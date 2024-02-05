不再「報平安」：內地公募大佬王亞偉再失聯　旗下產品已清盤　外界3大猜測

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近日，網傳內地公募大佬王亞偉再次失聯。2月3日，千合資本官網發布聲明，稱「因個人原因，王亞偉暫不參與公司運營管理。」這已經是王亞偉第三次身陷失聯風波，在前兩次消息傳出的次日，王亞偉本人都在微信朋友圈報平安，而這次卻出現例外。
據內媒第一財經，除了部分券商從業者外，部分渠道也已確認，「王亞偉旗下的大部分產品已清盤。」並有媒體實地探訪公司，發現已清空閂門。
旗下大部分產品已清盤 本人近期批量卸任職務
據悉，王亞偉旗下的大部分產品已清盤，千合資本總規模在短時間內至少縮水數十億元人民幣。
每日經濟新聞表示，2023年12月末至2024年1月初，千合資本的資本運行規模突破百億元人民幣，而自1月20日起開始「跳水」，規模降至75億元人民幣。
騰訊新聞報道，多名核心人士透露，千合資本目前由王亞偉妻子主持，千合資本已將外部來源資本清退完畢。
內地企業信息公開平台企查查數據顯示，王亞偉同樣在近期開始批量卸任企業實控人以及合夥人：
王亞偉再失聯外界3大猜測：
猜測一：內地證監會原主席助理、浙江省原副省長朱從玖被調查
猜測二：華夏基金「老鼠倉」事件
猜測三：王亞偉華夏基金時期「異常業績」
第三次被傳失聯 前兩次親自朋友圈報平安
王亞偉朋友圈截圖，仍可以看到前兩次間接回應的動態記錄。
2023年6月，已有網傳王亞偉失聯。王亞偉在微信朋友圈分享一篇《齊白石「紅」山水，歷為珍罕》的無關內容，便輕鬆平息輿論。
2023年10月，失聯傳聞再起，內媒第一財經稱王亞偉已被帶走調查，之前手機號已成「空號」。隨後，王亞偉朋友圈連發三條朋友圈，再次間接回應傳言。
本次失聯，王亞偉經典的朋友圈「報平安」不再，取而代之的是2月3日，公司千合資本的官方説明。
內媒實地探訪：公司辦公室已閂門落鎖
2月3日，內媒界面新聞記者實地探訪王亞偉創立的千合資本北京辦公室，即其公司在中基協備案的註冊地址。
千合資本租賃了所在樓層一半的辦公室，目前已經被清空落鎖。
物業保安向界面新聞表示：「辦公室上個月已經清退，物業落鎖一般意味著已經退租，辦公場所管理權已被物業收回，有新租戶是可以直接入駐的。」
撰文︰涂宇佳
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