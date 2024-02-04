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生孩子前回答這5條理財問題　你才算合格準父母｜「為寶寶你願意改變幾多？」

個人增值 09:30 2024/02/04

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生仔前能回答這理財5連問 你才算合格準父母 「為寶寶你願意改變幾多？」

  • 生孩子後，你需要面對收入減少、支出增大的可能
  • 你清楚哪些理財技巧能減輕自己的財務壓力嗎？
  • 重新制定理財計劃也許有些麻煩，但「改變」——就是寶寶帶給你最大的意義。

作為準媽媽，也許你將要分娩，或正在分娩的邊緣。先別沉浸在迎接新生命的喜悅中：你真的準備好為人父母，面對巨大的家庭開支變化了嗎？

前婦產科醫生及現財務規劃師Carolyn McClanahan表示，每個人在決定生育前，都請先回答這5個問題：

問題一：你的保險能覆蓋分娩手術、兒童醫療的幾成？

在香港醫療制度下，在公立醫院生產與在私立醫院，收費上差距較大。公立醫院無論順產或是剖腹產，入院費在75元，而每日住院費用為120元。

當然，不少準爸爸、準媽媽希望給自己的寶寶更好的，會偏向於選擇在私立醫院分娩。不少私立醫院亦推出「分娩計劃」，按病房規格、順產／剖腹產、配套服務等級等價格有所不同，普遍在2萬元至10萬元之間。

新生兒總是脆弱的，極易生病，日後的成長過程中也難免要跑幾次兒科，因此還應查看兒科是否也在保險保障範圍內。

McClanahan表示，分娩生仔前需要「確保您瞭解您的保險計劃，以及您要支付的費用，並確認該醫院以及婦產科或兒科在保障範圍內。」

問題二：你是否瞭解子女免稅額？

免稅項目免稅額
基本免稅額13.2萬元
已婚人士免稅額26.4萬元
子女免稅額
第1名至第9名子女（每名）13萬元
每名子女出生的課稅年度，子女免稅額可獲額外增加13萬元
供養兄弟姊妹免稅額37萬元

港人有子女後可享受一定的稅務優惠，旨在鼓勵生育、支持家庭。

稅局規定，假如在有關課稅年度內，納稅人的子女未婚兼符合下列其中一項條件，便可申請子女免稅額：

  • 未滿18歲；
  • 年滿18歲但未滿25歲，並在大學、學校或其他類似的教育機構接受全日制教育；
  • 年滿18歲，但因身體或精神問題無能力工作；
  • 子女免稅額不限於血緣關係，你的領養子女、繼子女，或你配偶或前配偶的親生子女、領養子女或繼子女，亦可納入「子女」的範圍。

問題三：你的公司的產假政策是怎樣的？

請事先瞭解公司提供多少天的帶薪休假，並要做好分娩後短時間無法重返職場的準備。

McClanahan稱：「有很多媽媽和我說自己要回去工作，但事實是生完小孩他們很難在第一時間重返職場。」

而此時，財政壓力就落到另外的家庭成員身上。因此，家庭內部還需要提前做好一份財務預算，規劃當妻子暫時無法工作或兼職工作時，家庭開支該保持在何種水平。

問題四：你住所附近校網的學費以及興趣班收費水平？

你一定想給寶寶最好的教育，所以請問問自己：你是否瞭解住所附近校網的教學質量以及學費水平？

如果你對學校品質不滿意，可以考慮私立學校或搬到其他公立學校附近的住所。而搬家、或選擇私立學校的額外支出，是你需要考慮的。

雖然「教育」是一筆橫跨數十年的支出，但McClanahan警告：你至少需要對教育成本有一個基本認知。

此外，也別忘了瞭解住所附近興趣班的收費情況，溫書肯定不會是孩子唯一的興趣。

問題五：你願意多大程度改變自己的生活方式？

問到這裏，很多準媽媽也許會笑了。

「為了寶寶需要改變一些個人生活，不是顯而易見嗎？」

但當你發現，所有的日常生活：洗衣、做飯、出行，都突然出現了一個需要被照顧的、新的小小身影，那時你才會知道，一個小孩對你的生活將造成多大的改變。

McClanahan舉例說：「如果你喜歡旅行，那你現在必須多帶一個人去了，因此開支也會發生變化。」

重新制定開支計劃也許有些麻煩，但「改變」——就是寶寶帶給你最大的意義。

撰文：涂宇佳

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