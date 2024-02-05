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不再「報平安」：內地公募大佬王亞偉再失聯　旗下產品已清盤　外界3大猜測

個人增值 15:03 2024/02/05

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不再「報平安」：內地公募大佬王亞偉再失聯 旗下產品已清盤 公司清空閂門

近日，網傳內地公募大佬王亞偉再次失聯。2月3日，千合資本官網發布聲明，稱「因個人原因，王亞偉暫不參與公司運營管理。」這已經是王亞偉第三次身陷失聯風波，在前兩次消息傳出的次日，王亞偉本人都在微信朋友圈報平安，而這次卻出現例外。

  • 王亞偉曾連續3年被福布斯評為中國基金經理第1名
  • 早前已兩次傳失聯，但本人均第一時間間接回應
  • 王亞偉失聯真實原因，外界有3大猜測

據內媒第一財經，除了部分券商從業者外，部分渠道也已確認，「王亞偉旗下的大部分產品已清盤。」並有媒體實地探訪公司，發現已清空閂門。

旗下大部分產品已清盤 本人近期批量卸任職務

據悉，王亞偉旗下的大部分產品已清盤，千合資本總規模在短時間內至少縮水數十億元人民幣。

每日經濟新聞表示，2023年12月末至2024年1月初，千合資本的資本運行規模突破百億元人民幣，而自1月20日起開始「跳水」，規模降至75億元人民幣。

騰訊新聞報道，多名核心人士透露，千合資本目前由王亞偉妻子主持，千合資本已將外部來源資本清退完畢。

內地企業信息公開平台企查查數據顯示，王亞偉同樣在近期開始批量卸任企業實控人以及合夥人：

  • 1月30日，卸任天津啓徹企業管理合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人
  • 1月31日，卸任西安聚賢德醫醫學技術合夥企業（有限合夥）實控人
  • 1月31日，卸任海南閣創企業管理合夥企業（有限合夥）實控人
  • 1月31日，卸任珠海啟徹投資合夥企業（有限合夥）實控人
點擊圖片放大

王亞偉再失聯外界3大猜測：

猜測一：內地證監會原主席助理、浙江省原副省長朱從玖被調查

  • 王亞偉曾任職於內地華夏基金，與朱從玖妻子方瑞枝是多年同事
  • 後王亞偉辭職轉私募，而方瑞枝是其主要客戶之一，經濟往來密切
  • 2023年11月，中國中央紀委國家監委消息稱，朱從玖涉嫌嚴重違紀違法
  • 此前被調查期間，與朱從玖親密的人士都受到牽連

猜測二：華夏基金「老鼠倉」事件

  • 2023年7月，天弘基金總經理郭樹強被帶走調查，失聯至今
  • 郭樹強曾被傳涉及華夏基金的「老鼠倉」案
  • 王亞偉曾在華夏基金與郭樹強共事
  • 老鼠倉是指莊家在用公有資金在拉升股價之前，先用自己個人的資金在低位建倉，待用公有資金拉升到高位後個人倉位率先賣出獲利

猜測三：王亞偉華夏基金時期「異常業績」

  • 王亞偉作為前内地公募大佬，在華夏基金時期，業績高出同類產品逾11倍
  • 外界曾質疑王亞偉有内幕交易操縱基金業績之嫌
  • 證監會曾對其調查並約談
    • 點擊圖片放大

    第三次被傳失聯 前兩次親自朋友圈報平安

    王亞偉朋友圈截圖，仍可以看到前兩次間接回應的動態記錄。

    2023年6月，已有網傳王亞偉失聯。王亞偉在微信朋友圈分享一篇《齊白石「紅」山水，歷為珍罕》的無關內容，便輕鬆平息輿論。

    2023年10月，失聯傳聞再起，內媒第一財經稱王亞偉已被帶走調查，之前手機號已成「空號」。隨後，王亞偉朋友圈連發三條朋友圈，再次間接回應傳言。

    本次失聯，王亞偉經典的朋友圈「報平安」不再，取而代之的是2月3日，公司千合資本的官方説明。

    點擊圖片放大

    內媒實地探訪：公司辦公室已閂門落鎖

    2月3日，內媒界面新聞記者實地探訪王亞偉創立的千合資本北京辦公室，即其公司在中基協備案的註冊地址。

    千合資本租賃了所在樓層一半的辦公室，目前已經被清空落鎖。

    物業保安向界面新聞表示：「辦公室上個月已經清退，物業落鎖一般意味著已經退租，辦公場所管理權已被物業收回，有新租戶是可以直接入駐的。」

    點擊圖片放大

    撰文︰涂宇佳

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