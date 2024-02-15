投資移民最佳目的地排名　香港「優質教育」不合格　總排名也入前十

▲ 投資移民最佳目的地排名 瑞士美國星洲奪前三 香港第7

許多富裕人士為了讓下一代獲得更好發展、創造更多家庭財富，都會考慮移民到有更佳機會優勢的國家或地區。曾公布「亨利護照指數」的國際財富諮詢公司Henley & Partners近日發表「亨利機會指數」（The Henley Opportunity Index），評選投資移民的最佳目的地，瑞士、美國、新加坡奪得前三，香港躋身第7。

該指數檢視了27個國家和地區的6個參數，包括收入潛力、職業發展、頂級就業前景、優質教育、經濟流動性和高宜居性，為投資者、企業家和富裕家庭提供了一個基準，以比較和確定哪些投資移民目的地能為下一代提供最好的生態系統，使其職業發展和收入潛力最大化。所有項目均轉換為滿分100分，並進行同等加權，得出滿分100分的總機會分數。

投資移民Top 3目的地：瑞士、美國、星洲

評估結果顯示，創造家庭財富的最佳國家是瑞士（85分）。美國（82分）和新加坡（79分）分列第二和第三。

最佳投資移民目的地排名

排名 國家/地區 得分（滿分100分） 1 瑞士 85 2 美國 82 3 新加坡 79 4 澳洲 75 5 加拿大 74 6 英國 73 並列第7 奧地利 64 並列第7 香港 64 並列第8 西班牙 63 並列第8 阿聯酋 63

（來源：Henley & Partners）

Henley & Partners指，瑞士失業率僅 2%，擁有7所世界排名前250的大學，因其出色的收入潛力、職業發展和頂級就業得分而在亨利機會指數中享有最高總得分。

美國也提供良好的就業前景和優質的教育，擁有46所世界頂尖大學。同時，新加坡強勁的自由市場經濟以及與亞洲和世界的良好聯繫，使其成為全球最令人嚮往的地點之一。當地擁有大量銀行、工程、金融科技等領域的機會，推動地區乃至全世界的創新和增長。

首3名國家的具體得分︰

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香港躋身第7

研究顯示，香港總得分為64分，與奧地利並列第7。香港在頂級就業前景（86分）、收入潛力（76分）、職涯發展（70分）方面得分較高。全球排名前 250 的大學中，有 5 所位於香港。許多跨國公司選擇香港作為其亞洲基地，因此香港的就業市場前景廣闊，包括資產管理、創意產業、數據分析和數據科學、金融科技和信息技術。作為金融、貿易、國際關係和文化的重要樞紐，香港的畢業生有多種選擇可供探索。知名組織有許多就業機會，對高技能員工的需求很高。

香港的具體得分

收入潛力---76分

職業發展---70分

頂級就業前景---86分

優質教育----49分

經濟流動性---50分

高宜居性---51分

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其餘6國具體得分：

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研究還發現，一個在本國得分為25分的典型印尼家庭，透過獲得美國居留權，可以將下一代成功的可能性提高到82分 。同樣，一個分數為32分的印度家庭移民到瑞士，其優勢將增加到85分。

Henley & Partners教育總監Tess Wilkinson表示：「全球收入差異很大程度上取決於人們生活和工作的國家。選擇正確的國家是確保多代財富的關鍵。」

撰文：葉雨

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