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消費降級｜中產也要降級？内地鋼琴銷量大跌　龍頭琴廠巨虧　鋼琴老師︰每天只能賺50元　

個人增值 09:00 2024/02/14

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内地鋼琴銷量大跌 龍頭琴廠年虧9千萬 中產家長消費降級 轉向更具性價比課程

過去，内地「鋼琴熱」一度持續多年，許多中產家長把鋼琴視作一種財富和品味的象徵，都會讓孩子學琴，是鋼琴市場一大主要消費群體。但近年隨著經濟不景氣、居民收入下滑等因素，中產家長不再能負擔起動輒上萬的鋼琴，導致鋼琴銷量大跌，國内龍頭琴廠年虧損高達9千萬。

鋼琴銷量大跌 龍頭琴廠年虧千萬

最近，#鋼琴銷量斷崖式下滑#話題登上微博热搜，有博主發文稱：一個鋼琴廠的老闆説鋼琴徹底崩盤了，去年一半鋼琴廠倒閉了。以前5、6萬買的鋼琴，今年5000塊出手都沒人要。

鋼琴消費低迷的現象可以從國内鋼琴龍頭廠商的財報得到印證。珠江鋼琴2023年第三季度報告顯示，受樂器市場需求疲倦影響，2023年前9個月營業收入9.02億元（人民幣，下同），年減31.47%。營業利潤為958萬元，年減逾九成。

另一龍頭海倫鋼琴，2023年前三季度營業收入較2022年同期下降21.99%，淨利潤年減24.70%。該公司於1月30號發布2023年年度業績預告，預計2023年全年公司淨利潤為負，虧損範圍將在7750萬～9750萬之間。

《南風窗》指，與2015年股價高點相比，珠江鋼琴和海倫鋼琴均跌逾七成，與2012年初上市時期股價基本持平。鋼琴企業縮減的營收背後，似乎是無力再支撐高昂訓練班的家庭。

經濟環境不佳 居民收入減少

海倫鋼琴在2022年報、2023年半年報中均提到，業績下降的原因包括：

外部經濟大環境不佳，國際金融局勢動盪，整體市場消費環境氛圍弱，居民可支配收入減少，消費信心下降。鋼琴作為大宗非必需消費品，在當前的市場環境下，在大量的消費品銷售市場中處於劣勢。

珠江鋼琴的財報也有類似表述，另外還指針對教培行業的「雙減」政策，也是導致鋼琴消費市場疲軟的因素。

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中產家長消費降級

據《每日人物》，在許多内地家長心中，鋼琴不僅是一門特長，也蘊藏著某種通往更上層生活的可能性，學鋼琴既能彰顯品味又能暗示財富，於是成為中產階級家庭的普遍選擇。但近年隨著中產家庭收入下降，家長們開始變得謹慎。

一位化名閆荷的鋼琴老師稱，往年家長交課時費，都是大手一揮，一交就交一年。買鋼琴一事，在過去也很少需要花費數月時間思量。但現在家長們的心態發生了明顯改變，慎重、糾結、猶豫，成為主旋律。該鋼琴老師表示：「以前每天能進100塊錢，花50元不心疼，現在每天只能進50塊了，你還敢這樣花嗎？人家只能先保證生活其它方面的各種支出。

《三聯生活周刊》援引一位化名陳真華的鋼琴老師指，隨著疫情後經濟下行，家長的消費降級更明顯，「更多孩子選擇上少年宮的集體課，租琴或到琴行練習」

《封面新聞》引述一名從業20年的二手鋼琴銷售業者分析，鋼琴銷量暴跌有兩大主要原因：

  • 首先是近年中產家庭收入的下滑。中產家長讓孩子學琴，原先是一種對未來的長期打算，但是這兩年收入和未來預期，都受到了一定影響。
  • 第二是大家對於「雞娃」（父母給孩子「打鷄血」，不斷安排學習和培訓活動，要求孩子取得好成績的行為）和「捲不動」（參與不了過度競爭）的集中爆發。他説，最近這大半年，不管是老師還是家長之間的討論，都覺得既然捲不出結果，索性就算了吧。 「這麼費勁地弄個樂器，有這個錢還不如出去旅旅遊啊，在郊外放個風，幹一點開心的事。」

轉向更具性價比課程

《南風窗》報道，與鋼琴熱潮的冷卻相呼應的，是更多家庭傾向選擇更實際的STEAM課程。2020年，多鯨研究院數據顯示，藝術教育仍佔優質教育市場規模的大頭，佔40%，緊隨其後的是體育教育及STEAM教育。但兩年過去，在艾瑞諮詢2023年3月發布的《中國教育市場需求洞察報告》中，STEAM教育躍升為研究家庭中參與學習的第一位，佔比為39%，藝術教育以34.1%居於第二。

《每日人物》也指，家長們對於雞娃的焦慮沒有隨鋼琴而消失，而是流向了更有性價比的地方。不少家長轉而讓孩子學足球、乒乓球、籃球等，比起鋼琴，體育至少能鍛鍊身體，對家長的消耗也少一些，總歸是更有性價比。

撰文：葉雨

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