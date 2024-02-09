父母配對利是錢　建成長基金　親子理財應量力而為！專家：別讓小孩感「理所當然」

▲ 出嫁時沒嫁妝女兒也感恩？專家：給子女的財務禮物 堅持3大原則才有更具意義

父親在自己出嫁時沒提供任何嫁妝，女兒仍深深感恩？這是曾任財經媒體資深記者的台灣理財作家朱國鳳個人心路歷程。朱國鳳分享了她為子女建立成長基金的方法，也闡述了給子女的財務禮物要秉持的三大原則，才會令父母的支援更具意義。

開兒童帳戶 確保專款專用

朱國鳳表示，從孩子出生的第一年開始，便把他收到的利是錢集中起來，點算出總金額後，再提撥相同金額，一起存入用孩子名字開的銀行帳戶作以留學費用為本的成長基金。例如利是收到3萬元新台幣，朱國鳳再加上3萬元總共6萬元存入。

因此她孩子帳戶每年都會新增一筆存款，從他1歲開始持續到大學畢業。在台灣銀行開設兒童帳戶程序複雜，但朱國鳳仍堅持要開，原因是︰

透過這道繁瑣的機制，確保孩子的帳戶未來都能「專款專用」。

如果是「暫存」在父母的帳戶，在20多年的日子裡，難保不會想以各種理由先挪作他用，例如出國旅遊、購車、購屋……等。

在投資方法上，她也有相應的盤算，尤其是把「安全性」放在「獲利性」之前︰

台幣較強、美元較弱時，會直接選擇美元定存，反之亦然。（按：搏取貨幣走強帶動升值）

或許有人會認為，這筆專款放在股票、基金等工具，報酬率可能會更高。

因為當初對於這個專戶設想的目標是「留學金」，在考量的順位上，我會把「安全性」放在「獲利性」之前。

此外，她趁着孩子年紀較輕、費率較便宜時，便幫他買了可以轉移「病」與「殘」兩大風險的保單組合，部份是保障定期，部份則保障終身。

給子女的財務禮物

秉持3大原則才更顯情意重

鑑於未來是經濟壓力更大的時代，朱國鳳從財經媒體多年工作經驗出發，為有意提供子女財務準備的父母提出三項原則作參考：

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不是理所當然

要量力而為

無形資產亦重要

原則1：不是理所當然

這是源於朱國鳳一次不快經歷。她曾在某間財務顧問公司看到一份「家庭財務報告書」，對其中一項科目「未來的財產」感到不解。豈料顧問淡淡回答「就是父母的遺產」，令她膽戰心驚︰

想想如果兒女把還健在的父母財產列為自己「未來的財產」時，很多的想法與考量，將會產生微妙的變化。

所以當父母還在心心念念的為兒女提供財務準備時，身為父母可能要先思考的是，兒女是否認為這是理所當然呢？

當她移交留學金專戶的存摺與保單給孩子時，便向他展示每筆從他出生開始、每年不間斷的存款紀錄，還有每張歷年繳交保單的收據。她想藉着此舉讓孩子體認到，身為夾心階層父母在過去逾20年中除了應付供養老幼、車樓的重擔外，仍然鍥而不捨為他做財務準備。

她續稱，一般家庭的父母勉力提供孩子的任何財務準備，不管多少，最終最重要的是要能讓孩子感受到背後的愛與艱難，才能產生意義。

原則2：要量力而為

朱國鳳警告，台灣人口老化有加劇趨勢︰

目前台灣工作年齡人口（15至64歲）佔總人口比例仍在七成上下，人口推估圖型呈現青壯年最多的「中廣身材」；

但到2055年，老人大軍越來越多，人口推估圖將變形為類似野柳的「女王頭」（按：指台灣新北市萬里區野柳里野柳地質公園的一顆蕈狀岩）。

當沒有足夠的工作人口去支撐「超高齡社會」，代表未來沒有足夠稅收，去支持現有一張張社會福利支票，「女王頭」頭重腳輕的崩塌命運終將無可避免。

香港人口高齡化亦不遑多讓。根據政府統計處去年8月的數據推算︰

65歲及以上人口佔總人口的比例，將由2021年20.5%增至2046年36%；

即65歲及以上人口，將由現時整體人口每5人中有1個，增加至每3人中有1個。

朱國鳳還提到，全球存在多項資產泡沫破裂的危機，目前的老後財務規劃其實充滿不確定性。中老年人面臨的退休風險，肯定遠勝前代，因此在提供子女財務準備時，最好量力而為。

原則3：無形資產亦重要

朱國鳳憶述她當年談論婚嫁時，父親曾對外子與來提親的長輩們說：「我不會給女兒嫁妝，我只有給她一枝筆」。朱國鳳父親所謂的「一枝筆」，就是協助她從小慢慢養成的寫作能力。

雖然父親沒有贈送任何的有形資產，但是我毫無怨懟，反而感謝父母讓我能夠無憂的長大。

因為我知道，父親迭經戰亂，赤手空拳在台灣維持一個家庭的不易；

以及母親年輕時就離鄉背井，靠著一技之長在陌生都市闖蕩的艱辛。

朱國鳳表示，父母的道德觀、價值觀和金錢觀，在兒女的成長過程中都會潛移默化。當盤算如何為兒女規劃有形資產時，可能要先想想留給兒女的無形資產是甚麼。她強調無形資產比起有形資產，往往更能讓下一代有信心地去應付未來多變的人生：

如果沒有協助兒女培養財務獨立的能力，為兒女提供再多的財務準備，都可能會是無底洞。

撰文：黃正軒

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