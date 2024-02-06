「被動員工」致全球年損失8.8兆美元　企業激勵員工的5個策略

▲ 提升員工表現是公司增加利潤最直接的方法之一，畢竟積極、主動的員工願意為公司付出更多努力。

許多企業意識到員工積極性和生產力之間存在密切關係。當員工對企業抱持正面態度時，他們對於工作的投入亦會更積極主動。Michael Page的一項調查發現，82% 受訪者認同職場的認可會提高他們的幸福感，從而推動他們更有決心積極工作。然而，只有 56% 香港受訪者認為公司有優先考慮他們的福利和幸福。

被動員工致全球年損失8.8兆美元

無論是跨國企業抑或小型公司，保持員工的積極性都是企業邁向成功的關鍵，因為它會直接影響員工的生產力。當員工滿意自己的工作，工作表現自然提升，相反僱主或驚訝低積極性員工帶來的低生產力所帶來的損失有多大︰根據Gallup的數據，被動的員工每年為全球公司造成總計 8.8 兆美元的損失，約等於全球 GDP 9%。

提升員工表現是公司增加利潤最直接的方法之一，畢竟積極、主動的員工願意為公司付出更多努力。員工的積極性亦會影響工作成果，當他們愈努力，能交出更優秀表現的機會亦自然愈高。另一方面，這種工作動力會讓員工感到自豪，投入工作時亦會更謹慎以免影響表現，最終能減少錯誤和修改的需要，進一步提高公司生產力。此外，員工對工作保持熱情時會更願意主動思考，繼而有更多創新想法，這亦是公司成功的另一關鍵。公司的員工保持積極所帶來優勢無可限量，但維持他們的熱情並不容易。

以下是企業激勵員工的五個關鍵策略︰

1. 藉科技加強團隊合作

高效的團隊合作是企業實現整體目標和邁向成功的重要因素，當員工感到自己與公司聯繫、互相支持時，他們會有更大動力工作。因此，企業需要建構促進團隊合作的公司文化和鼓勵員工互相激勵的工作環境。

僱主可以透過引入各種工具和技術方案加強團隊協作，尤其是聊天溝通工具和協作工具。根據 Zoom 委托Morning Consult進行的調查，73% 的受訪高層員工和 55% 的受訪員工每週至少數次需要花時間整理與同事分享的紀錄和工作進度等資料，且他們表示整理時間比預期更長。

2. 了解員工的動力

僱主必須明白每個員工都有不同工作動力、能力和抱負。因此，僱主需要花時間了解員工，然後以此調整激勵不同員工的方法，以獲得更有效的結果。僱主和領導層可以安排定期的一對一面談，討論他們的職涯發展、目標及可能面對的挑戰。這方法有助管理層了解員工的動力，亦令員工感到公司願意投放時間和資源在他們身上。

3. 協助員工規劃發展路線

了解員工的目標後，管理層應協助員工設定可量化的目標，讓他們能朝著可見的目標努力。這些目標必須要有一定的挑戰性但可以完成，因為不切實際的目標容易打擊員工，而太簡單的目標則會影響他們的動力。

此外，管理層應協助員工學習相關技能，以便他們實現目標。對很多員工而言，有機會發展技能並能夠應用於事業上能構成強大的動機因素如果員工感到自己在公司內沒有成長和進步的機會，他們可能會因此而感到自滿或者沮喪。

4. 以積極的行動激勵員工

公司需要賦予員工工作的使命感，不應讓他們感到自己只是推動業務的零件而已。當員工見到自己工作的努力能夠為公司的成功帶來貢獻，他們會更願意投入工作。公司可以透過定期會議展述目標，以及提供員工能協助公司發展的大方向，從而激勵員工參與公司規劃和發展。

當員工獲得成功時可以主動表揚他們，例如當員工達成目標，自然希望自己的努力能夠得到認同和讚賞。假如他們覺得自己被忽略，很有可能會失去繼續努力的動力。

公司亦可透過獎賞等方式鼓勵員工，例如額外假期、更靈活安排工作日程的福利、獎金、禮物卡等較直接的方式。公司可根據員工的個人喜好令獎賞更個人化，例如送出員工提及想要的禮物，令他們感到被關心。這些方法都可以令員工感到公司重視每一位員工和感激他們的貢獻。

5. 改善企業文化

明確的公司文化是優秀工作團隊的基礎，它能幫助員工培養歸屬感和目標。當員工找到與團隊一致的價值觀，並與團隊為此而一同努力時，工作熱情就會自然產生，而這種內在動機是無法靠直接的獎賞方式帶動。因此，僱主需要優先考慮如何改善公司文化。

其中一種方式是提高內部透明度。坦承和開放的溝通可以在公司同員工之間建立信任關係。因此，公司可以讓員工了解最新動態、困難之處、最近的業績概況，甚至讓員工在適當的時候參加決策。

【關於作者】Ricky Kapur擁有超過25年的經驗。作為Zoom擔任亞太區負責人，他負責制定和領導Zoom亞太區關鍵市場的市場推廣策略，負責市場包含澳洲、紐西蘭、東協各國、中國、香港特別行政區、印度、韓國及台灣。

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