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定期存款｜4個月4.6厘新高　收息逾$12,000｜3個月6厘年利率　被動收入不求人

收息攻略 15:39 2024/03/04

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目前市場預期美國最快6月才減息，有兩間銀行即搶推4個月港元定存優惠，包括富邦及工銀亞洲，最高年利率達4.6厘。

目前市場預期美國最快6月才減息，有兩間銀行即搶推4個月港元定存優惠，似為這個減息時間點而提早部署。

由於存期短，3-4個月年利率仍然較高，本周3個月繼續有6厘高息，4個月存期現4.6厘新高，賺息逾1.2萬元！

  • 富邦及工銀亞洲都新推4個月存期優惠，分別有4.6厘及4.58厘，若以80萬元起存，收息超過1.2萬元。
  • 3個月港元定存最高6.3厘，屬大新銀行的稅貸客戶優惠，做盡50萬元收息$7,875。
  • 工銀亞洲全新客戶也有6厘，低門檻1000元起存，上限10萬元速賺$1,500。

富邦銀行4.6厘

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工銀亞洲4.58厘

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4個月存期激鬥
富邦4.6厘VS工銀4.58厘

銀行年利率存款期起存額備註
富邦銀行4.6厘4個月50萬元分行新資金
工銀亞洲4.58厘10萬-80萬元全新客戶分行新資金

上表可見，富邦的4.6厘年利率略高一點，而且適合本金較多的收息一族，但需為分行新資金。

而工銀亞洲的年利率略低，也必需是全新客戶，存款額也設80萬元上限，然而起存門檻較低，若有50萬元以下的資金也可開立。

最高息的3個月港元定存（請按下圖）

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6厘速賺$1,500

  • 工銀亞洲個人新客戶
  • 透過手機銀行「e定存」開立
  • 首10萬元的3個月定期存款有6厘年利率
  • 每筆定期存款須為1000元或以上
  • 存10萬元，3個月速賺1500元
  • 推廣期暫至3月28日

港元定存重新加息？即睇5厘快閃攻略 12個月4厘抗通脹

4.58厘收息逾$12,200

有時單看年利率，可能未必計算到實際可以賺息多少。

工銀亞洲的6厘門檻雖低，但有存款上限10萬元，難滿足大額本金的讀者。如果你有80萬元，可選擇該行的4.58厘的全新客戶分行新資金優惠，4個月可收息逾1.2萬元。

大新銀行的6.3厘要稅貸客戶才可開立，但其全新理財客戶，早前也加至5厘，上限同樣有50萬元，不過要在指定分行開立可享有，分別是︰創業街分行、康城分行、葵芳分行或跑馬地分行。

現有客戶4.55厘、毋需理財戶口

現有客戶而言，3個月存期以富邦銀行的4.55厘最高息，毋需理財客戶，但要以50萬元新資金，在手機銀行開立。

現有資金4.45厘、低門檻4.3厘

現有客戶、現有資金而言，富邦銀行最高4.45厘，但要100萬元起存。

較低本金的可留意創興銀行的4.3厘，50萬元起存，不論新舊資金、毋需理財客戶，5000元起存也有4.15厘。

星展、交銀、平安壹賬通等，低門檻現有資金也有4厘。

低門檻之選 --- 3個月港元定期存款
銀行年利率起存額
大眾銀行4.2厘1萬元
創興銀行4.15厘5000元
工銀亞洲4.1厘5萬元
信銀國際4.1厘1萬元
富融銀行4.1厘不設最低存款額
東亞銀行4.05厘1萬元
星展銀行4.0厘5萬元
交銀香港4.0厘2萬元
平安壹賬通4.0厘100元

美元最高5.58厘

美元定存方面，由於美息高企，仍有不少3個月存期在5厘或以上，最高有5.58厘，如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期）
銀行年利率條件 
建行亞洲5.58厘上限10萬美元全新客戶新資金
富邦銀行5.2厘10萬美元手機銀行新資金
東亞銀行5.15厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
集友銀行5.15厘12.5萬美元分行新資金
創興銀行5.1厘1萬美元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
信銀國際5.05厘1萬美元CITIC Diamond客戶手機新資金

本文最後更新日期︰2024年3月4日

責任編輯︰廖毅然

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