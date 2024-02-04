電子利是抽獎｜銀行送高達$16,888現金獎 留意3大細節（附派利是「公價」） 個人增值 09:00 2024/02/04 分享： 分享： 還有幾天就到農曆新年，今年銀行繼續推廣「電子利是」，紛紛舉辦抽獎，有銀行送高達$16,888現金獎！今集《理財最前線》跟大家講講電子利是抽獎要注意的3大細節，順便回顧一下香港派利是的「公價」。即用2分鐘睇片︰ 理財最前線 電子利是抽獎｜銀行送高達$16,888現金獎 留意3大細節（附派利是「公價」） 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 北上消費攻略｜五星好評都是假的？教你分辨「軟廣告」 常見5個特徵 2024/01/28 北上消費攻略｜五星好評都是假的？教你分辨「軟廣告」 常見5個特徵 垃圾徵費遲早殺到 3招慳錢兼環保 回收又有錢賺 2024/01/21 垃圾徵費遲早殺到 3招慳錢兼環保 回收又有錢賺 直擊港人北上成風 連垃圾桶都在深圳買 香港人「其實好無奈」？ 2024/01/14 直擊港人北上成風 連垃圾桶都在深圳買 香港人「其實好無奈」？ 交稅限期將至！「零息」稅貸留意條件 2厘以下門檻高 留意4件事 2024/01/07 交稅限期將至！「零息」稅貸留意條件 2厘以下門檻高 留意4件事 交稅優惠如何賺到盡？合併交稅、回贈最大化 2023/12/31 交稅優惠如何賺到盡？合併交稅、回贈最大化 虛擬銀行 電子支付 著數優惠 農曆新年 銀行