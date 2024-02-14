買這7種東西代表你老了？上班到崩潰　也不敢借酒消愁　「成年人要清醒地痛苦」

▲ 上班到崩潰 靠益力多澆愁 「成年人要清醒地痛苦」買這7樣東西的都老了

農曆新年將至，又要大一歲了。年歲漸長，對新年不再如兒時般興奮、單純，曾經的新年代表「成長」，現在，卻代表自己「變老了」。

不少網民熱話：衰老不是一個過程，而是一個瞬間。有網民分享，某天自己工作壓力大到崩潰，放工後想去7仔買啤酒，最終卻還是拿了一排益力多——那個瞬間她發現，自己可能真的變老了，老到就算再痛苦，也要保持清醒。

網民紛紛共鳴道，原來買下這些東西的瞬間，才意識到自己變老了︰

1. 上班崩潰 卻只能用益力多代酒

網民分享，當班主任的第一年，剛好被安排給一個問題學生衆多的班級教書。每天都泡在學校，掏空心思，所有同事都能看見自己有多勤力。

然而，因為一次課程中的失誤，自己的工作被主管全部否定，甚至讓她以後不要再做老師。

「下班後自己想到便利店買杯啤酒藉酒消愁，最後還是買了一排益力多。我怕自己喝醉了，明天沒有精力繼續上班，就算心裏真的很痛苦，生活已經沒有能縱容自己醉到不省人事的空間了。最後我和便利店店員隨便聊了幾句，就回住所了，也不想把不好的情緒帶給家人。」

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2. 李宗盛的演唱會飛

有時候，「變老」的徵兆就是：從前你不理解的東西，突然就都懂了。

有網民分享，自己近年來越來越喜歡聼李宗盛，甚至專門買飛去看他的演唱會。

「以前真的不懂這種老歌手的魅力到底在哪裏，更喜歡最新出的流行音樂。後來工作了，很多時候再聼新歌，會覺得很煩躁，很難集中註意力，每天已經很累了，再聼這些節奏太強的音樂又是一種消耗。後來偶然聽到李宗盛的歌曲，講事業、講都市愛情、講人生無奈，第一次有了觸動。原來有些歌不是聽不懂，只是年齡還不夠大、看過的事情還不夠多。」

啊多麼痛的領悟…

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3. 看可愛片多過恐怖片 睇戲好易喊

還有網民表示，近幾年越來越喜歡看簡單、可愛的電視劇電影，恐怖片、懸疑片已經很少再看了。

前段時間大火的定格動畫《天竺鼠車車》他就非常喜歡，單純看裏面可愛的天竺鼠，就算沒有台詞都很開心。

「年輕追求刺激，懸疑片、犯罪片、恐怖片是我最喜歡的類型。劇情越複雜、畫面越刺激越好，覺得一眼就能猜到結局的電影很沒意思。現在反而天天看天竺鼠車車一類的可愛劇集，看電影也愈來愈容易哭。」

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4. 給別人買生日蛋糕

有網友發現，自己不再是被贈送生日蛋糕的對象。某次親戚的小孩過生日，她受托給小朋友買蛋糕，卻想起自己的生日蛋糕是自己隨手在地鐵站買的，感慨自己真的老了。

「那天去親戚家吃飯，剛好親戚小孩過生日，全家人都圍著小孩轉。我就被拜托去給小朋友買一個蛋糕，親戚還很詳細地告訴我小孩喜歡什麼口味、喜歡什麼設計風格的蛋糕。等我買來蛋糕，看著過生日的小孩被所有人包圍著站在中心的樣子，想起了我小時候也是這樣受到家人寵愛，可現在長大了，也沒人給我買蛋糕了，鼻子就酸酸的。 上次過生日，我想還是要給自己一點儀式感，但也只是在地鐵站給自己隨手買了一個蛋糕而已。」

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5. 只食清湯粉麵 寧買沙律不吃自助餐

亦有網民分享，自己口味愈來愈清淡，出門吃飯，清湯變成首選的那一刻，才發現自己變老了。

「以前吃任何湯粉麵都要加兩大匙辣椒油，魚蛋粉、常餐都一定要加辣椒油加到湯變紅色才吃，現在老了放半匙都覺得太辣。」 「食量愈來愈小，現在吃飯更看重食材質素，寧願吃精緻一點的salad都不想再吃放題自助。」

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6. 冬天必備羽絨：愈來愈怕凍

也有人發現，自己愈來愈怕冷，今年冬天寒潮不斷，自己已經早早地穿上了羽絨服。

「以前看到別人老早就穿上羽絨服我都會在心裏嘲諷：有那麼冷嗎？很多時候我只需要一件薄大衣就可以在寒風中挺立，有時候為了好看還會穿短裙短褲。結果今年我是朋友裏第一個穿羽絨的，年齡越大，越怕冷。今年看來我要被別人嘲笑了。」

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7. 茶葉：開始懂喝茶的魅力

還有網民表示，自己開始懂得喝茶的魅力，開始和父輩一樣大量囤購茶葉。

「以前都是跟著家人喝茶，但對茶葉質素、品類並沒有什麼概念。有天參加一場飯局，各種大魚大肉，吃完之後服務員上了一壺説是上好的茶葉，我喝了之後，感覺整個人就突然清爽了，從剛吃完飯的那種油膩感中解脫出來。 從那天起我就開始買茶葉，學習茶葉知識，可能是真的老了，就喜歡這種清新、帶點苦澀的味道。」

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撰文︰涂宇佳

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