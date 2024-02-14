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理財熱話｜龍年恒指平均升14%？網民唔Buy︰一切皆有可能

藍籌股 08:30 2024/02/14

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龍年港股會好　蛇年又會行衰運？恒指平均跌足14%！歷年邊個生肖年最威？

港股近兩年令人失望，即使反彈亦往往不能持續，兔年收爐又以下跌告終，展望龍年市場未敢太樂觀。恒指公司早前便撰寫一則「指數快訊」，回顧過往龍年的恒指表現，竟發現恒指不但龍年都會錄得升幅，而且龍年平均能升14%！

聯儲局利率與內地經濟前景的不確定性或會繼續影響市場氣氛，不過歷史數據反映的卻是另一個故事。 過往 55 年來，恒指在 4 次龍年期間錄得 14%的平均回報。

如果今次龍年港股能夠延續往續，那將會是令人振奮的消息。但原來過往龍年雖然平均升足14%，卻只在12生肖中排行第7。或者讀者不禁疑問，還有哪6個生肖年的平均升幅比14%更多？以下看看恒指公司整理的資料︰

過往55年各生肖年平均升幅

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鼠年平均升46%最威　蛇年表現最差

原來在12生肖之中，鼠年的表現最為強勁，平均回報達46%，對上一個鼠年即使是疫情期間，恒指也有8%升幅。

蛇年則是12生肖中表現最差的，錄得13.9%的平均跌幅，跌幅遠大於表現第二差的牛年（平均跌5.7%）。過往全部4次蛇年均告下跌。

不過，以上數據代表的是什麼呢？正如風水學、運程學一樣，信則有、不信則無，況且投資市場不是有一句金科玉律，說「過往回報不代表未來表現」嗎？

用生肖看股市的盲點
過往不代表未來

其實恒指公司亦在文章中指出，鼠年平均表現強勁，主要是由70年代時的一次急升221%的極高回報年份所帶動；而蛇年平均表現差，其中是因為2001年蛇年科網泡沫爆，因此大跌32%。

因此，投資者不宜沉醉在過往龍年的港股表現之中，應冷靜及理性認清目前市況的利好與利淡因素，自行分析。

難道龍年好轉後又會大跌？

況且，如果按照歷史數據，難道恒指會在龍年大升數千點後，蛇年又會遭逢厄運？目前大行最多只會估計指數在未來12個月的表現，即便是這些年初定下的目標價，也有可能在年中檢討、修改，更何況是下一個生肖年的預測？

網民普遍唔Buy︰一切皆有可能

網民對用生肖去預測股市有不同意見，有人指出，一切皆有可能。來看看大家的看法︰

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