港元定存｜做4.2厘兼抽iPhone　銀行歲晚奇招吸存　送手機／送機票／4厘活期

上一篇文章
機管局債券｜每人最多僅3手 退款做4.9厘定期存款｜回報更勝「三跑債」
做定存抽iPhone，最多賺$18,000隨時變12厘
WeLab Bank（匯立銀行）推出「GoSave 賞息賞機大抽獎」，如果以10萬元開立指定的6個月4.2厘定期存款，即可參加大抽獎，該行會在明天起一連3日，即2月6日至2月8日，每天抽出3位得獎者，送出Apple iPhone 15 Pro Max （512 GB）。
金額要求如下︰
假設以30萬元開立6個月4.2厘定期存款，半年收息$6300。若抽中價值$11,899的iPhone，加起來相等於半年收息賺逾$18,000。
WeLab Bank做定期抽iPhone
每月4厘活期年利率
ZA Bank（眾安銀行）推出4厘活期年利率優惠，本金上限為50萬元。但要完成一系列的任務才能享有高息，而且每月的任務都有不同。
|2月份挑戰
|額外年利率
|開啟「錢罌」功能
|0.39%
|累計存入2萬元或以上
|1.20%
|使用ZA Card累計合資格交易3000元或以上
|1.00%
|完成累計港元2萬元的外幣兌換
|0.80%
|以QR Code完成兩筆100元或以上的繳費或信用卡還款交易
|0.60%
|連同基本年利率，合共︰
|4.00%
|資料來源︰ZA Bank
ZA Bank 活期年利率4厘
南商送45套熱門旅遊地點機票
南洋商業銀行宣布，由即日起至3月28日，全新客戶選用「南商理財」服務及於開戶後下一個曆月內入金達100萬港元或以上，有機會贏取以下獎賞︰
南商指，客戶同時開立投資賬戶、開立外幣賬戶、登記發薪服務、綁定「轉數快」、綁定 Wechat Pay及其他指定條件，抽獎的機會便會更多，每人最多可抽獎15次。
責任編輯︰廖毅然
更多高息存款︰
定期存款｜3個月6厘年利率、1000元起存｜現有客戶4.5厘收息$11,250
港元定存｜50萬元定期存款 3銀行收息$20,000 逾15銀行4厘任揀
機管局債券｜每人最多僅3手 退款做4.9厘定期存款｜回報更勝「三跑債」
＝＝＝＝＝
邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 存款收息