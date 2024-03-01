定期存款｜4個月4.58厘收息逾$12,000｜3個月6厘年利率　被動收入不求人

▲ 龍年理財以穩健為主，若有部分資產想尋找高息，可留意較短期的3-4個月港元定期存款，有多款4厘年利率以上。

龍年理財以穩健為主，若有部分資產想尋找高息，可留意較短期的3-4個月港元定期存款。

由於存期短，年利率仍然較高，本周3個月繼續有6厘高息，4個月存期現4.58厘新高，賺息逾1.2萬元！

3個月港元定存最高6.3厘，屬大新銀行的稅貸客戶優惠，做盡50萬元收息$7,875。

工銀亞洲全新客戶也有6厘，低門檻1000元起存，上限10萬元速賺$1,500。

建行亞洲全新客戶4.88厘，上限有50萬元，實際賺息比6厘更多，可達$6,100！

現有客戶新資金最高4.55厘，需為富邦銀行的手機優惠。

4個月4.58厘（請按下圖）

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最高息的3個月港元定存（請按下圖）

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6厘速賺$1,500

工銀亞洲個人新客戶

透過手機銀行「e定存」開立

首10萬元的3個月定期存款有6厘年利率

每筆定期存款須為1000元或以上

存10萬元，3個月速賺1500元

推廣期暫至3月28日

港元定存重新加息？即睇5厘快閃攻略 12個月4厘抗通脹

4.58厘收息逾$12,200

有時單看年利率，可能未必計算到實際可以賺息多少。

工銀亞洲的6厘門檻雖低，但有存款上限10萬元，難滿足大額本金的讀者。如果你有80萬元，可選擇該行的4.58厘的全新客戶分行新資金優惠，4個月可收息逾1.2萬元。

建行亞洲的新客戶也有4.88厘，做盡50萬元，可以收息$6,100，但3月2日就到期，暫時未有延續的消息。

大新銀行的6.3厘要稅貸客戶才可開立，但其全新理財客戶，本周也加至5厘，上限同樣有50萬元，不過要在指定分行開立可享有，分別是︰創業街分行、康城分行、葵芳分行或跑馬地分行。

現有客戶4.55厘、毋需理財戶口

現有客戶而言，以富邦銀行的4.55厘最高息，毋需理財客戶，但要以50萬元新資金，在手機銀行開立。

現有資金4.45厘、低門檻4.3厘

現有客戶、現有資金而言，富邦銀行最高4.45厘，但要100萬元起存。

較低本金的可留意創興銀行的4.3厘，50萬元起存，不論新舊資金、毋需理財客戶，5000元起存也有4.15厘。

星展、交銀、平安壹賬通等，低門檻現有資金也有4厘。

低門檻之選 --- 3個月港元定期存款 銀行 年利率 起存額 大眾銀行 4.2厘 1萬元 創興銀行 4.15厘 5000元 工銀亞洲 4.1厘 5萬元 信銀國際 4.1厘 1萬元 富融銀行 4.1厘 不設最低存款額 東亞銀行 4.05厘 1萬元 星展銀行 4.0厘 5萬元 交銀香港 4.0厘 2萬元 平安壹賬通 4.0厘 100元

美元最高5.58厘

美元定存方面，由於美息高企，仍有不少3個月存期在5厘或以上，最高有5.58厘，如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期） 銀行 年利率 條件 建行亞洲 5.58厘 上限10萬美元 全新客戶新資金 富邦銀行 5.2厘 10萬美元 手機銀行新資金 東亞銀行 5.15厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 集友銀行 5.15厘 12.5萬美元 分行新資金 創興銀行 5.1厘 1萬美元 網上銀行/流動理財、新舊資金均可 信銀國際 5.05厘 1萬美元 CITIC Diamond客戶手機新資金

本文最後更新日期︰2024年3月1日

責任編輯︰廖毅然

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