定期存款｜4個月4.58厘收息逾$12,000｜3個月6厘年利率　被動收入不求人

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50萬港元定期存款｜一年收息$2萬、6個月賺逾$1.1萬｜被動收入最佳之選
龍年理財以穩健為主，若有部分資產想尋找高息，可留意較短期的3-4個月港元定期存款。
由於存期短，年利率仍然較高，本周3個月繼續有6厘高息，4個月存期現4.58厘新高，賺息逾1.2萬元！
4個月4.58厘（請按下圖）
最高息的3個月港元定存（請按下圖）
6厘速賺$1,500
4.58厘收息逾$12,200
有時單看年利率，可能未必計算到實際可以賺息多少。
工銀亞洲的6厘門檻雖低，但有存款上限10萬元，難滿足大額本金的讀者。如果你有80萬元，可選擇該行的4.58厘的全新客戶分行新資金優惠，4個月可收息逾1.2萬元。
建行亞洲的新客戶也有4.88厘，做盡50萬元，可以收息$6,100，但3月2日就到期，暫時未有延續的消息。
大新銀行的6.3厘要稅貸客戶才可開立，但其全新理財客戶，本周也加至5厘，上限同樣有50萬元，不過要在指定分行開立可享有，分別是︰創業街分行、康城分行、葵芳分行或跑馬地分行。
現有客戶4.55厘、毋需理財戶口
現有客戶而言，以富邦銀行的4.55厘最高息，毋需理財客戶，但要以50萬元新資金，在手機銀行開立。
現有資金4.45厘、低門檻4.3厘
現有客戶、現有資金而言，富邦銀行最高4.45厘，但要100萬元起存。
較低本金的可留意創興銀行的4.3厘，50萬元起存，不論新舊資金、毋需理財客戶，5000元起存也有4.15厘。
星展、交銀、平安壹賬通等，低門檻現有資金也有4厘。
|低門檻之選 --- 3個月港元定期存款
|銀行
|年利率
|起存額
|大眾銀行
|4.2厘
|1萬元
|創興銀行
|4.15厘
|5000元
|工銀亞洲
|4.1厘
|5萬元
|信銀國際
|4.1厘
|1萬元
|富融銀行
|4.1厘
|不設最低存款額
|東亞銀行
|4.05厘
|1萬元
|星展銀行
|4.0厘
|5萬元
|交銀香港
|4.0厘
|2萬元
|平安壹賬通
|4.0厘
|100元
美元最高5.58厘
美元定存方面，由於美息高企，仍有不少3個月存期在5厘或以上，最高有5.58厘，如本身有美元資金不妨考慮︰
|高息美元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|條件
|建行亞洲
|5.58厘
|上限10萬美元
|全新客戶新資金
|富邦銀行
|5.2厘
|10萬美元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|5.15厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|集友銀行
|5.15厘
|12.5萬美元
|分行新資金
|創興銀行
|5.1厘
|1萬美元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|信銀國際
|5.05厘
|1萬美元
|CITIC Diamond客戶手機新資金
本文最後更新日期︰2024年3月1日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息