ESG投資｜解決「碳洩漏」問題　歐盟CBAM機制的潛在投資機遇

▲ CBAM、ETS機制既為中國公司帶來風險，也創造了潛在機遇，投資者應密切緊貼政策發展。

面對氣候危機日益嚴重，各國政府已紛紛宣布碳中和或零碳排放目標，除了加強企業的披露、發展新能源及推廣循環式經濟之外，排碳付費也是方法之一。

歐盟CBAM誕生背景

歐盟一直是推動環保法案的先鋒，在去年10月，歐盟的「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）正式生效。甚麼是CBAM？且讓我們先回顧一下相關的背景。歐盟於2005年開始推行碳排放交易機制（ETS），規定高碳排產業費支付高昂的碳排放成本。然而為了規避相關成本，一些企業把生產業務轉移至政策環境相對寬鬆的地點。有見及此，CBAM便應運而生，對進口歐盟的產品實施碳稅，旨在防止企業藉由「碳洩漏」而取得優勢，並確保企業能在公平競爭的情況下，真正促進綠色生產流程。

分兩階段進行 規定漸嚴

此法規將會分兩個階段進行，第一階段會由去年10月延續至2025年，期間進口商只需申報進口商品在生產過程中的碳排放量，受影響的產業包括鋼鐵、水泥、鋁、電力、氫氣和化肥生產，原因是此六大產業是最大碳排放來源，共佔歐盟總碳排放量約50%。

在這個階段，CBAM對企業的影響相信有限，但到了第二階段（從2026年開始至2034年），其影響力將會顯現，因為屆時企業要做的不再只是申報，而是須付出實際代價。CBAM將規定進口商購買歐盟碳憑證，使這些含碳量較高的貨物在進口時，須調整到和在歐盟境內製造該貨物相同的碳稅成本，以阻止「碳洩漏」出現。

歐盟一直都否認CBAM屬於稅收或關稅，聲稱此舉完全符合世界貿易組織的要求。其他國家或許有不同看法，尤其是一些與歐洲擁有龐大貿易活動的市場（包括中國、美國、加拿大、南非、巴西及土耳其等）等，更將首當其衝。此外，歐盟將氣候轉型的成本轉嫁予其他國家，也惹來外界質疑此舉有沒有違反《聯合國氣候變化綱要公約》核心的「共同但有區別的責任」原則。

影響：或加速中國碳交易發展

自推行CBAM後，歐洲將逐步取消歐盟碳市場中的自由排放交易配額。目前歐洲需要做的，是說服其合作夥伴，新規並不是一個保護主義工具，也不是有意阻止進口貨品，而是希望推廣綠色產品。無疑，歐洲正朝著正確方向邁出一大步，但最後能否成功減少碳排放，我們目前尚無定論。

與此同時，其他國家正就此擬定應對計劃。以中國為例 ，CBAM機制雖不在中國監管機構的權限範圍，但將會影響到中國出口商的業務。面對CBAM，中國或會為了保持本土企業的國際競爭力而加速國內的ETS機制發展。

於2021年開始運作的中國ETS機制，目前已覆蓋逾2,000家電力公司，未來將會擴展至更多行業。除了涵蓋不同行業，未來幾年ETS將會制定明確的長期減排目標、建立法律框架、提高企業的碳數據質素和披露，也有可能提高碳定價。這些因素既為中國公司帶來風險，也創造了潛在機遇，投資者應密切緊貼政策發展。

【關於作者】蘇可奇為安聯投資駐香港的可持續發展策略師。她負責推動安聯投資在亞太區的可持續發展策略和可持續投資產品的開發，並且主導區內可持續發展領域的諮詢和宣傳工作。

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