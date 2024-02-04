電子利是抽獎｜銀行送高達$16,888現金獎　留意3大細節（附派利是「公價」）

還有幾天就到農曆新年，今年銀行繼續推廣「電子利是」，紛紛舉辦抽獎，有銀行送高達$16,888現金獎！今集《理財最前線》跟大家講講電子利是抽獎要注意的3大細節，順便回顧一下香港派利是的「公價」。即用2分鐘睇片︰

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