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機管局債券｜年三十衝上102.2元　無貨可否追？即睇最新分析（附4.9厘退款優惠詳情）

收息攻略 13:56 2024/02/09

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機管局發行的零售債券本周上市後，於年三十竟衝左上102元，收市報102.2元。有貨的應否沽？無貨的又應否買？今集《ET至高息》請專家分析最新追揸沽策略，加碼送你4.9厘退款優惠，比「三跑債」更好賺！即用2分鐘睇片︰

ET至高息
機管局債券｜年三十衝上102.2元　無貨可否追？即睇最新分析（附4.9厘退款優惠詳情）

 

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