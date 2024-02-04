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美斯訪港｜國際邁亞密訪港、美斯無落場　傳港「課金」逾千萬美元僅訂明「大牌球員」要出場　政府回應：主辦單位欠球迷一個解釋或扣減贊助費

精明消費 21:50 2024/02/04

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美斯訪港｜國際邁亞密訪港、美斯、蘇亞雷斯無落場　傳港「課金」逾千萬美元僅訂明「大牌球員」要出場

  • 阿根廷「球王」美斯未有落場比賽，球迷失望而回
  • 傳港「課金」或達1000萬美元，但合約條款或未有保證美斯落場
  • 政府向主辦方提供1,600萬元配對撥款等資助

港人現場觀看阿根廷「球王」美斯上陣比賽夢醉！美職聯球會國際邁亞密（Inter Miami CF）來港進行表演賽，惟較矚目的球星如美斯（Lionel Messi）及烏拉圭球星蘇亞雷斯（Luis Suárez）最終未有落場，引來球迷不滿。主辦單位Tatler Asia指出球賽會是今年最受矚目的盛事，必將提升香港作為亞洲國際都會的地位。不過，合約條款未有包括美斯等球星必然落場，令入場觀賽人士相當失望。

政府發言人其後作出回應，指是次活動獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，以及1,500萬元配對撥款和100萬元場地補助金資助。美斯未能上陣今日表演賽，政府和一眾球迷同樣對主辦單位的安排感到極度失望。主辦單位欠球迷一個解釋。又指大型體育活動事務委員會會根據協議條款與主辦單位跟進，包括可能因應美斯未能出場而扣減贊助款項。

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以往表演賽多訂明「上陣條款」

市傳香港今次為美斯領導的邁亞密「課金」高達800萬至1000萬美元，較以往其他外隊來港的價格更高。以往外隊來港進行表演賽，合約往往會有「上陣條款」，訂明主要球星需要出場，甚至要落場一定時間，以保證票房及保障球迷利益。

惟市場消息指，香港站合約僅承諾「大牌球員」會登場，然而國際邁亞密球星眾多，合約中提及的「大牌球員」或只要部分登場，就已經不會違約。

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政府向主辦單位提供1600萬元資助

是次球賽主辦單位為Tatler Asia，以往主攻傳統媒體業務，現時已轉型為多媒體企業，亦開拓活動及體驗策劃業務，今次籌辦Tatler XFEST，指該活動是「非凡的慶典，展示了體育和娛樂的精髓」。並指是今年最受矚目的盛事，必將提升香港作為亞洲國際都會的地位。

Tatler Asia主席Michel Lamunière自2015年起擔任公司主席，並致力將公司轉型，上月亦有與文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席活動記者會。政府在新聞稿中亦有提到，推動大型體育盛事是政府體育政策之一，並透過「M」品牌認證制度支持這些體育盛事。

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此外，並指是次活動已經獲得「M」品牌認可，政府更向主辦方Tatler Asia提供了1,600萬元的配對撥款和直接場地資助，以及一系列其他的配套支援，協助活動可以在香港順利舉行。

賽事正選名單：

國際邁亞密
13杜斯山度士、2耶連、6阿維利斯、8李安納度甘賓拿、16羅拔泰萊、24格斯、26基哥利、27高托夫、32諾亞阿倫、41大衛路爾斯、43辛特蘭

後備：1卡蘭達、99賀臣、5布斯基斯、9蘇亞雷斯、10美斯、15西拿、18佐迪艾巴、42拜治、49波捷倫、55泰拿賀爾、62保韋治

香港
1葉鴻輝、3李毅凱、7明加索夫、8艾華頓、9安尼亞、15荷西安祖、16陳肇鈞、17米基爾、22周子謙、26周緣德、27馬高斯

後備：18龐焯熙、19謝家榮、2賀爾、4查理史葛、5丹尼爾、10林學㬢、11基爾頓、12保利臣、13基華尼頓、14恩查、20伊巴謙、21林樂勤、23艾華、24顏卓彬

相關文章：美斯訪港｜美斯、蘇亞雷斯無落場　政府：極度失望　國際邁阿密勝港聯4：1（不斷更新）

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