▲ 2024奢華情人節禮物推薦 特色首飾、限量版美酒禮盒

情人節即將到來，想給心愛之人準備驚喜，除了鮮花朱古力還有什麽選擇？彭博推薦了9款高檔情人節禮物，涵蓋特色首飾箱包、限量版美酒禮盒、零食，一起來看看吧！

【首飾箱包類】

1. Marie Lichtenberg 心形迷你肩胛吊墜 官網售價2,903美元（約2.27萬港元）

綠色Classique Rathi項鍊 官網售價292美元（約2284港元）

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心形珠寶有時可能很俗氣，但在法國獨立珠寶設計師Marie Lichtenberg的靈巧手中卻並非如此。設計靈感來自基督教中的聖心圖像：一顆紅色琺瑯心形位於吊墜中央，雕刻線條向外輻射到藍色琺瑯拱門。肩胛骨鑲有密鑲鑽石邊緣。它本身配有一條黃金項鍊，但若換成綠色Classique Rathi Link項鍊會更顯休閒。

2. 寶格麗Serpenti Viper戒指 官網售價 HK$183,500

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採用18K白金於義大利製成，飾以密鑲鑽石。這款戒指精細華美，向寶格麗的精神動物致敬，捕捉蛇的魅惑力，以炫目的設計展現感性和誘惑的力量，非常適合當作情侶對戒。

3. Graff紅寶石心形戒指 （價格詳詢官網）

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這款Graff經典戒指飾有一顆心形紅寶石，周圍環繞密釘鑽石，戒指的三側亦鑲嵌鑽石，令其更加閃耀。心形紅寶石重2.05 克拉，鑽石共重1.23克拉，有多種不同尺寸。雖然它被設計為訂婚戒指，但也可作為右手戒指或小指戒指佩戴。

4. 帝舵啟承碧灣腕錶 官網售價HK$35,400

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精鋼運動手錶，具有高精度和獨特時尚的外觀。配備酒紅色單向錶圈，與黑色錶盤、奶油色時標和指針形成鮮明對比。這是一款經過200公尺潛水認證的潛水手錶，但作為休閒日常手錶也非常美觀。最新更新的碧灣腕錶是經過認證的天文台錶，具有超精準性，只要上弦，就能正確走時，擁有70小時的動力儲存。

5. 路易威登Keep My Heart手袋 官網售價 HK$16,300

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採用壓花皮革製成，有霓虹粉紅色、亮紫丁香色兩種顏色可選，配有一條帶有 LV 字母的金色鏈條。這款迷你包可以塞入較大的包中或單獨佩戴，不過要注意，由於其形狀和尺寸，無法裝下大多數手機。

【酒類】

1.麥卡倫琥珀草甸威士忌和收藏套裝

－琥珀草甸威士忌 官網售價HK$1,980

－Together Collection玻璃酒具套裝 售價11,500美元（約9萬港元）

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威士忌鑑賞家一定會喜歡麥卡倫和時裝設計師Stella McCartney及其妹妹Mary推出的特別系列。麥卡倫在限量版 Harmony 系列中推出了兩款威士忌：琥珀草甸Amber Meadow 和綠色草甸Green Meadow。這兩款酒的靈感都來自設計師姐妹在蘇格蘭的時光和蘇格蘭連綿起伏的草地。

McCartney姐妹還設計了一套11件的玻璃酒具系列，其中包括兩個玻璃杯、一個水罐和一個冰桶；冰印；陶瓷酒壺、杯墊和碗；野餐必備品，包括羊毛毯、托盤等。包裝上印有Mary拍攝的麥卡倫莊園照片，該系列包括一對裱框印刷品。

2. Dom Ruinart Rosé 香檳 售價370美元（約2893.52港元）

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如果在家過情人節，可以喝一瓶Dom Ruinart Rosé香檳來昇華你們的夜晚。2009年份是香檳最好的年份之一，夏季條件完美，可達到最佳成熟度，口感濃鬱、辛辣和充滿花香。這款香檳採用100% Grand Cru葡萄釀製而成，在上市前已陳釀11年。現在即可飲用，但還可以再陳釀10年。

3. 路易十三干邑白蘭地珍萃裝

5瓶裝收藏禮盒 950美元（約7428.82港元）

Drop Essentials配件套裝 170美元 （約1329.37港元）

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有「法國干邑之王」之稱的路易十三去年推出10ml珍萃裝，將烈酒裝入香水瓶外觀的迷你酒瓶中，便於隨身攜帶。收藏盒包含五個小酒瓶，瓶盒可將酒瓶安全地固定在皮革背帶中。路易十三烈酒的愛好者可以將其作為配飾佩戴，也可以將其整齊地塞入旅行包。

【食品類】

Läderach 牛奶朱古力爆米花 官網售價15美元（約117.31港元）

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這款美味的焦糖爆米花零食產自瑞士，覆蓋Läderach的瑞士牛奶朱古力，也另有塗上純素腰果朱古力的版本，可以滿足甜食愛好者的需求。鹹味和甜味的完美結合，可作為電影約會之夜的點綴。

撰文：葉雨

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