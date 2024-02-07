中銀香港︰股市已反映減息預期　投資者宜提防波動

▲ 雖然當美國通脹指標陸續回落至近目標水平，為美聯儲提供了降息的條件，但經濟韌性亦會令美聯儲對降息有所保留。

距離美聯儲公佈最新議息會議結果還未夠一星期，市場預期美國3月降息可能性愈來愈低。從利率期貨合約顯示，目前3月降息預期低於20%，這不單止基於美聯儲主席的言論，還有美國最新就業數據向市場發出經濟存在韌性的信號。

美國經濟存在靭性

美聯儲貨幣政策的目標重視物價穩定性及經濟穩定性，雖然當美國通脹指標陸續回落至近目標水平，為美聯儲提供了降息的條件，但經濟韌性亦會令美聯儲對降息有所保留。因為當經濟造好或會帶動通脹反彈，未合時機的降息會令早前鋪排的貨幣政策效力減退，所以美聯儲往後降息步伐還要看未來通脹及經濟數據。

不減息標指仍創新高

儘管上星期缺乏降息這個助力，美國標指仍然創出新高。受到個別科技股業績造好的帶動下，納指成為美股三大指數中，本月至今表現最好的指數。現時美國企業正處於去年第四季業績公佈期，在已公佈業績的241間標普500企業中，近8成企業盈利增長優於市場預期，平均盈利增長率為4.1%，行業方面，通訊服務及非核心消費錄得超過按季45%盈利增長。相反，能源、原材料及醫療保健去年第四季盈利倒退超過20%。從行業指數走勢來看，標普500科技指數過去一個月錄得超過11%升幅外，通訊服務指數同時亦上升超過11%；相反原材料以及能源指數就錄得近2至4%不等的跌幅。雖然股價仍受到很多不同因素影響，盈利表現不一定會即時反映於股價上，但是企業盈利增長始終對股價有一定影響。

經濟放緩才能促使更快減息

經濟增長對企業盈利固然重要，尤其高利率為企業營運帶來高成本，若再加上經濟疲弱，對企業盈利的負面影響便更大。所以對於投資者而言，降息的重點不單在於利率下降令企業成本下降，更重要的是在高利率滯後效應下，降息出現能否及時令經濟避免硬著陸。由於經濟穩定性是美聯儲貨幣政策的目標，預期當經濟出現放緩的跡象，相信便會促使美聯儲更快降息以保經濟。基於股市是領先指標，即使利息成本未正式回落，股市已對此有超前反映。然而，當降息預期落空時，市場波動性便會上升。因此，面對高升的股市時，應以具收益的投資工具，以減輕當股價下跌時帶來的影響。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管，擁有20年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。