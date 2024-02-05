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阿里雲攜手港大培育數碼人才　雲計算學分課程成果對談

博客 07:30 2024/02/05

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學生在課程實踐中大展拳腳，於所學的雲端技術基礎知識上，提出創意十足的商業計劃，涉及由生成式AI驅動的智能客服系統、製造業供應鏈及生產線優化、主題公園用戶體驗提升、數據庫建立及線上內容版權搜索技術等。

對話人物︰

阿里雲智能國際業務副總裁及亞太北大區總經理劉彬星（Leo）

香港大學經管學院創新與創業研究中心副總監陳炳雄（Joseph）

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香港各行各業近年均加速數碼轉型，對具備科技人才的需求急劇增加，培育本地創科人才成為了各界關注的課題。商界亦藉此機會與不同本地院校及機構合作，將企業開發及應用的技術和解決方案帶入校園，使年輕一代可以及早了解並掌握行業的最新動態。

雲計算學分課程設計特色

Leo：商業機構擁有技術及資源，要將這些知識帶給年輕人則要依賴本地教育機構的配合。阿里雲去年起亦與港大經管學院聯手推出首個雲計算學分課程，希望可以加強學生對雲計算方面的認識。今天我很高興能與Joseph談談學院以及同學們對這個課程的看法。

Joseph：香港要發展為國際創新科技中心，必須要加強數碼科技人才的儲備。新一代的人才需要精通專業能力且具備技術應用知識，從而為管理及執行相關項目做好準備，並能夠在前沿進行創新。我們很高興能與阿里雲在這方面共同努力。

本課程以創新創業理念為核心，課程的設計分為兩個部分

  • 一是培訓學生對科技產品、機器學習和人工智能（AI）等基礎技術的認識和掌握，學生完成學習後可參加專業的阿里雲證書考試；
  • 另一部分則著重培養學生們的全球視野、商務創新、以及創業相關知識技能，學生們學習到創業及企業創新過程中的關鍵步驟、可能面對的挑戰、潛在的風險和價值創造。

課程內容將各方持份者、潛在投資者和商業伙伴納入考量，旨在讓學生對行業有深入理解並提前做好市場適應準備。

學習成果：商業計劃結合雲端技術 創意十足

Leo：今次這個課程引入了阿里雲學院的資源，為同學介紹雲計算的核心概念，並應用真實行業案例幫助學生理解和學習。我們還和港大定期舉辦研討會和工作坊，幫助學生了解雲計算如何推動本港各行各業的數碼轉型，相關主題涵蓋金融科技及不同的實際應用案例。課程進入最後階段時，同學需要提交一份融合雲端技術的商業計劃書。從最後同學提交的計劃書看來，您如何評價這個課程?

Joseph：這新課程廣受同學歡迎，名額全滿。完成課程的50多名本科生具商業、設計、科學、工程、計算機科學、藝術、法律等不同學術背景。同學們來自不同國家或地區，包括香港本地、中國内地、歐洲、美國、中東、東南亞等。

他們在課程實踐中大展拳腳，於所學的雲端技術基礎知識上，提出創意十足的商業計劃，涉及由生成式AI驅動的智能客服系統、製造業供應鏈及生產線優化、主題公園用戶體驗提升、數據庫建立及線上內容版權搜索技術等。

學生們將所學知識應用於各自領域，從而展現出能為社會和業界實質貢獻和產生長短期影響的能力，我為他們的學習成果感到高興。其中一名學生在社交媒體分享了他的學習感悟：「雲端運算開啓了一個充滿無限可能的世界，我渴望進一步探索它如何在數碼時代為企業及個體賦能。」

Leo：我們很高興可以協助年輕人了解更多有關於雲計算的知識，同樣樂見同學運用所學提出具創意的計劃。隨香港進一步融入粵港澳大灣區的發展，區域一體化將帶來更多更深遠的產業合作和升級需求，確保充足的創新科技人才庫是我們當下的首要任務之一。

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撰文 : 陳炳雄 香港大學經管學院創新與創業研究中心副總監
劉彬星 阿里雲智能國際業務副總裁及亞太北大區總經理

欄名 : 阿里雲誌

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