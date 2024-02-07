500萬儲蓄有可能幾年內花光？「4%法則」避免臨老破產　永續退休儲蓄

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每月被動收入4萬 「FIRE族」重返職場 為何有錢還想工作？富人與窮人的工作觀差異
4%是一項知名的退休開支準則，對於退休人士而言一個魔術數字（magic number），規定他們可以在第一年安全地從投資組合提取儲蓄的4%，然後每年根據通脹，以4%為基礎，調整提款金額。
此方法旨在降低退休儲蓄在30年內花光的機會。換言之，假設投資組合保持4%的年回報，儲蓄便能用之不竭。
然而儘管4%提款率曾經很受歡迎，這項本來被奉為「金科玉律」的規則亦漸受到批評，當然亦有商榷餘地：
本文簡單回顧一下4%安全提款率的原理和實際操作例子。
為何使用提款率策略？
將退休儲蓄轉化為永續被動收入，是複雜的決定。提早花太多金錢，儲蓄可能耗盡；提款太少，退休人士生活質素可能下降，或會錯過實現晚年願景的機會。
財金專家表示，確認並制定安全提款率有助平衡上述極端情況。安全提款率取決於於退休人士每年可以從投資組合中套現多少資金，同時維持其儲蓄足夠餘生使用。
提款率策略會考慮以下四大因素：
隨着市場狀況和退休人士的財務需求的變化，這些因素都需要定期重新評估。
500萬積蓄 有可能幾年內耗盡嗎？
假設一名60歲人士，坐擁500萬（港元）退休，預期壽命90歲。雖然金額不多，但堂堂500萬在10年內有可能消耗盡積蓄嗎？簡單分析一下，若以下幾個原因同時出現，就有機會構成「完美風暴」︰
500萬元要在10年內耗盡，等同年花50萬元，除開每月約4萬元，對於現今通脹高企的香港而言，這種花費並非難事，加上若果有以上突發開支，數百萬元可以在你預期壽命之前花光。
由此可見，4%法則不是退休理財的唯一法則，大家需要配合不同養老產品，規劃整套退休方案。
但財務策劃師Justin Fitzpatrick安慰，退休人士破產是「幾乎不可能發生」的一個結果。
Fitzpatrick視退休生活開支為「一系列小額負債」（a series of small liabilities），強調當中很多使費可以靈活調節。例如，出外用膳可以幫襯平民酒吧而不是上扒房，也可以選擇不去旅行。儘管節衣縮食不是人們樂見，但在財務角度看，這種狀況與破產是不同的。
要盤算的是，在維持合理生活水平的前提下，如何把退休儲蓄的壽命盡量延長，迎合終老需要。
為何4%就是安全？
「退休黃金法則」前世今生
美國退休財務顧問William Bengen在1994年有以下驚人發現，協助敲定4%的安全提款率準則：
4%規則廣受財務顧問和退休儲蓄者歡迎，但近年愈來愈多人質疑其有效性，因為市況轉差，帶來較低的投資預期回報，表明提款率可能需要下調至4%以下。晨星近年對安全提款率進行年度分析顯示：
4%規則的實際應用
4%規則操作方式如下：
根據所使用的假設（包括前述的四大因素），對耗盡投資組合所需的提款率的估計，可能會而有所不同。主要投資公司的預測通常採用蒙地卡羅模擬（Monte Carlo simulation），能夠顯示出一系列可能出現的結果，但也會帶來很大的不確定性。
根據晨星估計，4%的初始提款率加上通脹調整表明一半股票、一半固定收益的50-50投資組合有90%的機會可以持續30年。由於這種資產配置比許多投資組合中使用的60-40比率（六成股票，四成固定收益）更為保守，因此穩陣可信。
由於晨星預測股票回報率普遍較低，因此把股票的比例維持於20%至40%的投資組合，在分析中取得最佳結果，是最能保持安全提款率於4%的配置策略。
摩根大通的研究表明，一名擁有3,000萬美元和合理回報預期的60歲個人，在每年支出4%的情況下，到90歲時基本耗盡資金的可能性為100%。這結果與晨星的發現雷同。財務顧問建議，退休人士應根據年齡、風險態度和其他收入來源等個人因素來自訂提款率，因為4%規則也有其局限。
相關文章：退休要用幾多錢？晨星︰債息高企令退休人士「加薪」 研究揭示最完美股債比例
4%規則的局限
永續儲蓄的一些方法
可持續且愉快的退休生活，不一定取決於標準化的提款率。專家提出了一些讓退休基金能夠超越4%規則的方法：
相關文章：退休需要幾多錢？專家︰4%提款率太死板 一個策略避免破產
撰文：黃正軒
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欄名 : 退休理財