機管局債券｜每人最多僅3手　退款做4.9厘定期存款｜回報更勝「三跑債」

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機管局發行的零售債券早前截止認購，日前公布超額認購2.1倍，由於反應佳，加上其總發行額不及去年政府的綠債與銀債，因此每人獲分手數相當有限。
實際賺息不算多
據最終數據顯示，認購兩手的將會全中，而每人最多僅獲發3手，即3萬元的本金。
以年利率4.25厘計算，3萬元本金，債券年期2.5年，合共收息約3187元，實際金額不算高。
退款優惠更着數
本欄早前已經提及過，玩零售債券，是醉翁之意不在酒，之前不少銀行提及過，有客戶抽100萬元「三跑債」，其實他們的用意，是等退款優惠。
假設100萬元本金，現在只中3手，其餘97萬元做4.9厘定期存款，3個月輕鬆收息近1.2萬元，實際金額遠超「三跑債」兩年半的利息。
大新銀行新推機管局債券退款優惠，合資格客戶持有任何退款證明，並以全新資金或退款資金，可在2月29日或之前，享以下定期存款年利率一次︰
|大新銀行退款優惠
|定存貨幣
|最低存款額
|3個月定存年利率
|港元
|20萬港元（或其等值）
|最高4.2厘
|美元
|最高4.9厘
大新銀行的退款優惠，還包括風險評估問卷獎賞，及0%基金認購費優惠。
工銀亞洲也宣布，特別為未能全數認購債券的客戶推出三大退款優惠，當中定期存款年利率最高4.35厘。
|工銀亞洲退款優惠
|存款金額
|38天
|98天
|188天
|10萬元
|3.6厘
|4.35厘
|4.25厘
工銀亞洲的退款優惠，還包括基金認購費0.5%優惠，及港元兌換人民幣40點子優惠。
本文最後更新日期︰2024年2月2日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息