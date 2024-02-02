定期存款｜3個月6厘年利率、1000元起存｜現有客戶4.5厘

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港元定存｜10萬元6厘年利率 速賺息$1,500｜10萬元定存攻略
港股如坐過山車，哪裡是避風塘？若有部分資產想尋找高息、穩健的地方，可留意3個月港元定期存款，由於存期短，年利率仍然較高，本周再現6厘高息，且資金不會被鎖得太久，更有利於靈活調配。
3個月港元定存，目前最高有6厘年利率，屬工銀亞洲的新客戶優惠，條件如下︰
3個月存期目前仍有不少高息選擇，以下列出4.5厘或以上的5間銀行︰
|最高息的港元定期
（3個月存期）
|銀行
|新資金年利率
|存款額
|工銀亞洲
|6.0厘
|1000至10萬元（全新客戶）
|4.7厘
|10萬至80萬元（全新客戶）
|花旗銀行
|5.0厘
|5萬元（全新高端理財客戶）
|南洋商業銀行
|4.5厘
|100萬元（理財客戶新資金）
|東亞銀行
|4.5厘
|10萬元（全新理財客戶）
|華僑銀行
|4.5厘
|10萬元（理財客戶新資金）
工銀亞洲的6厘門檻雖低，但有存款上限10萬元，未必滿足到大額本金的你。但如果有80萬元，也可選擇其4.7厘的全新客戶分行新資金優惠，3個月可速賺$9,400。
花旗銀行的私人客戶業務戶口新客戶，本月繼續有5厘高息，雖然較上月的5.2厘略低，但仍然市面上碩果僅存的高息產品。
現有客戶而言，以南商及華僑銀行的4.5厘最高息，但兩者均需要為理財客戶新資金，前者起存額高達100萬元。
|低門檻之選 ---
3個月港元定期存款
|中銀香港
|4.3厘
|1萬元
|富融銀行
|4.3厘
|不設最低存款額
|大眾銀行
|4.2厘
|1萬元
|平安壹賬通
|4.2厘
|100元
|星展銀行
|4.15厘
|5萬元
|交銀香港
|4.15厘
|2萬元
|創興銀行
|4.15厘
|5000元
|天星銀行
|4.1厘
|1000元
發鈔行意外守住高息，中銀香港的3個月存期仍有4.3厘，1萬元新資金起存。其餘大行例如滙豐、渣打及恒生銀行，已一律退守4厘。
現有資金也有4.3厘，富融銀行不設最低起存額，3個月4.3厘。平安壹賬通及天星銀行雖然減了息，但分別也有4.2厘及4.1厘，都是低門檻、新舊資金皆可。
|高息美元定期
（3個月存期）
|銀行
|年利率
|條件
|建行亞洲
|5.25厘
|40萬美元
|所有客戶新資金
|富邦銀行
|5.2厘
|10萬美元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|5.15厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|信銀國際
|5.15厘
|1萬美元
|CITIC Diamond客戶手機新資金
|創興銀行
|5.1厘
|1萬美元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|交銀香港
|5.0厘
|13萬美元
|通達私人財富/ 通達理財客戶透過電子渠道開立
美元定存方面，由於美息高企，仍有不少3個月存期在5厘或以上，最高有5.25厘，如本身有美元資金不妨考慮︰
本文最後更新日期︰2024年2月2日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息