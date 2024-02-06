MPF｜強積金1月人均蝕5,000元　日股基金包辦升幅榜　恒指ESG基金單月跌12%

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美股科技七雄｜新上市ETF追蹤7大明星股 但分析不再看好眾巨頭
MPF中港股票基金在1月表現繼續落後，拖累強積金整體投資虧損、打工仔人均蝕5,000元，跑輸歐美日股、環球股票基金以及俗稱「懶人基金」的預設投資策略基金（DIS）。
根據積金評級的資料，中港股市下跌是導致強積金1月份虧損約2.06%的最大因素，也正在影響其他強積金資產類別。
以下看各類別資產在2024年1月表現︰
|基金類別
|2024年1月表現
|日本股票基金
|+5.15%
|其他股票基金
|+2.59%
|美國股票基金
|+1.56%
|環球股票基金
|+0.55%
|貨幣市場基金 ─
強積金保守基金
|+0.4%
|預設投資策略 ─
核心累積基金
|+0.37%
|貨幣市場基金 — 港元
|+0.3%
|歐洲股票基金
|+0.16%
|預設投資策略 ─
65歲後基金
|-0.17%
|港元債券基金
|-0.31%
|保證基金
|-0.4%
|環球債券基金
|-1.13%
|混合資產基金 ─
61至80%股票
|-1.86%
|混合資產基金 ─
81至100%股票
|-2.21%
|亞洲股票基金
|-3.31%
|香港及中國股票基金
|-9.21%
|資料來源︰積金評級（數據截至2024年1月31日）
中港股票繼續敬陪末席
上表可見，踏入2024年中港股票基金繼續敬陪末座。積金評級主席叢川普表示，本地股市下跌是導致強積金1月份虧損的最大因素。中港股票基金下跌逾9%，原因是對通縮的擔憂打擊了內地投資者的情緒。
他續指，中港股市下跌不只影響本地股票基金，其投資表現亦影響其他基金類別，特別是強積金的傳統混合資產基金，它們在1月份均錄得虧損。上表可見，混合資產基金（61至80%股票）和混合資產基金（81至100%股票），期內分別跌逾1.8%及2.2%。
日本股票1月最佳
一隻懶人基金仍舊強韌
積金評級指出，2023年5個表現最佳的強積金基金類別︰
在1月份繼續跑贏其他資產類別。
上表可見，日本股票基金在今年1月升逾5%，居所有資產之首，更跑贏僅升逾1.5%的美國股票基金。而下表可見，日股基金在最好表現的5大基金當中亦包辦頭3名︰
|強積金計劃
|基金
|2024年1月表現
|東亞（強積金）集成信託計劃
|東亞（強積金）日本股票基金
|+6.23%
|中銀保誠簡易強積金計劃
|中銀保誠日本股票基金
|+5.55%
|宏利環球精選（強積金）計劃
|宏利MPF日本股票基金
|+5.05%
|BCT（強積金）行業計劃
|BCT（行業）環球股票基金
|+2.68%
|宏利環球精選（強積金）計劃
|宏利MPF康健護理基金
|+2.68%
|資料來源︰積金評級
叢川普表示，傳統的混合資產基金在2024年之始錄得虧損，但積金局推薦的DIS核心累積基金表現再次跑出，升幅近0.4%，再次證明其韌性。這是由於其投資在香港及中國股票的比重相對較少，而在美國股票的投資比重較多，因此錄得正回報。
中港股基金包辦最差表現的5大基金：
|強積金計劃
|基金
|2024年1月表現
|交通銀行愉盈退休強積金計劃
|交通銀行恒指ESG成分基金
|-12.96%
|宏利環球精選（強積金）計劃
|宏利MPF恒指ESG基金
|-12.93%
|BCT積金之選
|BCT中國及香港股票基金
|-11.51%
|中銀保誠簡易強積金計劃
|中銀保誠中國股票基金
|-10.67%
|永明彩虹強積金計劃
|永明強積金香港股票基金
|-10.34%
|資料來源︰積金評級
他指出，這種配置差異帶來的影響，可以從1月份香港及中國股票基金與美國股票基金之間的10.8%回報差距中看出，這是該兩種資產類別自強積金推出以來最大的1月份回報差距。
積金局指，強積金是跨越超過四十年的長線投資，短期數據對長線投資的部署並沒有太大實際的參考價值。計劃成員不應以短線投資的角度看待強積金，更不應嘗試捕捉市場。
撰文：黃正軒
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欄名 : MPF理財