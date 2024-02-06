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中銀香港跨境消費優惠　山姆／Costco最高600元回贈　海外簽賬瓜分1000萬里數

精明消費 07:43 2024/02/06

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中銀香港跨境消費優惠 山姆／Costco最高600元回贈 海外簽賬瓜分1000萬里數

中銀香港推出「一條龍」跨境消費優惠，中銀信用卡及 BoC Pay 客戶於內地消費，可享山姆會員商店／COSTCO最高600元現金回贈、超過1,000家澳門及廣州食肆商店折扣，以及交通出行、酒店住宿優惠。

山姆／COSTCO最高600元現金回贈

由2024年2月1日起至 2024年6月30日，客戶逢星期五、六、日及香港公眾假期，於中國内地山姆會員商店以中銀信用卡或以 BoC Pay 綁定中銀銀聯雙幣信用卡消費，或於 COSTCO以中銀信用卡簽賬：

  • 單一簽賬淨額滿HK$500~HK$999.9，可享HK$60現金回贈；
  • 單一簽賬淨額滿HK$1,000或以上，可享HK$120現金回贈

每位客戶每月最高HK$120現金回贈，整個推廣期最高可享HK$600現金回贈。

海外或內地簽賬瓜分1000萬里數

此外，中銀信用卡緊接「20X狂賞派」加碼推出「海外簽賬瓜分10,000,000里數」活動，由2024年2月1日起至4月30日，客戶只需於任何一個月份憑信用卡或已綁定中銀銀聯雙幣信用卡之BoC Pay累積海外或內地簽賬滿港幣5,000元，即有機會瓜分10,000,000里數。

【詳情及登記按此

中銀信用卡及BoC Pay跨境消費獎賞詳情：

 中銀信用卡BoC Pay
消費獎賞憑中銀信用卡作海外或內地簽賬，可賺高達20倍積分，相等於8% 回贈，同時有機會瓜分10,000,000里數。使用BoC Pay於內地或澳門消費， 可享受等值高達14%的回贈5。
內地超市及商戶優惠山姆會員商店：以中銀信用卡或以BoC Pay綁定中銀銀聯雙幣信用卡消費簽賬，可享高達港幣600元現金回贈。
COSTCO：以中銀信用卡消費簽賬，可享高達港幣600元現金回贈。廣州熱門餐飲店如陶陶居、海門魚仔店•潮汕味、常來小聚：消費滿人民幣200元，即減人民幣50元。
澳門酒店及商戶優惠於近50家酒店、商戶，包括澳門永利、澳門新濠影匯W酒店、澳門葡京人、澳門雅辰酒店等消費享低至7折優惠3。於新八佰伴消費滿指定金額享高達澳門幣3,400元新八佰伴現金券。
預訂交通及住宿Trip.com ： 憑 獨 家 優 惠 碼「BOCHOTEL」預訂酒店滿港幣1,200 元即減港幣 120 元；優惠碼「BOCTNT」預訂當地體驗滿港幣 400 元即減港幣 40 元；優惠碼「BOCHSR」預訂高鐵車票滿港幣 400 元即減港幣 40 元；優惠碼「BOCFLIGHT」預訂機票滿港幣1,800 元即減港幣 180 元。永 安 旅 遊 ： 憑 獨 家 優 惠 碼「BOCPF50」預訂內地及澳門船票滿港幣300元即減港幣50元；憑獨家優惠碼「BOCPJ30」預訂高鐵火車票滿港幣400元即減港幣30 元 ； 憑 獨 家 優 惠 碼「BOCPP150」預訂內地及澳門旅遊套票可享85折，最高減港幣150元。

撰文：葉雨

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