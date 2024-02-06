A股千股跌停　觸發網民湧美國、印度大使館微博「訴苦」　16萬留言說甚麼？（新增部分網民已被禁言）

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2月5日，內地A股開盤不久呈「千股跌停」之勢，逾5200隻股票下跌，千隻跌停，2000隻接近跌停。A股股市「跌跌不休」，竟引發美國與印度駐華大使館官方微博評論區大量留言湧現，不少A股散戶借場發洩，包括稱讚近年美國、印度股市向好，有內地散戶網民大呼：「原諒我是井底之蛙！」
美國駐華大使館一條保護長頸鹿的文章下，已經累積有逾16萬個評論留言：「祝標普長牛，納斯達克更上一層樓。」、「請美聯儲保護中國股民！」
目前部分網民反映已無法自由評論
保護長頸鹿的文章已累積16萬個留言
「心裏話只能對外人說」
雖然在中證監放話、匯金加大增持力度等措施之後，A股今日略為回穩。但上證綜指昨日（2月5日）最低曾見2635點，經歷過去兩年慘淡後，今年至今又已累跌9%，股民的悲觀情緒已到臨界點。
不少內地財經KOL（意見領袖）發帖表示問網民，到底是什麼把內地股民基民逼成這樣？網民留言表示︰心裏話只能對外人說。
近年來印度股市表現較中國股市好，不少散戶開始主動改變對印度的態度，從以往稱呼「阿三」，轉稱呼其為「三哥」。
以下是部分散戶網民在評論區的留言：
請求跨洋支援型：
中美／中印友誼萬歲型：
留言成功就是博到型：
有眼無珠道歉型：
大使館評論區發洩已成默契 不去日本大使館是最後底綫
實際上，在別國駐華大使館評論區留言，已是內地散戶網民之間的默契。
在美國駐華大使館的官方微博帳號內，不少評論數量奇高，不用多説，定是當日的市況不佳。
2月5日開盤不久，便有內地財經KOL預言：今天美國大使館又要承受壓力了。
果然，散戶網民開始湧入大使館評論區，創下驚人的逾16萬留言。因留言集中在一篇介紹長頸鹿的，與股市毫無聯係的文章下，網民亦戲稱為「長頸鹿精神」、「長頸鹿事件」。
然而，開始有不少「水軍」也湧入評論區，覆蓋掉了大部分排名靠前的評論，於是散戶網民開始轉移戰場，奔赴印度駐華大使館評論區。
散戶網民表示：美國大使館評論區無法留言才跑去印度大使館評論區，不去日本大使館是最後的底綫。
胡錫進︰理解悲觀憤怒情緒
投資有風險，漲跌是常態。中國證監會昨日午間以答媒體提問的形式表態，將引導券商等增加平倉彈性綫，促進市場平穩運行，隨後A股開始反彈。
前環球時報主編胡錫進亦發文表示「普通散戶股民是無辜的」：
股市很復雜，有很多力量在博弈。但是普通散戶股民是無辜的。他們基於通常認知來股市投資賺錢，這無疑屬於社會主義市場經濟的正能量。保持股市的基本秩序，以此保護股民的正當利益，這是值得國家力量和社會大的力量共同去做的。春節將至，讓我們共同為創造祥和的節日氛圍而努力。
撰文︰涂宇佳
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