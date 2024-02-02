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機管局債券｜每人最多僅3手　退款做4.9厘定期存款｜回報更勝「三跑債」

收息攻略 18:36 2024/02/02

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機管局債券每人最多僅3手，退款做4.9厘定期存款，回報更勝「三跑債」。

  • 機管局發行的零售債券超購2.1倍
  • 每人穩獲兩手，最多獲發3手
  • 3年全期收息僅約$3200
  • 退款資金做4.9厘定存，實際賺息或更高

機管局發行的零售債券早前截止認購，日前公布超額認購2.1倍，由於反應佳，加上其總發行額不及去年政府的綠債與銀債，因此每人獲分手數相當有限。

實際賺息不算多

據最終數據顯示，認購兩手的將會全中，而每人最多僅獲發3手，即3萬元的本金。

以年利率4.25厘計算，3萬元本金，債券年期2.5年，合共收息約3187元，實際金額不算高。

退款優惠更着數

本欄早前已經提及過，玩零售債券，是醉翁之意不在酒，之前不少銀行提及過，有客戶抽100萬元「三跑債」，其實他們的用意，是等退款優惠。

假設100萬元本金，現在只中3手，其餘97萬元做4.9厘定期存款，3個月輕鬆收息近1.2萬元，實際金額遠超「三跑債」兩年半的利息。

  • 大新銀行4.9厘　港元4.2厘

大新銀行新推機管局債券退款優惠，合資格客戶持有任何退款證明，並以全新資金或退款資金，可在2月29日或之前，享以下定期存款年利率一次︰

大新銀行退款優惠
定存貨幣最低存款額3個月定存年利率
港元20萬港元（或其等值）最高4.2厘
美元最高4.9厘

大新銀行的退款優惠，還包括風險評估問卷獎賞，及0%基金認購費優惠。

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  • 工銀亞洲4.35厘

工銀亞洲也宣布，特別為未能全數認購債券的客戶推出三大退款優惠，當中定期存款年利率最高4.35厘。

工銀亞洲退款優惠
存款金額38天98天188天
10萬元3.6厘4.35厘4.25厘

工銀亞洲的退款優惠，還包括基金認購費0.5%優惠，及港元兌換人民幣40點子優惠。

本文最後更新日期︰2024年2月2日

責任編輯︰廖毅然

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