「末日消費」觀念盛行︰一世難買樓儲蓄　Z世代瘋狂購買奢侈品　認命不再博

▲ 「末日消費」:一世難買樓儲蓄 Z世代正瘋狂購買奢侈品 認命不再搏

經濟下行時，人們習慣慳錢，而Z世代卻開始大洗

裁員潮、Grant Loan壓力、物價上漲⋯⋯後生仔認為一世都無望買樓上車

這種報復性消費被稱為「末日消費」，千禧世代（43%）與Z世代（35%）是主力軍

「到底有什麼事情是真正有意義的？」

這是24歲的Nia Holland花光所有積蓄，入手價值2500美元（約2萬元）Channel手袋後唯一的想法。

買樓、結婚生仔，這些傳統觀念中的人生大事如此遙不可及，少買幾個手袋也搏不到，但奢侈品卻能讓她在當下感覺良好。

「經濟蕭條、全球變暖，地緣政治衝突不斷⋯⋯把錢花在能給你即刻帶來滿足感的事物上更容易些。」Holland向彭博表示。現在，大量的Z世代年輕人開始抱著這種想法，揮霍自己的儲蓄，瘋狂購買奢侈品。

外媒將Z世代這類消費模式稱為「末日消費」。

越恐懼越貪婪 樓價攀升年輕人認命

一般來説，當經濟情況不佳時，人們一般會節衣縮食，減少開支。

但越來越多的年輕人開始反其道而行之，「越恐懼就越貪婪」——因為他們認為，無論是揮霍儲蓄還是小心慳錢，他們的人生宿命都不會改變，反正一世都不可能靠自己買樓上車，成家立業。

個人金融公司Credit Karma數據顯示，27%的美國人承認，他們會因受經濟形勢和地緣政治的影響，開始「末日消費」。其中千禧世代和Z世代的佔比則更高，分別為43%和35%。

Credit Karma的消費者金融倡導者Courtney Alev表示：「雖然並不健康，但這的確是一種應對方式。」

26歲的 Adrian Siega同樣花光所有緊急儲蓄購買了一款Burberry手袋仿品，只因為它在HBO熱門電視劇「繼承之戰」（Succession）中出現。

2019年從菲律賓搬到美國，Siega也曾給自己規劃：上大學、搵工、返工的人生道路。但隨著時間流逝，他發現買樓的夢想愈來愈遙不可及——即便他如願被大學錄取，但依然只能與母親同居，並接受母親的經濟資助。

現在，Siega選擇認命：「30年前，埃爾姆赫斯特（Elmhurst）的一套公寓售價為9萬美元（約70萬元），現在一間臥室就要40萬美元（約313萬元），簡直是瘋了。」

目前，Siega只在乎自己「當下需要的東西」——護膚品、厚呢子大衣和售價1088美元的愛馬仕鉑金手袋仿品。

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Z世代意識到 無法達致財務成功是宿命

「末日消費」等消費觀念的興起似乎是在新冠肺炎爆發之後才逐漸興盛，但其實它並非新鮮事物。

紐約克林頓漢密爾頓學院的經濟學教授Stephen Wu曾經在2004年發表的一篇研究顯示：愈是看重運氣和外部因素對財務成果影響的人，愈不太可能儲蓄。

疫情和疫情後，這一類觀念更加普遍。「人們開始意識到，他們的成功與失敗很大一部分是無法控制的。」

尚未完全獨立於家庭的Z世代，他們揮霍奢侈的消費模式同樣有父母支持的因素。彭博的一項調查顯示，迫於經濟壓力，將近有一半的美國年輕人與父母同居，還有數百萬人正在接受租金、賬單以及日常開支的幫助。

經濟壓力之下的Z世代，卻還要面對社交媒體上各色光鮮亮麗生活的誘惑。網紅們動輒享受奢侈大餐、豪華假日以及名牌商品——這類信息在社交媒體上以受追捧程度證明奢靡生活的正確性。

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新的理想生活：買樓、生育不是全部

奢侈消費看似誤入歧途，但27歲的Maria Melchor卻認為，這為人們提供了一種新的生活模式：買樓、生育並不是全部。

畢業於耶魯大學，作為Z世代金融教育KOL（意見領袖），Maria Melchor在社交平台的一則視頻聊到︰老年人總是愛說年輕人能買得起老年人從來不捨得給自己買的東西，這正是因為年輕人買不起任何東西。

Melchor表示：「反正成家立業幾乎無望，我們不如將首付或準備留給孩子的錢全部留在我們能負擔得起的事情上，這至少能讓我們的成年人生活活得像樣。」

她並不願意將Z世代對奢侈品的揮霍稱為「末日消費」，相反，這是人們都忽視的一種生活模式︰如果人們的儲蓄不是都拿來買樓或養育小孩，他們的個人生活可以活得更加精彩。結婚率和生育率已經在下降，而技術發展使得遙距工作成為可能——這使得人們可以不再蜂擁去房價已經高不可攀的大城市。

Melchor表示，她認為，人們對理想生活的觀念正在改變。

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撰文︰涂宇佳

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