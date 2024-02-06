MPF｜強積金1月人均蝕5,000元　日股基金包辦升幅榜　恒指ESG基金單月跌12%

▲ MPF｜強積金1月人均蝕5,000元！受累中港股下跌！一隻懶人基金仍跑贏？

MPF中港股票基金在1月表現繼續落後，拖累強積金整體投資虧損、打工仔人均蝕5,000元，跑輸歐美日股、環球股票基金以及俗稱「懶人基金」的預設投資策略基金（DIS）。

根據積金評級的資料，中港股市下跌是導致強積金1月份虧損約2.06%的最大因素，也正在影響其他強積金資產類別。

469萬名強積金成員，平均虧損約5,000港元。（總投資虧損約235億港元）

去年5個表現最佳的強積金基金類別，在今年1月繼續跑贏其他資產類別。

香港及中國股票基金在1月表現仍落後，跌約9.21%，是強積金推出以來表現第三差的1月份。

以下看各類別資產在2024年1月表現︰

基金類別 2024年1月表現 日本股票基金 +5.15% 其他股票基金 +2.59% 美國股票基金 +1.56% 環球股票基金 +0.55% 貨幣市場基金 ─

強積金保守基金 +0.4% 預設投資策略 ─

核心累積基金 +0.37% 貨幣市場基金 — 港元 +0.3% 歐洲股票基金 +0.16% 預設投資策略 ─

65歲後基金 -0.17% 港元債券基金 -0.31% 保證基金 -0.4% 環球債券基金 -1.13% 混合資產基金 ─

61至80%股票 -1.86% 混合資產基金 ─

81至100%股票 -2.21% 亞洲股票基金 -3.31% 香港及中國股票基金 -9.21% 資料來源︰積金評級（數據截至2024年1月31日）

中港股票繼續敬陪末席

上表可見，踏入2024年中港股票基金繼續敬陪末座。積金評級主席叢川普表示，本地股市下跌是導致強積金1月份虧損的最大因素。中港股票基金下跌逾9%，原因是對通縮的擔憂打擊了內地投資者的情緒。

他續指，中港股市下跌不只影響本地股票基金，其投資表現亦影響其他基金類別，特別是強積金的傳統混合資產基金，它們在1月份均錄得虧損。上表可見，混合資產基金（61至80%股票）和混合資產基金（81至100%股票），期內分別跌逾1.8%及2.2%。

日本股票1月最佳

一隻懶人基金仍舊強韌

積金評級指出，2023年5個表現最佳的強積金基金類別︰

美國股票基金

環球股票基金

日本股票基金

歐洲股票基金

DIS核心累積基金

在1月份繼續跑贏其他資產類別。

上表可見，日本股票基金在今年1月升逾5%，居所有資產之首，更跑贏僅升逾1.5%的美國股票基金。而下表可見，日股基金在最好表現的5大基金當中亦包辦頭3名︰

強積金計劃 基金 2024年1月表現 東亞（強積金）集成信託計劃 東亞（強積金）日本股票基金 +6.23% 中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠日本股票基金 +5.55% 宏利環球精選（強積金）計劃 宏利MPF日本股票基金 +5.05% BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）環球股票基金 +2.68% 宏利環球精選（強積金）計劃 宏利MPF康健護理基金 +2.68% 資料來源︰積金評級

叢川普表示，傳統的混合資產基金在2024年之始錄得虧損，但積金局推薦的DIS核心累積基金表現再次跑出，升幅近0.4%，再次證明其韌性。這是由於其投資在香港及中國股票的比重相對較少，而在美國股票的投資比重較多，因此錄得正回報。

中港股基金包辦最差表現的5大基金：

強積金計劃 基金 2024年1月表現 交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行恒指ESG成分基金 -12.96% 宏利環球精選（強積金）計劃 宏利MPF恒指ESG基金 -12.93% BCT積金之選 BCT中國及香港股票基金 -11.51% 中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠中國股票基金 -10.67% 永明彩虹強積金計劃 永明強積金香港股票基金 -10.34% 資料來源︰積金評級

他指出，這種配置差異帶來的影響，可以從1月份香港及中國股票基金與美國股票基金之間的10.8%回報差距中看出，這是該兩種資產類別自強積金推出以來最大的1月份回報差距。

積金局指，強積金是跨越超過四十年的長線投資，短期數據對長線投資的部署並沒有太大實際的參考價值。計劃成員不應以短線投資的角度看待強積金，更不應嘗試捕捉市場。

撰文：黃正軒

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