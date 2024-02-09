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3招善用儲蓄保險　及早準備「600萬」子女教育基金

博客 08:00 2024/02/09

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教育費用是培育子女的重要開支，只要早作準備，選對理財工具，自可盡在掌握之中。

十多年前，電視廣告說養大一個小朋友要400萬；十多年後，有指出所需之費用已增至600萬，升幅達50%！要為小朋友的未來作好規劃，必須及早策劃，藉著時間累積充裕的儲備，只因無論子女將來選擇在本地或到海外升學，所需的教育費用總不會是個小數目。

  • 1. 雪球效應  助財富增長

「金錢的時間價值」是創造財富的一個重要概念，越早為子女開展教育基金儲蓄計劃，就能夠透過雪球效應讓財富不斷增長。將來子女升學時，除可以提取保單內部分現金價值外，餘下的現金價值可繼續滾存增值，留待日後為他們實現創業或置業大計。市場上一些較全面的計劃亦會提供「更改保單受保人/保單持有人」的靈活選項，一份保單便可以實現財富增值和財富傳承的雙重效益。

  • 2. 多元貨幣選擇　靈活應變

「工欲善其事，必先利其器」，要為孩子塑造美好的未來，周全的規劃至為重要。市場上有些儲蓄保險計劃除提供港元或美元的保單貨幣選擇外，亦包括英鎊、澳元、加元、人民幣、新加坡元、澳門元，以及較少有提供的瑞士法郎。此外，較靈活的儲蓄保險計劃能讓保單持有人早於第1個保單周年日起轉換保單貨幣，由於每種貨幣均提供不同的回報，透過轉換保單貨幣能有助捕捉不同貨幣的升值潛力，以及分散風險，並可配合未來的財務規劃需要，例如支付子女的留學費用，或籌劃到海外發展，實現更美好的未來。

  • 3. 豁免保費保障  令大計如期實現

許多人往往遺忘了原來自己才是子女未來的最大「風險」，尤其身為家庭經濟支柱，一旦不幸因患病而收入不繼，甚至離世而無法繼續供款，為子女所投保的儲蓄保險計劃便可能因「停供」而失效。面對這些風險，為人父母者可以怎樣應對？市場上較周全的儲蓄保險計劃會提供「豁免保費保障」，令為子女籌劃的大計可以如期實現。若為未成年的子女投保，身為保單持有人的父或母，不幸於指定歲數前因患病或受傷而持續6個月或以上完全傷殘無法工作，期間便可獲豁免保費，直至康復 ；若保單持有人不幸身故，計劃所提供的豁免繳付保費權益，便會即時生效。

羅馬非一日建成，為子女鋪設的教育大道亦然。教育費用是培育子女的重要開支，只要早作準備，選對理財工具，自可盡在掌握之中。

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撰文 : 葉偉傑 萬通保險市務部副總裁

欄名 : 保險DNA

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