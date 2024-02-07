14歲女孩立志20歲成百萬富豪　公開致富方法　網民齊嘲諷：為什麼我沒想到？

▲ 14歲女立志20歲前成為百萬富豪 一個致富方法惹網民嘲諷：成功靠父幹

20歲前賺到人生第一桶金，是很多人的童年夢想，也是現年14歲的美國少女Sabrina Cardone的必達使命。

14歲的Sabrina Cardone是美國知名企業家、房地產投資者Grant Cardone的千金，近日她透過其父親的社交媒體帳戶發表影片，概述她立志於20歲成為百萬富翁的道路，這目標取決於工作、投資和戰略財務規劃的結合。

Sabrina致富途徑如下︰

進入爸爸的公司工作，按合同規定每月出糧。

然後這筆錢會進入房地產，她從中賺取一些被動收入（600美元），可以用來消費。

由於沒有動用過主要收入。因此，每年本金都會增加「一倍」、「三倍」，相互疊加。

隨着時間過去，經滾存擴大的房地產本金將使她成為百萬富翁。

父親得以註銷50萬美元的工資 締造「雙贏」

父親Grant Cardone進一步解釋這項財務策略，強調這是他鼓勵女兒創業的措施：

（每當）一段短片的觀看數字達到1,000萬，我就給她1萬美元獎金，用來購買房地產。

Grant的操作原理如下︰

假設Sabrina平均每年收入50,000美元，用作投資房地產；

她維持此等收入至少10年，便可累積50萬美元；

如果這筆錢因為她從未碰過而翻倍，她便能晉身百萬富豪；

這將為她帶來30萬美元的未納稅收入；

Grant更可以從美國國稅局（IRS）註銷50萬美元工資。

Grant Cardone表示，這安排除了激勵女兒在內容創作上更努力，還可以將意外之財再投資到房地產等「升值資產」，也締造「雙贏」：Sabrina個人財富的大幅增長，Cardone一家又能得享顯著的稅款優惠。

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網民嘲：成功靠父幹

影片引來不少網民冷嘲熱諷，強調Sabrina Cardone的致富方法全賴其家境優渥，無疑是「成功靠父幹」的特權階級：

我會成為百萬富翁，因為我爸爸是百萬富翁，笑死。

為什麼我沒有想到，要有一個百萬富翁作為父親？

最後她說「我為我父親的公司工作」。這就是她富有的原因。

所以第一步是︰天生有錢。

也有網民對於地產物業能否在短短幾年內升值一倍深表懷疑。

把收入再投資 值得參考

財金專欄作家Jeannine Mancini表示，網民留言反映這種財富增值方式雖然吸引，卻非普通14歲孩子可以輕易效仿，畢竟不是人人父母都是億萬富豪，能夠「贏在起跑線」。

但Mancini提到，Sabrina Cardone策略的核心原則「收入、儲蓄和投資」，仍然適合年輕人參考：

將部分收入作投資的做法，即使不是來自父母提供的高薪工作，仍可以為財務增長鋪路。

從事兼職的青少年可以先將部份收入儲蓄起來，並探索適合其年齡和收入水平的投資選擇，例如低風險互惠基金或教育儲蓄帳戶。

撰文：黃正軒

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