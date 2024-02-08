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他「戒車」4年儲百萬　若養車要花400萬　他感嘆「無車人生」才勝利｜為何人們還爭做揸車族？

個人增值 18:46 2024/02/08

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若買車人生多花400萬？ 他「戒車」4年儲百萬 為何人們還爭做揸車族？

名車、名錶、豪宅——這是所謂的成功人士三件套。不少人都想買車，但在香港買車容易養車難，有網民分享，若買車這輩子至少要多花400萬元！

日本財務規劃師KURAMA大學時就表示：「這輩子絕不買車！」為了不買車他可謂竭盡全力，甚至研究出一套方法論來避開一切揸車可能：工作需要車？那就換一份工作！住的太遠要揸車？那就換個地方住！

然而，這個世界上從不缺少想成為「揸車族」的人，無論你是想買車，還是想「戒車」，這篇文章都能幫到你。

若買車人生多花400萬 不買車才是瀟灑人生？

如果你對在香港買車養車的開支還沒有概念，在這裏先簡單算一筆賬：

  • 買車：連稅最少20萬元（新車）
  • 牌費：最少5000元~6000元（每年一次）
  • 車保：新手最少5000元（三保、每年一次）、若全保可能要過萬元
  • 停車場：約4000元（每月）
  • 定期檢查、維修：2000元（每年一次）
  • 油費：「假日司機」一個月1000元，日日揸車最少每周1000元

假設人在20～70歲養車，不包括買車費用，加上其他雜費，一年光養車便需要75000元，50年加上買車的錢，就有395萬元——這還未計漫長人生期間，你可能已最少換了兩次車。

看看網民有何高見：【網絡熱話】月入3萬養車好奢侈？同你計下每月洗幾多 網民︰坐的士好過啦

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「絕不買車」4年儲百萬

KURAMA在大學就明白了買車養車費用之高昂，與是他便發誓這輩子絕不買車。

當時，一個獨居揸車的朋友向KURAMA分享了每月耗費在車輛上的開支，KURAMA震驚不已——那時KURAMA還有學生貸款在身，養車費用在他看來是一個天文數字。

此時，KURAMA的學長就成功靠不買車儲下足夠的錢還清了學生貸款，這使KURAMA堅定了不買車的念頭。工作後，KURAMA節衣縮食，第一年就還清了300萬日圓（約16萬元）的學生貸款，4年半便存下2000萬日圓儲蓄（約105萬元）。

他認為這是「無車人生」的勝利：「要是我必須花那些成本養車，我應該不可能提早還清學貸。再加上我想存更多錢，有車人生對我而言太花錢了。擁車的方便性和藉此彰顯的地位都是擁車的優點，但沒有車的生活，反而能讓你的人生多一分從容。

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4條「戒車」技巧

KURAMA還熱情分享了4個技巧，他就是靠這些方法讓揸車需求從他的生活中絕跡︰

  • 選擇不需要自行駕車的工作
  • 居住在不需要自行駕車的地方
  • 用電單車、自行車替代汽車
  • 實在有揸車需求，建議購買二手車，並且優先購買保值的車型。
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有合理需求可買車　拒絕虛榮心

但KURAMA也清楚，並非所有人都能像他一樣，徹底「戒車」，許多人有著合理的買車需求。

車在帶來便利的同時，也給生活帶來了樂趣，例如偶爾假期郊野出行、或者改裝車輛，都是沒有車無法做到的事情。

他表示，在買車前需要認證評估你的需求︰

如果你並不是為了虛榮心買車，且買車能給你帶來可觀的必要價值，那麼買車也是一個不錯的決定。

特別是有小孩的家庭，無論是接送小孩去學校，還是帶著孩子假日出行，買車都很有必要——畢竟只靠公共交通會有諸多不便，例如難操控BB車上上落落、人多雜亂、衛生狀況不佳，或是小孩會吵鬧影響他人等等。

若只是憑虛榮心買車，像沉迷於買手袋、買衣服那樣一發不可收拾，然後又花巨額做汽車美容，在車輛上投入了遠超財務能力範圍內的支出，那一定要冷靜下來，加入「戒車」行列。

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撰文︰涂宇佳

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