業前景---86分
  • 優質教育----49分
  • 經濟流動性---50分
  • 高宜居性---51分

 

點擊圖片放大

其餘6國具體得分：

點擊圖片放大
+4
+3

研究還發現，一個在本國得分為25分的典型印尼家庭，透過獲得美國居留權，可以將下一代成功的可能性提高到82分 。同樣，一個分數為32分的印度家庭移民到瑞士，其優勢將增加到85分。

Henley & Partners教育總監Tess Wilkinson表示：「全球收入差異很大程度上取決於人們生活和工作的國家。選擇正確的國家是確保多代財富的關鍵。」

撰文：葉雨

相關文章：

世界最強「搶人才」國家排名　瑞士新加坡蟬聯頭兩甲　中國急彈7名

全球億萬富豪人數20年增一倍　十大巨富城市　香港排名低過新加坡

2023世界最佳退休金制度　荷蘭榜首、新加坡前10　香港評分「C+」排21

理財最前線
新春優惠情報　最高3萬元獎賞　咖啡買一送一　龍年消費有着數

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 移民百科

最新專欄文章 更多

澳洲暫停黃金簽證　擬推新計劃吸引少量高質移民
2024/01/22
澳洲暫停黃金簽證　擬推新計劃吸引少量高質移民
美國最佳大學排名出爐　普林斯頓居首　畢業一年已賺回學費？
2023/09/15
美國最佳大學排名出爐　普林斯頓居首　畢業一年已賺回學費？
澳洲樓市現復蘇跡象 分析指U型反彈尚早
2023/04/03
澳洲樓市現復蘇跡象 分析指U型反彈尚早
【移民塞浦路斯】塞浦路斯「黃金護照」點解咁吸引
2020/08/28
【移民塞浦路斯】塞浦路斯「黃金護照」點解咁吸引
【移民百科】點解塞浦路斯「黃金簽證」咁吸引　移民塞浦路斯前有幾點要注意
2020/08/28
【移民百科】點解塞浦路斯「黃金簽證」咁吸引　移民塞浦路斯前有幾點要注意
宏觀分析 人工智能 經濟 財富及資產管理 就業 大學 創意產業 畢業 瑞士 新加坡

上一篇文章

父母配對利是錢　沒嫁妝女兒也感恩！專家：別讓小孩感「理所當然」

下一篇文章

【ET財智Talk】香港樓市今年具反彈空間？高力李婉茵分析住宅 寫字樓及街舖價格走勢 2月19日晚上8時見
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款