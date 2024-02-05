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港元定存｜做4.2厘兼抽iPhone　銀行歲晚奇招吸存　送手機／送機票／4厘活期

收息攻略 15:30 2024/02/05

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年近歲晚，銀行各出奇招吸納存戶，有虛銀推出做定存、送iPhone的抽獎機會，亦有虛銀推4厘高息活期年利率。

  • 年近歲晚，銀行各出奇招吸納存戶
  • 虛擬銀行ZA Bank推出4厘活期存款年利率
  • 另一虛銀WeLab Bank推出6個月4.2厘港元定存，做定期存款可以抽iPhone
  • 亦有傳統銀行推出開戶送機票活動，最多贏日本東京商務機票。

 

做定存抽iPhone，最多賺$18,000隨時變12厘

WeLab Bank（匯立銀行）推出「GoSave 賞息賞機大抽獎」，如果以10萬元開立指定的6個月4.2厘定期存款，即可參加大抽獎，該行會在明天起一連3日，即2月6日至2月8日，每天抽出3位得獎者，送出Apple iPhone 15 Pro Max （512 GB）。

金額要求如下︰

  • 開立定存達10萬元可獲一次抽獎機會 
  • 開立定存達20萬元可獲三次抽獎機會 
  • 開立定存達30萬元可獲五次抽獎機會

假設以30萬元開立6個月4.2厘定期存款，半年收息$6300。若抽中價值$11,899的iPhone，加起來相等於半年收息賺逾$18,000。

WeLab Bank做定期抽iPhone

點擊圖片放大

每月4厘活期年利率

ZA Bank（眾安銀行）推出4厘活期年利率優惠，本金上限為50萬元。但要完成一系列的任務才能享有高息，而且每月的任務都有不同。

2月份挑戰額外年利率
開啟「錢罌」功能0.39%
累計存入2萬元或以上1.20%
使用ZA Card累計合資格交易3000元或以上1.00%
完成累計港元2萬元的外幣兌換0.80%
以QR Code完成兩筆100元或以上的繳費或信用卡還款交易0.60%
連同基本年利率，合共︰4.00%
資料來源︰ZA Bank

ZA Bank 活期年利率4厘

點擊圖片放大
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南商送45套熱門旅遊地點機票

南洋商業銀行宣布，由即日起至3月28日，全新客戶選用「南商理財」服務及於開戶後下一個曆月內入金達100萬港元或以上，有機會贏取以下獎賞︰

  • 頭獎：日本東京商務機票（名額10位）
  • 二獎：中國上海經濟機票（名額15位）
  • 三獎：泰國曼谷經濟機票（名額20位）


南商指，客戶同時開立投資賬戶、開立外幣賬戶、登記發薪服務、綁定「轉數快」、綁定 Wechat Pay及其他指定條件，抽獎的機會便會更多，每人最多可抽獎15次。

責任編輯︰廖毅然

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欄名 : 存款收息

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