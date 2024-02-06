【北上消費】WeChat Pay HK派免費電話卡　贈￥100儲值額（附領取方法）

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還在煩惱北上消費沒有大灣區電話卡，本港電話卡漫遊又太麻煩？熱衷北上消費的朋友又有福利可以領取了，近日，WeChat Pay HK宣佈，聯乘深圳電信及深圳海岸城購物中心，為用戶提供免費深圳電話上網卡。
WeChat Pay HK承諾該電話上網卡無合約、零額外收費，文章附領取方法。
免費換領￥100人民幣儲值額深圳電話上網卡
- 時間：即日起至2月29日
- 條件：所有未曾開通深圳電信卡的WeChat Pay HK用戶
具體領取步驟：
- 打開WeChat進入跨境遊頁面
- 選擇海岸城，即可線上領取電子優惠券
- 前往位於深圳南山區的海岸城購物中心1樓客戶服務台（營業時間：14:00～18:00）
- 出示回鄉證及優惠券，即可免費換領￥100儲值額的深圳電話上網卡一張
- 現場有專人 (2月9日至2月13日春節假期除外) 協助登記並開通，即刻領取
- 每人只能憑回鄉證領取一次，已在電信開過卡的港澳客戶無法領取
深圳海岸城購物中心 客戶服務處位置：
- 地址：深圳南山區文心五路33號 海岸城購物中心1層客戶服務處
- 交通方法：距離深圳灣口岸10分鐘車程，或深圳地鐵後海站E2出口下車
領取步驟圖示
免費電話上網卡資費詳情：
- 電話上網卡每月會從儲值額扣除￥29月費
- 每月提供20G通用流量及30G定向流量（如騰訊視頻、愛奇藝、抖音）
- 內地通話低至0.1元/分鐘（不含國際及港澳台）
- 贈送100元人民幣儲值額，相當於3個月免費内地通話及上網服務
- 具體使用規則以中國電信官方發佈為準
免費電話上網卡資費詳情圖示
不受合約承諾期束縛 零額外收費 線上線下均可充值
- 當卡內的￥100人民幣儲值額用盡後，用戶可自行透過深圳電信多個線上及線下的官方渠道，包括：
- WeChat充值：可在WeChat搜尋「深圳電信」官方帳號進入「充值繳費」服務入口，並可以使用WeChat Pay HK以港幣充值
- 網上充值：透過官方指定網址充值
- 線下門市充值：透過深圳電信線下門市充值
撰文︰涂宇佳
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欄名 : 北上攻略