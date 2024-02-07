  • 16°C
香港時間 : 2024207日 (週三) 15:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

500萬儲蓄有可能幾年內花光？「4%法則」避免臨老破產　永續退休儲蓄

個人增值 14:56 2024/02/07

分享：

分享：

500萬儲蓄也可能幾年消耗盡？4%規則詳解　一招避免臨老破產

4%是一項知名的退休開支準則，對於退休人士而言一個魔術數字（magic number），規定他們可以在第一年安全地從投資組合提取儲蓄的4%，然後每年根據通脹，以4%為基礎，調整提款金額。

此方法旨在降低退休儲蓄在30年內花光的機會。換言之，假設投資組合保持4%的年回報，儲蓄便能用之不竭。

然而儘管4%提款率曾經很受歡迎，這項本來被奉為「金科玉律」的規則亦漸受到批評，當然亦有商榷餘地：

  • 近年由於高脹、經濟放緩，投資回報率較低；
  • 退休人士的安全提款率都跌穿了4%；
  • 不過，包括晨星（Morningstar）在內的一些財金專家表示，由於債券孳息率上升，4%提款率可能重回安全網。

本文簡單回顧一下4%安全提款率的原理和實際操作例子。

為何使用提款率策略？

將退休儲蓄轉化為永續被動收入，是複雜的決定。提早花太多金錢，儲蓄可能耗盡；提款太少，退休人士生活質素可能下降，或會錯過實現晚年願景的機會。

財金專家表示，確認並制定安全提款率有助平衡上述極端情況。安全提款率取決於於退休人士每年可以從投資組合中套現多少資金，同時維持其儲蓄足夠餘生使用。

提款率策略會考慮以下四大因素

  • 儲蓄金額；
  • 資產配置；
  • 風險承受能力；
  • 時間範圍，亦即預期壽命。

隨着市場狀況和退休人士的財務需求的變化，這些因素都需要定期重新評估。

500萬積蓄　有可能幾年內耗盡嗎？

假設一名60歲人士，坐擁500萬（港元）退休，預期壽命90歲。雖然金額不多，但堂堂500萬在10年內有可能消耗盡積蓄嗎？簡單分析一下，若以下幾個原因同時出現，就有機會構成「完美風暴」︰

  • 生活奢華、毫不節制，餐餐大魚大肉、的士代步
  • 每個月都去最少一次旅行
  • 投資組合的回報持續不及預期，無法支持每年4%提款率
  • 以往沒有購買醫療保險，健康突然出問題要做大手術
  • 親友急需接濟，你無法推卻
  • 自住物業樓齡已高，一次颱風導致要大型維修

500萬元要在10年內耗盡，等同年花50萬元，除開每月約4萬元，對於現今通脹高企的香港而言，這種花費並非難事，加上若果有以上突發開支，數百萬元可以在你預期壽命之前花光。

由此可見，4%法則不是退休理財的唯一法則，大家需要配合不同養老產品，規劃整套退休方案。

但財務策劃師Justin Fitzpatrick安慰，退休人士破產是「幾乎不可能發生」的一個結果。

Fitzpatrick視退休生活開支為「一系列小額負債」（a series of small liabilities），強調當中很多使費可以靈活調節。例如，出外用膳可以幫襯平民酒吧而不是上扒房，也可以選擇不去旅行。儘管節衣縮食不是人們樂見，但在財務角度看，這種狀況與破產是不同的。

要盤算的是，在維持合理生活水平的前提下，如何把退休儲蓄的壽命盡量延長，迎合終老需要。

為何4%就是安全？
「退休黃金法則」前世今生

美國退休財務顧問William Bengen在1994年有以下驚人發現，協助敲定4%的安全提款率準則：

  • 50%至75%的股票配置，可以安全地支持4%的初始提款；
  • 即使隨後超過30年的退休歲月中通脹每年增加，4%仍經得起考驗；
  • 對包括大蕭條等事件的數十年歷史數據進行之測試，支持了相關發現。

4%規則廣受財務顧問和退休儲蓄者歡迎，但近年愈來愈多人質疑其有效性，因為市況轉差，帶來較低的投資預期回報，表明提款率可能需要下調至4%以下。晨星近年對安全提款率進行年度分析顯示：

  • 2021年的安全利率定為3.3%；
  • 2022年則是3.8%；
  • 2023年回升至4%，因為債券等固定收益回報率上升。

4%規則的實際應用

4%規則操作方式如下：

  • 儲蓄規模100萬美元的人士，第一年先提取40,000美元，亦即存款的4%；
  • 然後，根據通脹給自己加薪。如果明年整體價格上漲3%，那便提款41,200美元，由此類推。

根據所使用的假設（包括前述的四大因素），對耗盡投資組合所需的提款率的估計，可能會而有所不同。主要投資公司的預測通常採用蒙地卡羅模擬（Monte Carlo simulation），能夠顯示出一系列可能出現的結果，但也會帶來很大的不確定性。

根據晨星估計，4%的初始提款率加上通脹調整表明一半股票、一半固定收益的50-50投資組合有90%的機會可以持續30年。由於這種資產配置比許多投資組合中使用的60-40比率（六成股票，四成固定收益）更為保守，因此穩陣可信。

由於晨星預測股票回報率普遍較低，因此把股票的比例維持於20%至40%的投資組合，在分析中取得最佳結果，是最能保持安全提款率於4%的配置策略。

摩根大通的研究表明，一名擁有3,000萬美元和合理回報預期的60歲個人，在每年支出4%的情況下，到90歲時基本耗盡資金的可能性為100%。這結果與晨星的發現雷同。財務顧問建議，退休人士應根據年齡、風險態度和其他收入來源等個人因素來自訂提款率，因為4%規則也有其局限。

相關文章：退休要用幾多錢？晨星︰債息高企令退休人士「加薪」　研究揭示最完美股債比例

4%規則的局限

  • 依賴歷史數據：常言道：過去表現並不保證未來結果。傳染病和軍事衝突等很多「黑天鵝」事件很難預測，可能造成市場急劇波動，對回報和安全提款率產生深遠且持久的影響。
  • 缺乏針對可預期事件：對於稅款、投資費用的走勢，以及退休人士晚年傾向大幅減少開支使費，4%規則沒有多少著墨。
  • 假設剛性成長與通脹掛鈎：由於4%規則源於標準化的50%至75%股票投資組合，與常用的資產配置不同，因此可能沒有反映實際的投資組合表現。
  • 「太過」可靠：由於4%規則在30年的退休時間內基本上沒有失敗的機會，退休人士要是嚴格跟隨，便會花得比他們所能承受的還要少。結果就是為了維持儲蓄處於高水平而過日子，雖然是較安全，但生活也變得更不舒適、更沒趣味。

永續儲蓄的一些方法

可持續且愉快的退休生活，不一定取決於標準化的提款率。專家提出了一些讓退休基金能夠超越4%規則的方法：

  • 考慮部份按通脹而調整支出、或者隨着時間而減少支出的情況，而不是嚴格的4%。因為大多數退休人士的支出會隨着年齡的增長而下降
  • 根據市場變化建立護欄，限制超支或支出不足。這種方法根據一年中市場變化的百分比來增加或減少支出。
  • 採用所需最低分配（Required minimum distribution）方法，根據投資組合價值和預期壽命，自動調整提款比率。
  • 利用年金等其他收入來源來創造一條安全底線，以迎合基本生活需要。
  • 延後退休時間，以盡量擴大資產。
  • 根據需求和投資表現，定期審查和修改策略。

相關文章：退休需要幾多錢？專家︰4%提款率太死板　一個策略避免破產

撰文：黃正軒

相關文章：

長壽心得｜專家研究百歲老人20年︰世上最快樂的長者　全賴15個幸福生活指標

高收入教授退休4年瀕臨破產　逾百萬存款近清零、慳錢慳到喊　只因這兩大錯誤

理財也要「斷捨離」？50歲必做7招規劃　改善現金流　減輕家人負擔

理財最前線
電子利是抽獎｜銀行送高達$16,888現金獎　留意3大細節（附派利是「公價」）

＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 退休理財

最新專欄文章 更多

長壽心得｜專家研究百歲老人20年︰世上最快樂的長者　全賴15個幸福生活指標
2024/02/05
長壽心得｜專家研究百歲老人20年︰世上最快樂的長者　全賴15個幸福生活指標
高收入教授退休4年瀕臨破產　逾百萬存款近清零、慳錢慳到喊　只因這兩大錯誤
2024/02/02
高收入教授退休4年瀕臨破產　逾百萬存款近清零、慳錢慳到喊　只因這兩大錯誤
理財也要「斷捨離」？50歲必做7招規劃　改善現金流　減輕家人負擔
2024/01/25
理財也要「斷捨離」？50歲必做7招規劃　改善現金流　減輕家人負擔
老人「被死亡」 退休金遭停發　多次被問「是否已去世」　需不斷澄清自己「還活着」
2024/01/24
老人「被死亡」 退休金遭停發　多次被問「是否已去世」　需不斷澄清自己「還活着」
高收入人士儲幾多錢？統計︰典型家庭的7倍以上　2招助增加退休儲蓄
2023/12/19
高收入人士儲幾多錢？統計︰典型家庭的7倍以上　2招助增加退休儲蓄
退休規劃產品 退休組合 退休金 財富及退休規劃 軍事衝突 美股 年金 退休基金 香港 美國

下一篇文章

每月被動收入4萬　「FIRE族」重返職場　為何有錢還想工作？富人與窮人的工作觀差異
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款