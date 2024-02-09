機管局債券｜年三十衝上102.2元 無貨可否追？即睇最新分析（附4.9厘退款優惠詳情） 收息攻略 13:56 2024/02/09 分享： 分享： 機管局發行的零售債券本周上市後，於年三十竟衝左上102元，收市報102.2元。有貨的應否沽？無貨的又應否買？今集《ET至高息》請專家分析最新追揸沽策略，加碼送你4.9厘退款優惠，比「三跑債」更好賺！即用2分鐘睇片︰ ET至高息 機管局債券｜年三十衝上102.2元 無貨可否追？即睇最新分析（附4.9厘退款優惠詳情） 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【定期存款2024】低門檻7個月4.1厘｜中資行逆市4.4厘｜6厘高息速賺$1,500｜2月份港元定存新趨勢 今日 【定期存款2024】低門檻7個月4.1厘｜中資行逆市4.4厘｜6厘高息速賺$1,500｜2月份港元定存新趨勢 港元定存｜50萬元定期存款 7個月收息$12,000 逾15銀行4厘年利率 今日 港元定存｜50萬元定期存款 7個月收息$12,000 逾15銀行4厘年利率 定期存款利率邊間好？現有資金4.4厘速賺$5,500、新資金6厘（附不同存期最高息之選） 今日 定期存款利率邊間好？現有資金4.4厘速賺$5,500、新資金6厘（附不同存期最高息之選） 定期存款｜3個月6厘年利率、1000元起存｜現有資金4.4厘 今日 定期存款｜3個月6厘年利率、1000元起存｜現有資金4.4厘 定期存款｜6個月4.4厘收息$22,000、低門檻4.2厘｜17銀行有4厘 今日 定期存款｜6個月4.4厘收息$22,000、低門檻4.2厘｜17銀行有4厘 投資策略 被動收入 收息產品 債券種類 港元定期存款 定期存款 債券 機場管理局 著數優惠