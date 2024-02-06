【北上消費】WeChat Pay HK派免費電話卡　贈￥100儲值額（附領取方法）

▲ 【北上消費】WeChat Pay HK派免費電話卡 贈￥100儲值額 暢遊大灣區 附領取方法

還在煩惱北上消費沒有大灣區電話卡，本港電話卡漫遊又太麻煩？熱衷北上消費的朋友又有福利可以領取了，近日，WeChat Pay HK宣佈，聯乘深圳電信及深圳海岸城購物中心，為用戶提供免費深圳電話上網卡。

WeChat Pay HK承諾該電話上網卡無合約、零額外收費，文章附領取方法。

免費換領￥100人民幣儲值額深圳電話上網卡

時間：即日起至2月29日

條件：所有未曾開通深圳電信卡的WeChat Pay HK用戶

具體領取步驟：

打開WeChat進入跨境遊頁面

選擇海岸城，即可線上領取電子優惠券

前往位於深圳南山區的海岸城購物中心1樓客戶服務台（營業時間：14:00～18:00）

出示回鄉證及優惠券，即可免費換領￥100儲值額的深圳電話上網卡一張

現場有專人 (2月9日至2月13日春節假期除外) 協助登記並開通，即刻領取

每人只能憑回鄉證領取一次，已在電信開過卡的港澳客戶無法領取

深圳海岸城購物中心 客戶服務處位置：

地址：深圳南山區文心五路33號 海岸城購物中心1層客戶服務處

交通方法：距離深圳灣口岸10分鐘車程，或深圳地鐵後海站E2出口下車

領取步驟圖示

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免費電話上網卡資費詳情：

電話上網卡每月會從儲值額扣除￥29月費

每月提供20G通用流量及30G定向流量（如騰訊視頻、愛奇藝、抖音）

內地通話低至0.1元/分鐘（不含國際及港澳台）

贈送100元人民幣儲值額，相當於3個月免費内地通話及上網服務

具體使用規則以中國電信官方發佈為準

免費電話上網卡資費詳情圖示

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不受合約承諾期束縛 零額外收費 線上線下均可充值

當卡內的￥100人民幣儲值額用盡後，用戶可自行透過深圳電信多個線上及線下的官方渠道，包括：

WeChat充值：可在WeChat搜尋「深圳電信」官方帳號進入「充值繳費」服務入口，並可以使用WeChat Pay HK以港幣充值

網上充值：透過官方指定網址充值

線下門市充值：透過深圳電信線下門市充值

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撰文︰涂宇佳

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