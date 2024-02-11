  • 22°C
香港時間 : 2024211日 (週日) 15:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【勞力士】雙色手錶復古潮！80年代豪情捲土重來　盤點Rolex、PP等6款金鋼名錶

個人增值 10:00 2024/02/11

分享：

分享：

【勞力士】雙色手錶復古潮！80年代豪情捲土重來　盤點Rolex、PP等6款金鋼名錶

潮流興復古，好似甚具魚翅撈飯精神的間金款式的雙色手錶，近期又再度變得時麾。

  • 黃金夾雜不銹鋼材質的組合，在錶界被稱為雙色手錶（Two-tone）；
  • 又稱「間金」，其設計花款變化通常是自錶殼、錶面延伸到錶鍊上；
  • 雙色金鋼手錶設計在上世紀80年代盛極一時，之後卻被世界遺棄。

不過，豪情的金鋼雙色手錶憑藉其高對比度的美感、經濟繁榮的活力，正在迎來復興。

當然在中國等市場，黃金價格都是屢創新高，使得純金錶鍊手錶的價格也成為天文數字。

如果認為純金手錶難以高攀，那麼間金手錶或可以考慮入手投資？綜合外媒精選以下6款雙色手錶。

點擊圖片放大
+4
+3

Cartier 卡地亞 Santos de Cartier

參考價：90,500港元

部份規格特色：

  • 型號：W2SA0009
  • 39.8毫米大型款，精鋼配18K黃金（另設「W2SA0016」35.1毫米中型款）
  • 1904年，Louis Cartier為朋友、也是當時聞名的飛行先驅——巴西飛行員Alberto Santos Dumont製作的一款便於在飛行讀取時間的時計
  • 方形圓角錶盤、弧形構造以及螺釘裝飾成為經典錶款
  • 搭載1847 MC型自動上鏈機械機芯

 

點擊圖片放大

Chopard 蕭邦 Alpine Eagle

參考價：179,000港元

部份規格特色：

  • 型號：298600-6001
  • 41毫米，Lucent Steel配18K玫瑰金
  • 是對St Moritz腕錶的當代重新演繹
  • St Moritz是蕭邦聯席總裁Karl-Friedrich Scheufele於1980年創作的首款腕錶。他想像並親自設計Alpine Eagle，源自對阿爾卑斯山的熱愛及雄鷹在阿爾卑斯山上的崇高力量
  • 搭載蕭邦01.01-C自動上鍊機械機芯，具60小時動力儲存

Omega 歐米茄 De Ville Prestige（碟飛典雅系列）

參考價：47,700港元

部份規格特色：

  • 型號：434.20.30.60.02.002
  • 30毫米女裝，不銹鋼現18K黃金
  • 為1994年面世的碟飛典雅系列第三代款式
  • 錶背鐫刻時間之神克倫斯（Chronos）雕飾
  • 搭載歐米茄石英機芯4061

 

點擊圖片放大

Parmigiani 帕瑪強尼 Tonda PF 36（通達PF）

參考價：24000瑞郎（約214,800港元）

部份規格特色：

  • SKU: pfc804-1020003-100182
  • 36.1毫米，精鋼配18K玫瑰金
  • 錶面修飾砂灰「格狀大麥粒」飾紋
  • 搭載PF770自動機芯，具60小時動力儲存

Patek Philippe 百達翡麗 Nautilus Flyback Chronograph

參考價：958,000至1,080,000港元 （已停產）

部份規格特色：

  • 型號：5980/1AR-001
  • 40.5毫米，不銹鋼配18K玫瑰金
  • 藍色日輝水平橫紋浮雕圖案錶盤
  • Ref.5980誕生於2006年，紀念金鷹誕生30周年，也是此系列首款計時碼錶
  • 搭載Cal.CH 28-520自動上弦機械機芯，擁有飛返計時功能，具55小時動力儲存

Rolex 勞力士 Cosmograph Daytona

參考價：162,000港元

部份規格特色：

  • 地通拿型號：126503-0001（白色錶盤）
  • 40毫米，蠔式鋼配黃金蠔式一體成型中層錶殼，
  • 旋入式底蓋及上鏈錶冠
  • 另有金色、黑色，以及鑲鑽亮黑色加金色錶面（定價較高）可選
  • 搭載勞力士4131型自動上鏈機械計時恒動機芯，動力儲備約72小時

 

點擊圖片放大

撰文：黃正軒

相關文章：

【農曆新年2024】10+款龍年錶精選　Hublot、TAG Heuer等齊賀年

【勞力士】7成Rolex二手錶仍有得炒！但平均最保值還是這個品牌...仍溢價80%

【名人名錶】別注版愛彼錶入境未申報　荷里活巨星遭罰款30萬　隨即以230萬售出

理財最前線
電子利是抽獎｜銀行送高達$16,888現金獎　留意3大細節（附派利是「公價」）

＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【農曆新年2024】10+款龍年霸氣錶款　低至10萬港元有找　Hublot、TAG Heuer等齊賀年
2024/02/10
【農曆新年2024】10+款龍年霸氣錶款　低至10萬港元有找　Hublot、TAG Heuer等齊賀年
【勞力士】7成Rolex二手錶仍有得炒！但平均最保值還是這個品牌...仍溢價80%
2024/01/27
【勞力士】7成Rolex二手錶仍有得炒！但平均最保值還是這個品牌...仍溢價80%
【名人名錶】別注版愛彼錶入境未申報　荷里活巨星遭罰款30萬　隨即以230萬售出
2024/01/24
【名人名錶】別注版愛彼錶入境未申報　荷里活巨星遭罰款30萬　隨即以230萬售出
豐田：電動車市佔率永遠不會超過三分一　不應強迫消費　詳列5大觀點︰「世上仍有10億人沒有電用」
2024/01/24
豐田：電動車市佔率永遠不會超過三分一　不應強迫消費　詳列5大觀點︰「世上仍有10億人沒有電用」
10大車款獲車主長用15年以上　4大優點制勝　均由一個國家囊括
2024/01/23
10大車款獲車主長用15年以上　4大優點制勝　均由一個國家囊括
中國市場 屢創新高 金價 設計 中國 鐘錶 鐘錶 黃金 家品 時裝服飾

下一篇文章

錢買不到幸福　近7成人願降薪換清閒　Z世代意外「做爛市」？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款