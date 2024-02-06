A股千股跌停　觸發網民湧美國、印度大使館微博「訴苦」　16萬留言說甚麼？（新增部分網民已被禁言）

▲ A股千股跌停 觸發網民湧美國、印度大使館微博留言「訴苦」 16萬留言說甚麼？

2月5日，內地A股開盤不久呈「千股跌停」之勢，逾5200隻股票下跌，千隻跌停，2000隻接近跌停。A股股市「跌跌不休」，竟引發美國與印度駐華大使館官方微博評論區大量留言湧現，不少A股散戶借場發洩，包括稱讚近年美國、印度股市向好，有內地散戶網民大呼：「原諒我是井底之蛙！」

美國駐華大使館一條保護長頸鹿的文章下，已經累積有逾16萬個評論留言：「祝標普長牛，納斯達克更上一層樓。」、「請美聯儲保護中國股民！」

千股跌停後，散戶網民湧向美國／印度駐華大使館微博評論區發洩

目前評論數量已破16萬，散戶彼此間戲稱為「長頸鹿事變」

外國大使館微博評論區已成内地股民心態「晴雨表」

目前部分網民反映已無法自由評論

▼ 點擊圖片放大

保護長頸鹿的文章已累積16萬個留言

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

「心裏話只能對外人說」

雖然在中證監放話、匯金加大增持力度等措施之後，A股今日略為回穩。但上證綜指昨日（2月5日）最低曾見2635點，經歷過去兩年慘淡後，今年至今又已累跌9%，股民的悲觀情緒已到臨界點。

不少內地財經KOL（意見領袖）發帖表示問網民，到底是什麼把內地股民基民逼成這樣？網民留言表示︰心裏話只能對外人說。

近年來印度股市表現較中國股市好，不少散戶開始主動改變對印度的態度，從以往稱呼「阿三」，轉稱呼其為「三哥」。

以下是部分散戶網民在評論區的留言：

請求跨洋支援型：

救救可憐的中國股民吧！

A股的錢是不是都存在你們銀行了，快降息

能否收購中國股市去你們印度上市？

中美／中印友誼萬歲型：

中美友誼萬古長青，美國不是我們的對立面，中美友好！

從此以後，我發誓，再也不信内地關於你們的言論，我永遠支持你們

科學技術是第一生產力，怎麼能唱衰一個科技不斷發展的國家，OpenAI，谷歌，微軟⋯⋯

上帝保佑美國，祝標普長牛，納斯達克更上一層樓

留言成功就是博到型：

熱度上來啊，兄弟們這裏能自由發言

長頸鹿沒有聲帶，但長頸鹿可以彼此交談

為什麼有些東西只有在外國大使館評論區才能發出來？

有眼無珠道歉型：

以前覺得貴國不行，現在跌醒了，前來道歉！

印度是真正的東方大國

要漲到10萬點嗎？印度人民真幸福⋯⋯

你們怎麼漲到7萬點的哥，以前是我膚淺了，莫迪怎麼那麼厲害呢？

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

大使館評論區發洩已成默契 不去日本大使館是最後底綫

實際上，在別國駐華大使館評論區留言，已是內地散戶網民之間的默契。

在美國駐華大使館的官方微博帳號內，不少評論數量奇高，不用多説，定是當日的市況不佳。

2月5日開盤不久，便有內地財經KOL預言：今天美國大使館又要承受壓力了。

果然，散戶網民開始湧入大使館評論區，創下驚人的逾16萬留言。因留言集中在一篇介紹長頸鹿的，與股市毫無聯係的文章下，網民亦戲稱為「長頸鹿精神」、「長頸鹿事件」。

然而，開始有不少「水軍」也湧入評論區，覆蓋掉了大部分排名靠前的評論，於是散戶網民開始轉移戰場，奔赴印度駐華大使館評論區。

散戶網民表示：美國大使館評論區無法留言才跑去印度大使館評論區，不去日本大使館是最後的底綫。

▼ 點擊圖片放大

胡錫進︰理解悲觀憤怒情緒

投資有風險，漲跌是常態。中國證監會昨日午間以答媒體提問的形式表態，將引導券商等增加平倉彈性綫，促進市場平穩運行，隨後A股開始反彈。

前環球時報主編胡錫進亦發文表示「普通散戶股民是無辜的」：

股市很復雜，有很多力量在博弈。但是普通散戶股民是無辜的。他們基於通常認知來股市投資賺錢，這無疑屬於社會主義市場經濟的正能量。保持股市的基本秩序，以此保護股民的正當利益，這是值得國家力量和社會大的力量共同去做的。春節將至，讓我們共同為創造祥和的節日氛圍而努力。

▼ 點擊圖片放大

撰文︰涂宇佳

相關文章：

不再「報平安」：內地公募大佬王亞偉再失聯 旗下產品已清盤 外界3大猜測

沈振盈退休｜年屆60今日last day 獨家回應︰「壓力大、想抖下」 估恒指2月見18,000點

內地基金經理掀道歉潮 「認知不夠 不怨國家政府」 正收益公募基金僅4成

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料