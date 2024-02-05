A股千股跌停　觸發網民湧美國、印度大使館微博留言「訴苦」　16萬留言說甚麼？

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今日內地A股開盤不久呈「千股跌停」之勢，逾5200隻股票下跌，千隻跌停，2000隻接近跌停。A股股市「跌跌不休」，竟引發美國與印度駐華大使館官方微博評論區大量留言湧現，不少A股散戶借場發洩，包括稱讚近年美國、印度股市向好，有內地散戶網民大呼：「原諒我是井底之蛙！」
美國駐華大使館一條保護長頸鹿的文章下，已經累積有逾16萬個評論留言：「祝標普長牛，納斯達克更上一層樓。」、「請美聯儲保護中國股民！」
保護長頸鹿的文章已累積16萬個留言
「心裏話只能對外人說」
上證綜指今日最低見2635點，收市收復2700點，只跌1%，但經歷過去兩年慘淡後，今年至今又已累跌9%，股民的悲觀情緒只到臨界點。
不少內地財經KOL（意見領袖）發帖表示問網民，到底是什麼把內地股民基民逼成這樣？網民留言表示︰心裏話只能對外人說。
近年來印度股市表現較中國股市好，不少散戶開始主動改變對印度的態度，從以往稱呼「阿三」，轉稱呼其為「三哥」。
以下是部分散戶網民在評論區的留言：
請求跨洋支援型：
中美／中印友誼萬歲型：
留言成功就是博到型：
有眼無珠道歉型：
大使館評論區發洩已成默契 不去日本大使館是最後底綫
實際上，在別國駐華大使館評論區留言，已是內地散戶網民之間的默契。
在美國駐華大使館的官方微博帳號內，不少評論數量奇高，不用多説，定是當日的市況不佳。
2月5日開盤不久，便有內地財經KOL預言：今天美國大使館又要承受壓力了。
果然，散戶網民開始湧入大使館評論區，創下驚人的逾16萬留言。因留言集中在一篇介紹長頸鹿的，與股市毫無聯係的文章下，網民亦戲稱為「長頸鹿精神」、「長頸鹿事件」。
然而，開始有不少「水軍」也湧入評論區，覆蓋掉了大部分排名靠前的評論，於是散戶網民開始轉移戰場，奔赴印度駐華大使館評論區。
散戶網民表示：美國大使館評論區無法留言才跑去印度大使館評論區，不去日本大使館是最後的底綫。
今日午後A股三大指數大幅回升
投資有風險，漲跌是常態。雖然剛開盤時A股市況不佳，滬指跌破2700點，但午後開始回穩。
中國證監會午間以答媒體提問的形式表態，將引導券商等增加平倉彈性綫，促進市場平穩運行，隨後A股開始反彈。
前環球時報主編胡錫進亦發文表示，理解網民內心的悲觀憤怒情緒，不應過多計較股民言論。但建議股民與其將希望寄托在外國投資者身上，不如多規劃好自己的投資組合。他表示，農曆新年將至，鼓勵股民通過這種形式發洩，用積極的心態迎接節慶，但切勿將股市中的情緒帶入到現實生活中。
撰文︰涂宇佳
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