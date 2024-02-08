每月4萬被動收入　「FIRE族」重返職場　為何有錢還想工作？富人與窮人的工作觀差異

▲ 月被動收入4萬FIRE族重返職場 為何有錢還想工作？ 富人vs窮人的工作觀差異

打工仔都希望儲夠錢提早退休，很多有錢人卻想持續工作。韓國理財教練宋淑憙的《月薪族的閱讀致富計畫：普通人升級富一代的致富秘笈——多讀2倍書，年薪翻3倍！》中，講述了一位FIRE（Financial Independence, Retire Early）一族人士提前退休又重返工作的經歷︰

曾任職中小企業，努力存錢到200萬美元（約1564.62萬港元）

43歲資產增至530萬美元（約4146.25萬港元）

47歲時存款突破900萬美元（約7040.8萬港元）

每月被動收入逾5000美元（約3.9萬港元）時辭職

隨心所欲追求興趣，5個月後決定重返工作

這是因為他突然領悟到：「真的成為FIRE族之後反而很痛苦。」

他覺得，吃喝玩樂或許能夠維持一兩天，但若長期沉浸於娛樂中，反而成為一項苦差事。突如其來的空閒讓他迷失在如何填滿時間的問題上，而這自由反而比上班時更讓他感到痛苦。

重返職場的動機不再是為了他人或公司，而是為了自己。他從自己的財產中拿出76萬美元開始創業，挑戰在十年內使事業穩定，然後再度迎接退休生活。

為何富人要繼續工作？

窮人往往僅把工作視為賺錢、維持生計的手段，富人的工作觀則不同：工作也擁有超越薪水之外的意義。可以透過工作尋找生活的意義，同時體驗到其中的幸福。如果自我實現是人生目標之一，那麼工作就成為實現自我的最佳途徑，具體體現在以下兩個方面︰

感受人生價值

股神巴菲特即便賺了許多錢，年紀漸長，卻仍每天投入工作。在他的願望清單中，賺錢並不是為了「坐穩世界首富寶座」，而是享受工作，並在面對挑戰時感受到活著的價值。

巴菲特說：「我的願望是持續構思下個事業並享受人生，每一個工作瞬間都是幸福的。每個即將簽訂的合約、每個市場的機會，都讓我感受到相當大的能量。」

在巴菲特的願望清單中，也包括了與因工作而認識的人維持一輩子的夥伴關係。

追求幸福

韓國大數據專家宋吉永曾説：「在過去，休閒娛樂與奢侈是社會地位的象徵，但現在反而是工作成為了地位的象徵。」他指出，受自動化、無人化影響，一般工作漸漸沒有人類插手的空間，忙碌的工作生活反而成為一種凸顯自我的方式。

作者宋淑憙認為，隨著機器人時代的來臨，能夠繼續工作的人確實是幸福的，尤其是那些具有創意的人，例如藝術家或工匠，他們得以透過工作持續追求自己的創意。然而，其他人可能逐漸失去工作機會，這也意味著人們缺少了追求幸福的機會。

工作能力被視為最穩定且高收益的資產，為了取得、保持和擴大這項資產，閱讀成為一項必要的投資。也因此，富人們才會活到老，讀到老。

撰文：葉雨

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