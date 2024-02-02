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定期存款｜3個月6厘年利率、1000元起存｜現有客戶4.5厘

收息攻略 07:00 2024/02/02

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3個月港元定期存款，由於存期短，年利率仍然較高，本周再現6厘高息，且資金不會被鎖得太久，更有利於靈活調配。

港股如坐過山車，哪裡是避風塘？若有部分資產想尋找高息、穩健的地方，可留意3個月港元定期存款，由於存期短，年利率仍然較高，本周再現6厘高息，且資金不會被鎖得太久，更有利於靈活調配。

  • 3個月港元定存本月驚現6厘，1000元起存，屬工銀亞洲的新客戶優惠。
  • 花旗全新高端理財客戶，繼續有5厘年利率。
  • 現有客戶新資金最高4.5厘，需為理財客戶。

3個月港元定存，目前最高有6厘年利率，屬工銀亞洲的新客戶優惠，條件如下︰

  • 工銀亞洲個人新客戶
  • 透過手機銀行「e定存」開立
  • 首10萬元的3個月定期存款有6厘年利率
  • 每筆定期存款須為1000元或以上
  • 存10萬元，3個月速賺1500元
  • 推廣期暫至2月29日

3個月存期目前仍有不少高息選擇，以下列出4.5厘或以上的5間銀行︰

最高息的港元定期
（3個月存期）
銀行新資金年利率存款額
工銀亞洲6.0厘1000至10萬元（全新客戶）
4.7厘10萬至80萬元（全新客戶）
花旗銀行5.0厘5萬元（全新高端理財客戶）
南洋商業銀行4.5厘100萬元（理財客戶新資金）
東亞銀行4.5厘10萬元（全新理財客戶）
華僑銀行4.5厘10萬元（理財客戶新資金）
  • 4.7厘速賺$9,400

工銀亞洲的6厘門檻雖低，但有存款上限10萬元，未必滿足到大額本金的你。但如果有80萬元，也可選擇其4.7厘的全新客戶分行新資金優惠，3個月可速賺$9,400。

花旗銀行的私人客戶業務戶口新客戶，本月繼續有5厘高息，雖然較上月的5.2厘略低，但仍然市面上碩果僅存的高息產品。

現有客戶而言，以南商及華僑銀行的4.5厘最高息，但兩者均需要為理財客戶新資金，前者起存額高達100萬元。

定期存款｜不同存期仍有4厘！專家解構美國減息時間點

低門檻之選 ---
3個月港元定期存款
中銀香港4.3厘1萬元
富融銀行4.3厘不設最低存款額
大眾銀行4.2厘1萬元
平安壹賬通4.2厘100元
星展銀行4.15厘5萬元
交銀香港4.15厘2萬元
創興銀行4.15厘5000元
天星銀行4.1厘1000元
  • 低門檻4.3厘

發鈔行意外守住高息，中銀香港的3個月存期仍有4.3厘，1萬元新資金起存。其餘大行例如滙豐、渣打及恒生銀行，已一律退守4厘。

現有資金也有4.3厘，富融銀行不設最低起存額，3個月4.3厘。平安壹賬通及天星銀行雖然減了息，但分別也有4.2厘及4.1厘，都是低門檻、新舊資金皆可。

高息美元定期
（3個月存期）
銀行年利率條件 
建行亞洲5.25厘40萬美元所有客戶新資金
富邦銀行5.2厘10萬美元手機銀行新資金
東亞銀行5.15厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
信銀國際5.15厘1萬美元CITIC Diamond客戶手機新資金
創興銀行5.1厘1萬美元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
交銀香港5.0厘13萬美元通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立
  • 美元最高5.25厘

美元定存方面，由於美息高企，仍有不少3個月存期在5厘或以上，最高有5.25厘，如本身有美元資金不妨考慮︰

本文最後更新日期︰2024年2月2日

責任編輯︰廖毅然

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