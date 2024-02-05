數碼詐騙｜去年首十月騙案增52％　善用暗網監察工具　減低潛在損失

▲ 消費者若使用先進的暗網監察工具，他們能及早發現潛在的詐騙風險，採取適當措施加以應對。

近年，數碼詐騙和個人資料外洩事件持續威脅香港消費者。不少消費者擔心，一旦個人資料落入不法分子手中，騙徒即可盜用其身份作借貸或其他用途，帶來重大損失。保安局最新數據顯示，自2023年初至十月，香港詐騙案件數量增長驚人，高達33,923宗，較2022年同期大增52.1％[1]。全球資訊公司及香港信貸資料服務機構環聯的調查亦顯示，約四份三香港消費者曾為詐騙目標，當中13%更成為受害人[2]。數碼詐騙的潛在禍害甚深，消費者非但不宜掉以輕心，更應主動管控風險，減輕詐騙可能帶來的損失。

騙徒手法層出不窮 借不同機會伺機牟利

騙徒手法層出不窮，消費者一不小心便會讓他們有機可乘，透過不同途徑從中取利。例如不法份子可利用外洩或盜取的個人資料，向金融機構申請信貸產品，使消費者白白承擔不屬於自己的債務。消費者往往需要在查閱月結單甚至更後期時，才發現可疑的信貸申請，然後再向監管機構及金融機構查詢，時間上的落差有機會長達數月，加上及後的調查和跟進，對消費者帶來的影響不容忽視。這種情況在過去數年並不罕見，引起不少消費者對「被借貸」的憂慮。

此外，於暗網（Dark Web，即黑客網絡）轉售竊取的個人資料予其他騙徒並從中牟利，亦是常見的網絡罪行。暗網販賣的個人資料種類繁多，包括身份證號碼、銀行帳戶、信用卡號碼等。外洩這些資料帶來巨大風險，我們可能面臨身份被盗用、財務損失和信用詐騙等問題。面對暗網這類新興犯罪生態，我們需要更強大和全面的反制措施，提前一步在騙徒盜用個人資料作不法用途前先發制人，減低潛在損失。

信貸提示：及時得知可疑信貸申請

因應騙徒的多種犯罪手法，我們的防騙策略亦應更多元化，同時建立多重保障，全面減低網絡罪行所帶來的威脅。消費者現時可以透過環聯的信貸提示（Credit Alert）及信貸監察（Credit Monitoring）服務，在自身信貸報告出現重要變動如設立新信貸帳戶時，立即收到短訊或電郵通知。若發現一些可疑申請，即表示身份有可能已被盜用，應即時通知相關金融機構。若消費者能及早發現可疑狀況，金融機構很大機會能及時阻截不法分子，並豁免受害人承擔相關債務。這可以讓消費者及金融機構減低損失，並堵截騙徒獲利的機會。

暗網監察：時刻守護個人資料

面對暗網的威脅，消費者應加強保護個人資料安全並持續監察數碼足跡，從源頭防止資料外洩。例如使用高強度密碼並定期更換，防止犯罪分子輕易入侵帳戶。為防範網絡釣魚（phishing）郵件，消費者亦要避免點擊來歷不明的陌生超連結，或在不知名渠道提供個人資料。我們亦應定期檢查帳戶活動，及時發現異常行為或未經授權的訪問。

鑒於暗網帶來的風險，我們需要採取更多措施來守護個人資料。現時市場上已有監察工具協助追蹤個人資料是否在暗網上出售，其中環聯的暗網監察服務更可提供全天候的環球暗網搜索，追蹤和監察身份證號碼、信用卡號碼和銀行帳戶等在香港廣泛使用的個人資料，並追溯這些數據過往曾否被不法之徒在暗網交易。一旦發現資料外洩，服務更可提供可行的建議和指導，讓消費者及時應對。

建立多重防護保障

當今數碼時代，個人資料安全至關重要。消費者若使用先進的暗網監察工具，他們能及早發現潛在的詐騙風險，採取適當措施加以應對。防止黑客取得個人資料是第一步，及時發現個人資料在暗網的交易則是另一層防護，消費者同時亦應時刻留意個人信貸帳戶，監察任何可疑活動。環聯的調查顯示，87%數碼詐騙受害人曾蒙受金錢損失，當中三份一人的損失超過5萬港元2。現時強大的個人身份防護工具一年大約數百至一千多元，在可能的巨額損失面前不過九牛一毛。香港市民宜善用相關工具，妥善保護個人數碼身份。

[1] 政府新聞網：騙案高企 首十月罪案升逾三成

[2] 環聯香港身份盜用、詐騙及暗網相關調查於2023年8月21日至2023年9月8日期間對925名香港消費者進行線上調查

【關於作者】傅潔德（Irene Foo）為環聯香港個人業務總監，擁有超過20年的行業經驗，對個人信貸管理有獨到見解

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