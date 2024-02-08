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股市現策略性投資機會　瑞士百達︰減息合理　需減持現金

個人增值 08:00 2024/02/08

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瑞士百達：股市現策略性投資機會 欲增持股票 年初全球經濟表現相當樂觀

中央出招提振股市信心，恒生指數近日重返萬六點，港股似有回暖之勢。另一邊廂，美股則繼續大漲小回。瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）認為，股票市場出現策略性投資機會，上調股票至增持。

年初全球經濟表現樂觀 股市現策略性投資機會

盧伯樂表示，2024年初全球經濟表現相當樂觀，通脹降溫令放鬆貨幣政策和減息變得合理，而經濟增長具有韌性，市場對經濟避免硬著陸越來越樂觀。

瑞士百達資管將全球股票提升定級提升為「增持」，同時減持現金，因為現金在減息政策實施後將變得越來越不吸引。盧伯樂表示，只要市場繼續憧憬「金髮女孩」經濟環境，風險資產或持續受益。

但盧伯樂同時强調，該資產配置轉變為短暫措施，僅於此樂觀時期實施，只要經濟增長開始降溫，債券將會壓過股票重新在資產配置上佔據優勢。

美股尤其值得關注 兩大板塊是重點

盧伯樂表示，美國股票尤其值得關注。最新財報顯示美國企業正處於盈利復甦的早期階段，並預計將持續一年。

盧伯樂稱，瑞士百達將能源股從增持下調至中性，但這些板塊依然值得關注：

  • 資訊科技(IT)行業
  • 通訊服務行業

瑞士百達資管模型顯示，2024年底美國10年期國債收益率將再降20個基點，盧伯樂表示百達將繼續增持美國國債。

瑞士百達資管二月資產配置詳情

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撰文︰涂宇佳

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