▲ 【勞力士】雙色手錶復古潮！80年代豪情捲土重來 盤點Rolex、PP等6款金鋼名錶

潮流興復古，好似甚具魚翅撈飯精神的間金款式的雙色手錶，近期又再度變得時麾。

黃金夾雜不銹鋼材質的組合，在錶界被稱為雙色手錶（Two-tone）；

又稱「間金」，其設計花款變化通常是自錶殼、錶面延伸到錶鍊上；

雙色金鋼手錶設計在上世紀80年代盛極一時，之後卻被世界遺棄。

不過，豪情的金鋼雙色手錶憑藉其高對比度的美感、經濟繁榮的活力，正在迎來復興。

當然在中國等市場，黃金價格都是屢創新高，使得純金錶鍊手錶的價格也成為天文數字。

如果認為純金手錶難以高攀，那麼間金手錶或可以考慮入手投資？綜合外媒精選以下6款雙色手錶。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Cartier 卡地亞 Santos de Cartier

參考價：90,500港元

部份規格特色：

型號：W2SA0009

39.8毫米大型款，精鋼配18K黃金（另設「W2SA0016」35.1毫米中型款）

1904年，Louis Cartier為朋友、也是當時聞名的飛行先驅——巴西飛行員Alberto Santos Dumont製作的一款便於在飛行讀取時間的時計

方形圓角錶盤、弧形構造以及螺釘裝飾成為經典錶款

搭載1847 MC型自動上鏈機械機芯

▼ 點擊圖片放大

Chopard 蕭邦 Alpine Eagle

參考價：179,000港元

部份規格特色：

型號：298600-6001

41毫米，Lucent Steel配18K玫瑰金

是對St Moritz腕錶的當代重新演繹

St Moritz是蕭邦聯席總裁Karl-Friedrich Scheufele於1980年創作的首款腕錶。他想像並親自設計Alpine Eagle，源自對阿爾卑斯山的熱愛及雄鷹在阿爾卑斯山上的崇高力量

搭載蕭邦01.01-C自動上鍊機械機芯，具60小時動力儲存

Omega 歐米茄 De Ville Prestige（碟飛典雅系列）

參考價：47,700港元

部份規格特色：

型號：434.20.30.60.02.002

30毫米女裝，不銹鋼現18K黃金

為1994年面世的碟飛典雅系列第三代款式

錶背鐫刻時間之神克倫斯（Chronos）雕飾

搭載歐米茄石英機芯4061

▼ 點擊圖片放大

Parmigiani 帕瑪強尼 Tonda PF 36（通達PF）

參考價：24000瑞郎（約214,800港元）

部份規格特色：

SKU: pfc804-1020003-100182

36.1毫米，精鋼配18K玫瑰金

錶面修飾砂灰「格狀大麥粒」飾紋

搭載PF770自動機芯，具60小時動力儲存

Patek Philippe 百達翡麗 Nautilus Flyback Chronograph

參考價：958,000至1,080,000港元 （已停產）

部份規格特色：

型號：5980/1AR-001

40.5毫米，不銹鋼配18K玫瑰金

藍色日輝水平橫紋浮雕圖案錶盤

Ref.5980誕生於2006年，紀念金鷹誕生30周年，也是此系列首款計時碼錶

搭載Cal.CH 28-520自動上弦機械機芯，擁有飛返計時功能，具55小時動力儲存

Rolex 勞力士 Cosmograph Daytona

參考價：162,000港元

部份規格特色：

地通拿型號：126503-0001（白色錶盤）

40毫米，蠔式鋼配黃金蠔式一體成型中層錶殼，

旋入式底蓋及上鏈錶冠

另有金色、黑色，以及鑲鑽亮黑色加金色錶面（定價較高）可選

搭載勞力士4131型自動上鏈機械計時恒動機芯，動力儲備約72小時

▼ 點擊圖片放大

撰文：黃正軒

相關文章：

【農曆新年2024】10+款龍年錶精選 Hublot、TAG Heuer等齊賀年

【勞力士】7成Rolex二手錶仍有得炒！但平均最保值還是這個品牌...仍溢價80%

【名人名錶】別注版愛彼錶入境未申報 荷里活巨星遭罰款30萬 隨即以230萬售出

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App