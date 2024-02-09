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理財個案｜月入近4萬　手持3層物業想提早退休　如何增加被動收入？

博客 08:30 2024/02/09

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提早退休是任何人的夢想，今次個案家庭月入逾8萬元，雖然擁有三層物業加兩個車位，但要供樓、又要供書教學，因此想增加被動收入。

公務員人工穩定亦普遍高於全港中位數，自然對未來有更大的憧憬，有足夠條件下，提早退休是任何人的夢想。今次個案家庭月入逾8萬元，雖然擁有三層物業加兩個車位，但要供樓、又要供書教學，因此想增加被動收入。看看龔成是如何回應︰

  • 讀者︰

想請教：我和老公均是舊式公務員（只是普通公務員），大家都有長俸。還有10年8年就退休。

本人月入差不多4萬，老公則4萬5左右，他剛升職，還有point升

住緊的私樓現大約值港幣900萬，按揭還欠港幣4百幾萬，現每月供港幣3萬幾。 預期供樓到老公62歲，即退休後兩年還要供款。

現有以下物業已全數付清不用供款︰

  • 一層位於離島物業用作退休後住，現值大約三百幾四百萬（沒有租出，現作渡假用途）
  • 兩個車位共值大約港幣170萬左右（兩個都租出，每月租金共收$5100）
  • 美國樓現值大約13萬多"美金"，每月淨穩定租金收入$650"美金"（已扣除所有開支）。
  • 兩份以英磅及澳元掛勾之基金共值大約港幣一百萬（每月共收大約4千幾港幣利息，用作隨時可供兒女作外國讀書之用，所以不敢郁動）
  • 另有幾隻月供香港股票，現值共大約港幣70萬左右，可隨時賣出或繼續keep住，因股息不是太多，每月計平均一千元港幣都冇。

本人有意想換美股收息，例如買S&P500 / 可口可樂。。。但不知是否值搏！？

本人希望提早退休（但老公會繼續工作）想請問有何方法再增加每月穩定收入可用來供樓？

或若本人再做多兩三年才退休，有何方法再增加被動收入？

因還有對18歲（有機會以後還去外國讀書）和15歲子女要供養，提早退休不知可行與否！

離島屋不打算不捨得出租，因怕租金收入不敷將來要修輯費用，寧作渡假用

 

  • 龔成︰

要增加被動收入，好簡單，只要你加大收息資產比重就得（例如收息股、債券（A級）、年金等）。

不過，你首先要計算清楚退休後，你生活洗費是多少，才可以知道現有資產，能否達成你目標。

例如你退休後，想每月有6萬收入，用股息率6%計，你就必需有1200萬本金才可以做到。

另外，你子女升學這類一次性開支，你再要加入考慮之中。當需要200萬，那你目標就是向本金1400萬努力。

你現時的有一離島物業，你表示打算退休後住，但這樣始終浪費了現金流。其實，如果你只是打算收不久住下，你可以在試住一段時間後，將物業出租，只要你小心選租客就可以，能夠支付出維修費，同時，如果將得到的現金流，用作租下酒店住，比起你渡假用，其實現金流會較理想。

另外，你本身有車位及外國樓。

其實，當你退休時，建議檢視整個財富組合，現時見你物業的比重都不少，所以你可以在退休前的10年，建立一些物業以外的資產。同時，當你退休時要檢視物業比例，如果較多，其實可考慮賣出部分，轉一些收息類的資產，除了可以提高你現金流外，也可以令你組合更平衡，風險減少。

由於你地距離退休尚有多年時間，現有新資金建議買一些平穏增長股，去將財富升值。

平穩增值股，例如指數基金，美股如（VOO）、港股如盈富 （02800） ，另外再加：美股如巴郡（BRK.B）、蘋果公司（AAPL）、迪士尼（DIS）、Costco好市多（COST）、麥當勞（MCD）、可樂（KO）、港股如中銀 （02388） 、港鐵 （00066） 、恆基 （00012） 、港交所 （00388） 、領展 （00823） 、長建 （01038） 等。

一來可以提升退休時本錢，另一方面你現時資產比較著重於物業類，會有集中性的風險，所以有必要提升其他類別資產的比重。

到你退休時，用這些本錢（包括現金、物業、股票、車位等）去轉換成收息資產，好似收息股、債券（A級）、年金、定息產品、或者保留物業收租，去創造現金流，咁就可以。當然，我明白你地有機會前後腳咁退休，但係大概念架計法，都係類近。

至於子女開支部份，你睇翻佢地會用架時間，如果只係1，2年左右，就最好用現金，或者高穏定性和流動性架資產去持有（例如定期存款），會較為穏當。

【本文獲龔成授權轉載】

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欄名 : 80後百萬富翁

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