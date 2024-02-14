2024環球股票機遇︰是時候買入環球股和派息股？

▲ 2024美股市場波動加劇將吸引投資者重投派息股和環球股票市場。

2023是屬於美股「七巨頭」的一年，但我們預期美股市場波動加劇將吸引投資者重投派息股和環球股票市場。

受惠於通脹放緩、經濟韌性、利率降低以及各大央行在年底暫停加息，全球股票市場與風險資產於2023年的整體表現意外強勁。風險市場同樣強韌，標普500指數於12月中升超過兩成，納指升逾四成，代表國際發達市場的﻿ MSCI EAFE指數亦升逾一成半。

去年我們預估全球股市在2023年呈有利局勢，而預期美股表現相對大多數發達和新興市場會更出色。可是，多項令我們作出去年預測的指標仍處緊張，加上自 2022年10月市場開始反彈以來，MSCI EAFE指數的表現已超越標普500指數。

美股面臨固定收益市場的難題

我們預計美股和固定收益市場在2024 年會出現分歧。

截至 2023 年底，美股市盈率約為 20 倍，比歷史上約15倍的平均水平高出 33%，而市場預計今年的盈利增長約為12%，意味著樂觀型股票投資者在預期高於平均水平增長下願意支付高於平均水平的估值。

不過，考慮到經濟成長將放緩、延遲出現的衰退，固定收益市場預計聯儲局將減息約125個基點。

「股票市場要有所增長，固定收益市場便見衰退」——投資者或會在這種情況得到平衡前積極尋求股票回報。我們認為企業質素和現金流將是市場關鍵，並傾向於擁有持久營運模式，且有能力應對更多不確定性和衰退風險的企業。

派息股具吸引力

而隨着增長與衰退的局勢緩解，以及市場持續消化資本成本正常化的現象，我們預期股票投資有適度回報，或有利於表現更穩定的派息股。雖然過去十年的廉價資本有利現時現金流較少但潛在增長率較高的企業，然而息率迅速上升應會有利成熟企業，因為它們擁有穩定的現金流和自籌資金的能力。如果情況屬實，企業收入在總股本回報中的作用可能會變得比平常更大。

投資者正面臨受通脹和固定收益表現夾擊的時期，我們認為，能帶來持續增長收入的股票收益投資組合，是抵禦美國和海外頑固通脹壓力的良好對沖工具。

由於固定收益市場在 2023 年仍陷入困境，能賦予相對價值的股票收益因而吸引投資者，並有機會扭轉由經濟增長與放緩甚至衰退間拉鋸所產生的市場波動。

價值投資在國際市場表現更優

價值投資在國際市場的表現優於增長投資，而在美國，在人工智能和「七巨頭」的影響下，增長投資的表現則優於價值投資。儘管如此，美國以外的市場也不乏有趣的增長和價值投資主題。在人工智能領域，許多領先的「鐵鎬鐵鏟」投資都在美國境外。這類企業為人工智能行業發展提供了所需工具，故我們相信許多優質企業和具吸引力的估值都在美國境外。

儘管市場普遍預料經濟將衰退，但經濟韌性推動世界各地和各行業股票的強勁表現。

即使減息和軟著陸的可能性有機會推動股市持續上漲，但我們認為資本正常化和更高的估值將削弱投資者對2024年的預期。

【關於作者】Ben Kirby是尚渤投資管理公司聯席投資總監兼董事總經理，負責推動公司的投資進程，還擔任公司多策略投資的組合經理人。Ben持有路易斯堡學院計算機科學學士學位和杜克大學富卡商學院工商管理碩士學位。他是一位特許金融分析師。

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