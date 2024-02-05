美斯無上場｜其實早有端倪？「及時止蝕」最重要｜美斯訪港缺陣帶來的3個教訓

▲ 美斯不上場其實早有端倪？從美斯訪港缺陣，論投資的3個教訓

阿根廷「球王」美斯跟隨美職聯球會國際邁亞密（Inter Miami CF）來港，卻缺陣表演賽，連陣中的烏拉圭球星蘇亞雷斯都上場。事件不但令球迷敗興而歸，連出巨資贊助的港府也大呼失望。

球迷今次買重飛入場，正價票最貴達4880元，網上一度見炒價達到4.5萬元，接近正價票的10倍。美斯最終缺陣不但引起軒然大波，其實也為炒賣入場門票的「投資者」上了重要一課。姑勿論這次風波誰對誰錯，美斯缺陣卻為投資者教育創造出教材。以下盤點今次美斯缺陣帶來的3個投資教訓︰

教訓一︰投資買的是未來的希望

國際邁亞密的亞洲之旅還沒開始，僅僅是公布之初，就已經有人把票價炒到10倍之高，正如投資買的不是現在，而是對未來的盼望。大家都希望一睹球王美斯在香港踢球、過人、甚至入球的風采，這是主辦方為大家營造的一個「完美畫面」，大家帶着對這個「完美畫面」的憧憬入場。

這個例子放在投資市場，主辦方就像上市公司高管一樣，給投資者滿滿的希望，但實際業績幹出來，又可能是另一回事。上市公司向投資者賣的不是自家產品或服務，而是一個「希望」。

教訓二︰時刻警醒、及時止蝕

你心目中的「完美畫面」是美斯上陣並帶來精彩表現，但現實又是另一場畫面，這在投資市場就叫做「不確定性」。如果過度沉醉在自己想像的畫面之中，只會錯失了一次又一次的止蝕機會。

美斯不上場其實早有端倪，球隊前一場於沙特阿拉伯剛剛大敗零比六，對手更是另一著名球星C朗拿度效力的艾納斯，而C朗拿度本已因傷缺陣，美斯也是第83分鐘才勉強上陣7分鐘。

在沙特阿拉伯那場球賽後，早有不少人猜測美斯會缺席香港的比賽。網上有關香港賽事門票的炒價，已經急促回落，甚至有報導指原價近3000元的門票，有人在網上以千多元放售，寧願蝕價也要出售。這代表市場估計美斯不上陣的機會率正在增加。

正如投資市場中，不會永遠是一面倒的好消息／壞消息，作為投資者要時刻警覺，及時對市況進行分析，調整自己的期望，有必要時及時止蝕。

教訓三︰做好total loss的準備

你給出4880元（甚至上萬元），你期望買到的是看美斯上陣的精彩表演，但最終只買到蘇亞雷斯場邊熱身的畫面。

投資市場就是這樣千變萬化，但有多少人懂得一開始就要做好total loss的準備？投資市場充斥樂觀一派，買入一隻股票時，大多數人考慮的是賺多少才夠，卻鮮有人會作出全盤輸光的準備。

正如理財作家Morgan Housel所說，我們要「像悲觀主義者⼀樣計劃」，正如「建築物的設計要能夠承受多年一遇的地震」一樣。

人們往往更關注怎樣獲得更多，而極少關注如何管理期望。

「儘管不知道風險何時何地到來，但最好還是對『風險會到來』這件事抱有心理預期，這要好過完全依賴預測。」Morgan Housel說。

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責任編輯︰廖毅然

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