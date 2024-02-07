500萬儲蓄有可能幾年內花光？「4%法則」避免臨老破產　永續退休儲蓄

▲ 500萬儲蓄也可能幾年消耗盡？4%規則詳解 一招避免臨老破產

4%是一項知名的退休開支準則，對於退休人士而言一個魔術數字（magic number），規定他們可以在第一年安全地從投資組合提取儲蓄的4%，然後每年根據通脹，以4%為基礎，調整提款金額。

此方法旨在降低退休儲蓄在30年內花光的機會。換言之，假設投資組合保持4%的年回報，儲蓄便能用之不竭。

然而儘管4%提款率曾經很受歡迎，這項本來被奉為「金科玉律」的規則亦漸受到批評，當然亦有商榷餘地：

本文簡單回顧一下4%安全提款率的原理和實際操作例子。

為何使用提款率策略？

將退休儲蓄轉化為永續被動收入，是複雜的決定。提早花太多金錢，儲蓄可能耗盡；提款太少，退休人士生活質素可能下降，或會錯過實現晚年願景的機會。

財金專家表示，確認並制定安全提款率有助平衡上述極端情況。安全提款率取決於於退休人士每年可以從投資組合中套現多少資金，同時維持其儲蓄足夠餘生使用。

提款率策略會考慮以下四大因素：

儲蓄金額；

資產配置；

風險承受能力；

時間範圍，亦即預期壽命。

隨着市場狀況和退休人士的財務需求的變化，這些因素都需要定期重新評估。

500萬積蓄 有可能幾年內耗盡嗎？

假設一名60歲人士，坐擁500萬（港元）退休，預期壽命90歲。雖然金額不多，但堂堂500萬在10年內有可能消耗盡積蓄嗎？簡單分析一下，若以下幾個原因同時出現，就有機會構成「完美風暴」︰

生活奢華、毫不節制，餐餐大魚大肉、的士代步

每個月都去最少一次旅行

投資組合的回報持續不及預期，無法支持每年4%提款率

以往沒有購買醫療保險，健康突然出問題要做大手術

親友急需接濟，你無法推卻

自住物業樓齡已高，一次颱風導致要大型維修

500萬元要在10年內耗盡，等同年花50萬元，除開每月約4萬元，對於現今通脹高企的香港而言，這種花費並非難事，加上若果有以上突發開支，數百萬元可以在你預期壽命之前花光。

由此可見，4%法則不是退休理財的唯一法則，大家需要配合不同養老產品，規劃整套退休方案。

但財務策劃師Justin Fitzpatrick安慰，退休人士破產是「幾乎不可能發生」的一個結果。

Fitzpatrick視退休生活開支為「一系列小額負債」（a series of small liabilities），強調當中很多使費可以靈活調節。例如，出外用膳可以幫襯平民酒吧而不是上扒房，也可以選擇不去旅行。儘管節衣縮食不是人們樂見，但在財務角度看，這種狀況與破產是不同的。

要盤算的是，在維持合理生活水平的前提下，如何把退休儲蓄的壽命盡量延長，迎合終老需要。

為何4%就是安全？

「退休黃金法則」前世今生

美國退休財務顧問William Bengen在1994年有以下驚人發現，協助敲定4%的安全提款率準則：

50%至75%的股票配置，可以安全地支持4%的初始提款；

即使隨後超過30年的退休歲月中通脹每年增加，4%仍經得起考驗；

對包括大蕭條等事件的數十年歷史數據進行之測試，支持了相關發現。

4%規則廣受財務顧問和退休儲蓄者歡迎，但近年愈來愈多人質疑其有效性，因為市況轉差，帶來較低的投資預期回報，表明提款率可能需要下調至4%以下。晨星近年對安全提款率進行年度分析顯示：

2021年的安全利率定為3.3%；

2022年則是3.8%；

2023年回升至4%，因為債券等固定收益回報率上升。

4%規則的實際應用

4%規則操作方式如下：

儲蓄規模100萬美元的人士，第一年先提取40,000美元，亦即存款的4%；

然後，根據通脹給自己加薪。如果明年整體價格上漲3%，那便提款41,200美元，由此類推。

根據所使用的假設（包括前述的四大因素），對耗盡投資組合所需的提款率的估計，可能會而有所不同。主要投資公司的預測通常採用蒙地卡羅模擬（Monte Carlo simulation），能夠顯示出一系列可能出現的結果，但也會帶來很大的不確定性。

根據晨星估計，4%的初始提款率加上通脹調整表明一半股票、一半固定收益的50-50投資組合有90%的機會可以持續30年。由於這種資產配置比許多投資組合中使用的60-40比率（六成股票，四成固定收益）更為保守，因此穩陣可信。

由於晨星預測股票回報率普遍較低，因此把股票的比例維持於20%至40%的投資組合，在分析中取得最佳結果，是最能保持安全提款率於4%的配置策略。

摩根大通的研究表明，一名擁有3,000萬美元和合理回報預期的60歲個人，在每年支出4%的情況下，到90歲時基本耗盡資金的可能性為100%。這結果與晨星的發現雷同。財務顧問建議，退休人士應根據年齡、風險態度和其他收入來源等個人因素來自訂提款率，因為4%規則也有其局限。

相關文章：退休要用幾多錢？晨星︰債息高企令退休人士「加薪」 研究揭示最完美股債比例

4%規則的局限

依賴歷史數據： 常言道：過去表現並不保證未來結果。傳染病和軍事衝突等很多「黑天鵝」事件很難預測，可能造成市場急劇波動，對回報和安全提款率產生深遠且持久的影響。

常言道：過去表現並不保證未來結果。傳染病和軍事衝突等很多「黑天鵝」事件很難預測，可能造成市場急劇波動，對回報和安全提款率產生深遠且持久的影響。 缺乏針對可預期事件： 對於稅款、投資費用的走勢，以及 退休人士晚年傾向大幅減少開支使費 ，4%規則沒有多少著墨。

對於稅款、投資費用的走勢，以及 ，4%規則沒有多少著墨。 假設剛性成長與通脹掛鈎： 由於4%規則源於標準化的50%至75%股票投資組合，與常用的資產配置不同，因此可能沒有反映實際的投資組合表現。

由於4%規則源於標準化的50%至75%股票投資組合，與常用的資產配置不同，因此可能沒有反映實際的投資組合表現。 「太過」可靠：由於4%規則在30年的退休時間內基本上沒有失敗的機會，退休人士要是嚴格跟隨，便會花得比他們所能承受的還要少。結果就是為了維持儲蓄處於高水平而過日子，雖然是較安全，但生活也變得更不舒適、更沒趣味。

永續儲蓄的一些方法

可持續且愉快的退休生活，不一定取決於標準化的提款率。專家提出了一些讓退休基金能夠超越4%規則的方法：

考慮部份按通脹而調整支出、或者隨着時間而減少支出的情況，而不是嚴格的4%。因為 大多數退休人士的支出會隨着年齡的增長而下降 。

。 根據市場變化建立護欄，限制超支或支出不足。這種方法根據一年中市場變化的百分比來增加或減少支出。

採用所需最低分配（Required minimum distribution）方法，根據投資組合價值和預期壽命，自動調整提款比率。

利用年金等其他收入來源來創造一條安全底線，以迎合基本生活需要。

延後退休時間，以盡量擴大資產。

根據需求和投資表現，定期審查和修改策略。

相關文章：退休需要幾多錢？專家︰4%提款率太死板 一個策略避免破產

撰文：黃正軒

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