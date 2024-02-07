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月入5萬生活質素差？「月入10萬才活得好」　網民齊反駁︰「月入10萬一樣無得剩」

個人增值 20:27 2024/02/07

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月入5萬生活質素差？「月入10萬才活得好」　網民群起反駁︰「不知足月入百萬也沒用」

香港人的月位中位數約為$20,500（截至去年第三季的數據，不包括外籍家庭傭工），但收入屬於多或少，可以相當主觀。有網民在討論區發帖，指自己即使月入5萬元，生活質素沒有提升，更認為月入10萬才可以活得好。但不少人則不認同，勸他要學懂知足。

月入五萬的生活質素，是不是很好？其實唔係

這名網民主要從交通與住宿兩方面，指出月入5萬不夠。首先他說，香港養車好貴，平均一個月花費$7000，結果不買車，仍然是迫巴士地鐵。

住宿方面，月入五萬可以供樓，不過壓力測試之下，只能借到約400萬元按揭，只能買到大西北幾百呎舊樓，再加上管理費水電媒差餉，一個月只剩萬多兩萬元，「放假冇得食好嘢」。

所以，香港月入五萬，生活質素冇提升。

月入十萬啦，咁先叫可以活得好。

  • 贊同者︰5萬元不足以扶老攜幼

網民分開兩派，有人認同他的講法，指出5萬元在香港實在不算什麼。

五萬只是好普通
咁當然高過工資中位數
但可以要求任何野嗎？唔得囉！

如果得你一個搵錢，要供樓或租樓，

有仔女、請工人，養埋車，

加上有年老雙親要照顧嘅話，

其實都幾吃力。

5萬元夠不夠用？分別在於是自己一個人用，抑或要扶老攜幼。如上述網民所言，若果一個家庭只得5萬元，有仔女、請工人、要養車、要供樓／租樓，相信會非常吃力。

不過，樓主究竟是自己一人生活，抑或5萬元要養家？他並沒有提供太多資訊。有不少網民亦勸告他要知足，認為5萬元其實已經比很多香港人更幸福。

知足型網民︰人唔知足，月入100萬都無用

以下即睇網民回應︰

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月入10萬一樣無得剩

有網民就提到一個故事，指他上司正是月入10萬元，但小朋友幼稚園學費已經每人每月9600元，還有興趣班要上，除小朋友的洗費之外，他還要供樓、請工人、供養老婆及父母，供車養車停車場！

雖然他月入10萬，但對他來說，買杯咖啡已經是好高級的享受。我是他下屬，吃的、用的、玩的、穿的都比他更豪。

所以他的結論是︰搵得多就洗得多。

有網民表示認同，指︰「揾幾多冇意思，剩幾多先有意思」

所謂嘅「好」, 其實就只係睇吓你收入後、減去所有使費，而有幾多閒錢剩。

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責任編輯︰廖毅然

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