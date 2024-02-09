定期存款｜3個月6厘年利率、1000元起存｜現有資金4.4厘

▲ 3個月港元定期存款，由於存期短，年利率仍然較高，本周再現6厘高息，且資金不會被鎖得太久，更有利於靈活調配。

港股如坐過山車，哪裡是避風塘？若有部分資產想尋找高息、穩健的地方，可留意3個月港元定期存款，由於存期短，年利率仍然較高，本周再現6厘高息，且資金不會被鎖得太久，更有利於靈活調配。

3個月港元定存本月驚現6厘，1000元起存，屬工銀亞洲的新客戶優惠。

花旗全新高端理財客戶，繼續有5厘年利率。

現有客戶新資金最高4.5厘，需為理財客戶。

現有資金最高也有4.4厘，毋需理財客戶。

3個月港元定存，目前最高有6厘年利率，屬工銀亞洲的新客戶優惠，條件如下︰

工銀亞洲個人新客戶

透過手機銀行「e定存」開立

首10萬元的3個月定期存款有6厘年利率

每筆定期存款須為1000元或以上

存10萬元，3個月速賺1500元

推廣期暫至2月29日

3個月存期目前仍有不少高息選擇，以下列出4.5厘或以上的5間銀行︰

最高息的港元定期

（3個月存期） 銀行 新資金年利率 存款額 工銀亞洲 6.0厘 1000至10萬元（全新客戶） 4.7厘 10萬至80萬元（全新客戶） 花旗銀行 5.0厘 5萬元（全新高端理財客戶） 南洋商業銀行 4.5厘 100萬元（理財客戶新資金） 東亞銀行 4.5厘 10萬元（全新理財客戶） 華僑銀行 4.5厘 10萬元（理財客戶新資金）

4.7厘速賺$9,400

工銀亞洲的6厘門檻雖低，但有存款上限10萬元，未必滿足到大額本金的你。但如果有80萬元，也可選擇其4.7厘的全新客戶分行新資金優惠，3個月可速賺$9,400。

花旗銀行的私人客戶業務戶口新客戶，本月繼續有5厘高息，雖然較上月的5.2厘略低，但仍然市面上碩果僅存的高息產品。

現有客戶4.5厘收息$11,250

現有客戶而言，以南商及華僑銀行的4.5厘最高息，但兩者均需要為理財客戶新資金，前者起存額高達100萬元，如果符合條件，可輕鬆收息$11,250。

現有資金4.4厘毋需理財戶口

現有客戶、現有資金而言，可留意創興銀行的4.4厘，50萬元起存，不論新舊資金、毋需理財客戶，但需在電子渠道開立。如果低門檻5000元起存，也有4.25厘。

定期存款｜不同存期仍有4厘！專家解構美國減息時間點

低門檻之選 --- 3個月港元定期存款 創興銀行 4.25厘 5000元 平安壹賬通 4.2厘 100元 星展銀行 4.15厘 5萬元 交銀香港 4.1厘 2萬元 大眾銀行 4.1厘 1萬元 天星銀行 4.1厘 1000元 富融銀行 4.1厘 不設最低存款額

低門檻4.3厘

發鈔行意外守住高息，中銀香港的3個月存期仍有4.3厘，1萬元新資金起存。其餘大行例如滙豐、渣打及恒生銀行，已一律退守4厘。

現有資金也有4.3厘，富融銀行不設最低起存額，3個月4.3厘。平安壹賬通及天星銀行雖然減了息，但分別也有4.2厘及4.1厘，都是低門檻、新舊資金皆可。

美元最高5.25厘

美元定存方面，由於美息高企，仍有不少3個月存期在5厘或以上，最高有5.25厘，如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期

（3個月存期） 銀行 年利率 條件 建行亞洲 5.25厘 40萬美元 所有客戶新資金 富邦銀行 5.2厘 10萬美元 手機銀行新資金 東亞銀行 5.15厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 信銀國際 5.15厘 1萬美元 CITIC Diamond客戶手機新資金 創興銀行 5.1厘 1萬美元 網上銀行/流動理財、新舊資金均可 交銀香港 5.0厘 13萬美元 通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立

本文最後更新日期︰2024年2月9日

責任編輯︰廖毅然

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