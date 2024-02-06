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MPF｜強積金1月人均蝕5,000元　日股基金包辦升幅榜　恒指ESG基金單月跌12%

強積金 11:57 2024/02/06

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MPF｜強積金1月人均蝕5,000元！受累中港股下跌！一隻懶人基金仍跑贏？

MPF中港股票基金在1月表現繼續落後，拖累強積金整體投資虧損、打工仔人均蝕5,000元，跑輸歐美日股、環球股票基金以及俗稱「懶人基金」的預設投資策略基金（DIS）。

根據積金評級的資料，中港股市下跌是導致強積金1月份虧損約2.06%的最大因素，也正在影響其他強積金資產類別。

  • 469萬名強積金成員，平均虧損約5,000港元。（總投資虧損約235億港元）
  • 去年5個表現最佳的強積金基金類別，在今年1月繼續跑贏其他資產類別。
  • 香港及中國股票基金在1月表現仍落後，跌約9.21%，是強積金推出以來表現第三差的1月份。

以下看各類別資產在2024年1月表現

基金類別2024年1月表現
日本股票基金+5.15%
其他股票基金+2.59%
美國股票基金+1.56%
環球股票基金+0.55%
貨幣市場基金 ─
強積金保守基金		+0.4%
預設投資策略 ─ 
核心累積基金		+0.37%
貨幣市場基金 — 港元+0.3%
歐洲股票基金+0.16%
預設投資策略 ─
65歲後基金		-0.17%
港元債券基金-0.31%
保證基金-0.4%
環球債券基金-1.13%
混合資產基金 ─
61至80%股票		-1.86%
混合資產基金 ─
81至100%股票		-2.21%
亞洲股票基金-3.31%
香港及中國股票基金-9.21%
資料來源︰積金評級（數據截至2024年1月31日）

中港股票繼續敬陪末席

上表可見，踏入2024年中港股票基金繼續敬陪末座。積金評級主席叢川普表示，本地股市下跌是導致強積金1月份虧損的最大因素。中港股票基金下跌逾9%，原因是對通縮的擔憂打擊了內地投資者的情緒。

他續指，中港股市下跌不只影響本地股票基金，其投資表現亦影響其他基金類別，特別是強積金的傳統混合資產基金，它們在1月份均錄得虧損。上表可見，混合資產基金（61至80%股票）和混合資產基金（81至100%股票），期內分別跌逾1.8%及2.2%

日本股票1月最佳
一隻懶人基金仍舊強韌

積金評級指出，2023年5個表現最佳的強積金基金類別︰

  • 美國股票基金
  • 環球股票基金
  • 日本股票基金
  • 歐洲股票基金
  • DIS核心累積基金

在1月份繼續跑贏其他資產類別。

上表可見，日本股票基金在今年1月升逾5%，居所有資產之首，更跑贏僅升逾1.5%的美國股票基金。而下表可見，日股基金在最好表現的5大基金當中亦包辦頭3名

強積金計劃基金2024年1月表現
東亞（強積金）集成信託計劃東亞（強積金）日本股票基金+6.23%
中銀保誠簡易強積金計劃中銀保誠日本股票基金+5.55%
宏利環球精選（強積金）計劃宏利MPF日本股票基金+5.05%
BCT（強積金）行業計劃BCT（行業）環球股票基金+2.68%
宏利環球精選（強積金）計劃宏利MPF康健護理基金+2.68%
資料來源︰積金評級

叢川普表示，傳統的混合資產基金在2024年之始錄得虧損，但積金局推薦的DIS核心累積基金表現再次跑出，升幅近0.4%，再次證明其韌性。這是由於其投資在香港及中國股票的比重相對較少，而在美國股票的投資比重較多，因此錄得正回報。

中港股基金包辦最差表現的5大基金

強積金計劃基金2024年1月表現
交通銀行愉盈退休強積金計劃交通銀行恒指ESG成分基金-12.96%
宏利環球精選（強積金）計劃宏利MPF恒指ESG基金-12.93%
BCT積金之選BCT中國及香港股票基金-11.51%
中銀保誠簡易強積金計劃中銀保誠中國股票基金-10.67%
永明彩虹強積金計劃永明強積金香港股票基金-10.34%
資料來源︰積金評級

他指出，這種配置差異帶來的影響，可以從1月份香港及中國股票基金與美國股票基金之間的10.8%回報差距中看出，這是該兩種資產類別自強積金推出以來最大的1月份回報差距

積金局指，強積金是跨越超過四十年的長線投資，短期數據對長線投資的部署並沒有太大實際的參考價值。計劃成員不應以短線投資的角度看待強積金，更不應嘗試捕捉市場。

撰文：黃正軒

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