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A股千股跌停　觸發網民湧美國、印度大使館微博留言「訴苦」　16萬留言說甚麼？

個人增值 20:55 2024/02/05

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大A千股跌停 引美印大使館社媒淪陷！ 散戶哭訴：印度世一 心裏話只能對外人說

今日內地A股開盤不久呈「千股跌停」之勢，逾5200隻股票下跌，千隻跌停，2000隻接近跌停。A股股市「跌跌不休」，竟引發美國與印度駐華大使館官方微博評論區大量留言湧現，不少A股散戶借場發洩，包括稱讚近年美國、印度股市向好，有內地散戶網民大呼：「原諒我是井底之蛙！」

美國駐華大使館一條保護長頸鹿的文章下，已經累積有逾16萬個評論留言：「祝標普長牛，納斯達克更上一層樓。」、「請美聯儲保護中國股民！」

  • 千股跌停後，散戶網民湧向美國／印度駐華大使館微博評論區發洩
  • 目前評論數量已破16萬，散戶彼此間戲稱為「長頸鹿」
  • 外國大使館微博評論區已成内地股民心態「晴雨表」

保護長頸鹿的文章已累積16萬個留言

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「心裏話只能對外人說」

上證綜指今日最低見2635點，收市收復2700點，只跌1%，但經歷過去兩年慘淡後，今年至今又已累跌9%，股民的悲觀情緒只到臨界點。

不少內地財經KOL（意見領袖）發帖表示問網民，到底是什麼把內地股民基民逼成這樣？網民留言表示︰心裏話只能對外人說。

近年來印度股市表現較中國股市好，不少散戶開始主動改變對印度的態度，從以往稱呼「阿三」，轉稱呼其為「三哥」。

以下是部分散戶網民在評論區的留言：

請求跨洋支援型：

  • 救救可憐的中國股民吧！
  • A股的錢是不是都存在你們銀行了，快降息
  • 能否收購中國股市去你們印度上市？

中美／中印友誼萬歲型：

  • 中美友誼萬古長青，美國不是我們的對立面，中美友好！
  • 從此以後，我發誓，再也不信内地關於你們的言論，我永遠支持你們
  • 科學技術是第一生產力，怎麼能唱衰一個科技不斷發展的國家，OpenAI，谷歌，微軟⋯⋯
  • 上帝保佑美國，祝標普長牛，納斯達克更上一層樓

留言成功就是博到型：

  • 熱度上來啊，兄弟們這裏能自由發言
  • 長頸鹿沒有聲帶，但長頸鹿可以彼此交談
  • 為什麼有些東西只有在外國大使館評論區才能發出來？

有眼無珠道歉型：

  • 以前覺得貴國不行，現在跌醒了，前來道歉！
  • 印度是真正的東方大國
  • 要漲到10萬點嗎？印度人民真幸福⋯⋯
  • 你們怎麼漲到7萬點的哥，以前是我膚淺了，莫迪怎麼那麼厲害呢？

 

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大使館評論區發洩已成默契 不去日本大使館是最後底綫

實際上，在別國駐華大使館評論區留言，已是內地散戶網民之間的默契。

在美國駐華大使館的官方微博帳號內，不少評論數量奇高，不用多説，定是當日的市況不佳。

2月5日開盤不久，便有內地財經KOL預言：今天美國大使館又要承受壓力了。

果然，散戶網民開始湧入大使館評論區，創下驚人的逾16萬留言。因留言集中在一篇介紹長頸鹿的，與股市毫無聯係的文章下，網民亦戲稱為「長頸鹿精神」、「長頸鹿事件」。

然而，開始有不少「水軍」也湧入評論區，覆蓋掉了大部分排名靠前的評論，於是散戶網民開始轉移戰場，奔赴印度駐華大使館評論區。

散戶網民表示：美國大使館評論區無法留言才跑去印度大使館評論區，不去日本大使館是最後的底綫。

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今日午後A股三大指數大幅回升

投資有風險，漲跌是常態。雖然剛開盤時A股市況不佳，滬指跌破2700點，但午後開始回穩。

中國證監會午間以答媒體提問的形式表態，將引導券商等增加平倉彈性綫，促進市場平穩運行，隨後A股開始反彈。

前環球時報主編胡錫進亦發文表示，理解網民內心的悲觀憤怒情緒，不應過多計較股民言論。但建議股民與其將希望寄托在外國投資者身上，不如多規劃好自己的投資組合。他表示，農曆新年將至，鼓勵股民通過這種形式發洩，用積極的心態迎接節慶，但切勿將股市中的情緒帶入到現實生活中。

撰文︰涂宇佳

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