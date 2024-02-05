不成功不收費？星基金出招︰回報5%以下不收績效費　高利率下、客戶籲設「最低資本回報率」

▲ 星洲對沖基金 回報5%以下不收績效費 高利率下客戶籲設「最低資本回報率」

高利率環境下，許多基金回報受影響，投資者要求設置最低資本回報率的呼聲日漸强烈。新加坡對沖基金戴蒙亞洲資本（Dymon Asia Capital）最近表示，若投資者淨回報在5%以下，不會收取績效費。

回報低於5% 不收績效費

彭博報道，戴蒙亞洲資本正在創建一個新的股票類別，作為其多策略對沖基金10億美元募集資金的一部分，其中會包括「最低資本回報率」（Hurdle Rate），在該股票類別的投資者當年獲得至少5%的回報之前，它不會收取績效費用。參與去年公開募集10億美元資金的投資者，以及任何希望轉換的現有客户都可以享受這一待遇。

根據新股票類別的績效費用結構，當回報率達到5%以上時，Dymon將收取15%的費用，當回報率超過15%時，將升至25%。

投資者淨回報 績效費 0-4.99% 0% 5-9.99% 15% 10-14.99% 20% 15%以上 25%

（數據來源：戴蒙亞洲資本）

戴蒙亞洲資本管理著約43億美元的對沖基金和其他資產，創辦人兼CEO楊明昌稱：

「基本上，低於5%，我們就不值得獲得報酬。」

他表示，有投資者反映，他們在投資絕對回報基金或其他對沖基金時遇到困難，因為許多基金在利率高企時回報很低。

楊明昌表示，戴蒙亞洲資本已有足夠多的客户表示有興趣完成10億美元的籌資目標，這些資金將補充到多策略產品的23億美元中。他說，為了分散投資，該公司計劃分四次等額吸收新資金，首批2.5億美元將於3月底到位。 戴蒙亞洲資本現有53名投資組合經理，今年將在此基礎上再增加25名投資組合經理人。

高利率下客戶要求設最低資本回報率

報道指，最低資本回報率在私募股權基金中很常見，但對沖基金有時也會向其最大或最早的投資者提供最低資本回報率，但大多數對沖基金不會向整個客户群體提供。

戴蒙亞洲資本此舉是因為對沖基金面臨來自投資者的愈來愈大的壓力，要求它們在高利率環境下證明其費用和開支的合理性，在這種環境下，相對低風險的產品能提供尚过得去的回報。現金替代指標90天期美國國債的收益率，去年10月創下22年新高，目前仍徘徊在5%以上。

另一家對沖基金的匿名高管表示，在過去四個月中，受現金利率上升的影響，有愈來愈多客户要求設置最低資本回報率。

另類投資管理協會（Alternative Investment Management Association，AIMA ）的一份報告顯示，慈善基金會等機構投資者通常每年至少要支付其資產價值的5%。如果再加上2%的通脹率，大多數投資者的目標回報率將超過7%。

AIMA的成員管理著總計3萬億美元的資金，其全球研究和傳播主管Tom Kehoe表示：在確定基金收取的績效費時，最低資本回報率正在成為越來越流行的工具。當前利率上升的環境導致一些管理者不得不將最低資本回報率提高。

撰文：葉雨

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