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不相信「錢財身外物」　我才能尋回銀包⋯ 3個「逆境翻身」故事背後的理財啟示

博客 08:00 2024/02/09

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不信「錢財身外物」，我才尋回銀包⋯ 3個「逆境翻身」故事背後的理財啟示

農曆新年將至，華人社會有云：「一年之計在於春」，今天我們不如就談一談「改變」。理財教育篇幅開始前，想先與大家分享三則小故事，看大家能否從中找到一些共通之處︰

第一個故事，是筆者自己的故事。

去年9月，筆者到台灣旅遊。旅行當然要開心，但避免吃喝玩樂過於忘形，一般都會預留一些備用金（當時是10,000新台幣）放在酒店作應急用途，有備無患。

猶記得台北最後一夜，與朋友聚餐後才驚覺銀包丟了。友人仗義陪同前往當地警署備案後，都紛紛勸說「錢財身外物」，著我回去休息，對尋回失物並不樂觀。筆者雖認同朋友的說法，但內心卻覺得未盡力豈能輕言放棄，因此回到酒店前思後想，還是取出了預留的備用金，乘計程車重回當晚去過的所有目的地，逐一記下路程和時間，再回到警署向當地警察做一遍詳細的記錄。終於皇天不負有心人，在4小時後接到警署來電，奇跡地尋回了銀包及証件。

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第二個故事，是最近再度活躍於螢幕上的尹光的故事。

尹光是越南華僑，童年時家景富裕，產業中曾經擁有戲院、溜冰場等，亦因其表演天分變成家喻戶曉的歌手，然而他過去亦不是平步青雲。

根據媒體報導，他曾因誤交損友而陷入賭海之中，據說曾試過一晚在賭場輸掉了二十多萬港元，更要賣樓抵債。直至他開始建立自己的家庭，責任感驅使下，才下定決心與賭博斷絕關係，重新出發。他亦成以歌曲《賭仔自嘆》寄意，以過來人身份道盡賭的禍患。

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第三個故事，是「鐵甲奇俠」羅拔唐尼的故事。

扮演超級英雄「鐵甲奇俠」（Iron Man）而聲名大噪的美國演員羅拔唐尼（Robert Downey. Jr），早在1980年代初已開始演藝事業，紅極一時，卻誤入歧途變成癮君子，後來更因此服刑。

後來，他在接受傳媒訪問時提到，自己在2003時仍未解除毒癮，卻因為誤打誤撞買來的一個的芝士漢堡，令他作出改變的關鍵抉擇。

有人說他是因為漢堡包的樣子不堪入目，讓他聯想到自己的狀態；亦有人說是因為漢堡包味道爛透，讓他反思毒品對自己帶來的影響。當下他將車上大量毒品棄置，洗心革面，才有後來的「Iron Man」，成為家傳戶曉的英雄人物。

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脫離有毒的「舒適圈」 誠實面對自己的痛處

上述三個故事，看起來風馬牛不相及，但筆者想點出的，其實是「改變」的抉擇。

在處理過的理財個案中，曾經有不少案主都有財務及債務問題。他們口中說著「知道」問題要解決，卻難以踏出改變的步伐。處理債務當然需時，但改變財務習慣有時候欠缺的，往往是一個堅定的抉擇。

例如欠卡數的人應馬上停止刷卡及每月還最低還款額的陋習，將改變視為進步，而非離開「舒適圈」的懲罰。「舒適圈」是這麼一回事，我們留在圈內，那種不變的安全感會使我們不願離開。但當這種舒適的固有做法出現問題，就應咬緊牙關勇敢一下，你會發覺，改變帶來的動力及威力會令你變得紮實、堅固。就如上述幾個故事，小至尋回銀包，大至改變人生軌跡，所有事情或許都源自一個改變的抉擇。

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「改變」從這6個問題入手

改變其實是為自己許下承諾，直面問題的根源，並循序漸進地應用到日常生活中，例如在生活上學習做規劃預算、學習記帳、避免節慶消費等等。如果不知改變從何入手，不妨從下列問題開始問問自己：

  • 你是否能夠主導控制自己的金錢及重設新生活？
  • 您是否希望能夠採取一些措施或方法改善個人生活、工作等財務狀況？
  • 生活中有哪些方面需要改變？
  • 為什麼需要改變？重要事件？生活不滿？
  • 你為了改變生活會做什麼？
  • 你需要做些什麼才能取得成功？

學習對自己誠實作答，你會發現當你對自己了解越多，亦越能提升個人及財務上改變但彈性，堅持下去，就能培養出健康的金錢關係。

大家不防趁著新春之際，訂下合情合理及能夠達到的改變，但切記改變方向要「實而不華」，設下限期讓自己有動力達成，例如如果你想做好退休或長遠投資規劃，便應透過檢視現時的生活方式，評估目前的財務狀況，包括收入、支出、資產、醫療等，對長遠想要的生活方式作出最佳調整；如果你有一筆滾存著、讓你裹足不前的債務，便應學會開源節流，找出未能清繳債務的源由，停止在該方面的不合理花費，再想辦法增加收入或儲蓄，填補缺失。

如果你還在猶豫是否踏出改變的步伐，想想時間也是金錢，不要等了又等了，趕快開始吧！

撰文︰香港家庭福利會理財教育中心認可理財社工林燦榮

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撰文 : 林燦榮 香港家庭福利會理財教育中心 認可理財社工

欄名 : 從心學理財

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