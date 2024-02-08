【扣稅年金壞處 】分析扣稅年金的4大中伏位！提防誤墮扣稅陷阱

▲ 【扣稅年金4大壞處 】分析扣稅年金的中伏位、提防誤墜扣稅陷阱

被譽為「扣稅三寶」之一的合資格延期年金（QDAP）（又稱扣稅年金）自推出已來，深受「夾心一族」中產人士關注。然而有人會質疑扣稅年金呃人，認為不值得買，甚至壞處多多。究竟扣稅年金實際上有無用？又是否人人都適合投保，當中又隱藏了什麼扣稅陷阱？不妨了解以下分析，知多些關於扣稅年金的壞處及扣稅情況。

扣稅年金壞處/陷阱1﹕

稅務扣除額並不等於實際節省的金額

不少人會將扣稅年金的免稅額，誤當作是實際節省的金額，其實是一個謬誤。扣稅年金的免稅額上限為60,000元（個人計），在職夫妻兩人合共最高120,000元，大家要將保單供款（個人一年保費上限為60,000元）乘以邊際稅率（最高17%，最低2%），才是自己實際上能夠減少的稅額（即慳稅金額），而並非直接扣減60,000元稅項，千萬不要誤解。舉一個例子說明：

假設陳先生投保合資格延期年金（年供款60,000元）：

扣稅年金的稅務免除額 稅階 實際節省的稅額 60,000元 若以最高17%計 10,200元 若以最低2%計 1,200元

扣稅年金壞處/陷阱2﹕

打工仔未必繳付17%稅率

坊間關於年金扣稅產品的宣傳品或理財報導，通常以17%最高稅階作為例子，以計算出較高的慳稅金額。然而，並非所有人都會達到此稅階，實際慳稅金額要視乎個人入息及可享有的免稅額。

究竟月薪有多少才適合買年金從而享有扣稅優惠呢？根據政府統計處最新資料顯示，本港擁有大學學歷人士，去年月入中位數為35,000元，他們的總收入扣除基本免稅額後，便有逾60,000元會跌入17%最高稅階，若以60,000元投保年金，便有機會得到10,200元扣稅優惠。不過每個人享有的免稅額都不同，不少「夾心一族」上有高堂、下有子女，便可享有供養子女及父母帶來的免稅額，所以投保年金後可節省的稅款也因人而異。大家可善用稅務局的薪俸稅計算機，或者向稅務顧問查詢，按收入及免稅額來計算投保年金可慳到幾多稅。

扣稅年金壞處/陷阱3﹕

為慳稅供年金但忽略自身需要

打工仔選擇扣稅年金時，宜了解及制定目標，不同的扣稅年金可達到不同的目的。

同時，大家要了解自己想要的現金流，以免將來發現獲取的年金不似預期。簡單說就是：

供款額、供款期

期望何時開始領取年金

領取多久年金

保證及預期收入

此外，大家亦要考慮自己的供款能力，宜量力而為，不要為扣稅而過度供款。

扣稅年金壞處/陷阱4：

早期退保或導致財務上損失

退稅年金屬於中長線理財產品，未必適合流動資金不足的人，若他們投保年金後，中途出現經濟上的周轉不靈，需要資金應付短期債務、醫病或其他需要，因而提早退保扣稅年金計劃，便會導致財務損失，在此情況下，投保扣稅年金反而帶來壞處。

消費者選擇扣稅年金產品時，需要視乎個人的財政狀況、生活水平及購買目的，例如為了達成儲蓄、部署退休、對沖長壽風險等作用，進行詳細考慮。宜了解當中涉及通脹、中途退保等風險；以及供款期、保證和非保證回報、身故賠償保障等。

【文章來源：10Life；原題︰扣稅年金壞處 分析扣稅年金的中伏位、提防誤墜扣稅陷阱】

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