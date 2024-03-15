定期存款｜3個月4.4厘收息$5,500　保本不二之選｜3款低門檻4.2厘

▲ 港股、樓市雖然回暖，定期存款仍然保本之選，3-4個月年利率仍然較高，本周3個月繼續有6厘高息，4個月存期最高4.58厘。

美國本月減息機會只有1%，最大機會6月減息，未來3個月高息環境持續。

港股、樓市雖然回暖，定期存款仍然保本之選，3-4個月年利率仍然較高，本周3個月繼續有6厘高息，4個月存期最高4.58厘。

工銀亞洲4個月4.58厘，若用盡80萬元起款上限，可收息超過1.2萬元。

3個月港元定存最高6厘，為工銀亞洲全新客戶優惠。

門檻較低的新客戶優惠，創興銀行4.4厘，3個月賺息$5,500。

最高息的3個月港元定存（請按下圖）

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4個月存期大激鬥（請按下圖）

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新客戶優惠 4.4厘比6厘收息更多

縱觀目前最高息的3個月港元定存，全屬新客戶優惠，雖然工銀亞洲6厘，以年利率計是最高息，但由於有存款上限，實際賺息金額反而不多。

工銀亞洲6厘，存款上限10萬元，3個月收息$1,500。

花旗銀行5厘，需全新高端理財客戶，淨資產要有800萬元，且持有指定產品結存，門檻最高。

創興銀行4.4厘，50萬元起存，需同時開立網上銀行及投資賬戶，但難度不算高，3個月可收息$5,500

善用「100法則」 10厘高息股、5厘活期存款全捕捉

4.58厘收息逾$12,200

4個月存期也是新客戶優惠較高，工銀亞洲的4.58厘，收息同樣較其6厘高，因存款額最多可至80萬元，4個月賺逾1.2萬元。

最高息的4個月港元定存︰

工銀亞洲4.58厘，全新客戶優惠

平安壹賬通4.2厘，100元起存，低門檻之最

兩銀行推128存期優惠，工銀亞洲及華僑銀行10萬元起存，4.15厘。

現有客戶、有資金4.35厘

現有客戶而言，有兩間銀行提供4.35厘，建行亞洲的4.35厘門檻較高，要100萬元新資金。現有資金而言，信銀國際最高4.35厘，10萬元起存，非理財客戶4.25厘。

較低本金的可留意創興銀行的4.25厘，50萬元起存，不論新舊資金、毋需理財客戶，5000元起存也有4.1厘。

3款低門檻4.2厘

低門檻之選 --- 3個月港元定期存款 信銀國際 4.2厘 1萬元（理財客戶） 大眾銀行 4.2厘 1萬元 平安壹賬通 4.2厘 100元 富融銀行 4.2厘 不設最低存款額 創興銀行 4.1厘 5000元 招商永隆 4.05厘 1萬元 東亞銀行 4.05厘 1萬元 工銀亞洲 4.0厘 5萬元

若起存額為1萬元或以下，有幾款4.2厘可供選擇。信銀國際的4.2厘屬理財客戶，因此以下3款4.2厘才是真正低門檻︰

大眾銀行4.2厘（1萬元起存、手機新資金）

平安壹賬通4.2厘（100元起存、現有資金）

富融銀行4.2厘（零元起存、現有資金）

美元最高5.25厘

美元定存方面，由於美息高企，仍有不少3個月存期在5厘或以上，最高有5.52厘，如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期） 銀行 年利率 條件 建行亞洲 5.25厘 40萬美元 新資金 富邦銀行 5.2厘 10萬美元 手機銀行新資金 東亞銀行 5.15厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 集友銀行 5.15厘 12.5萬美元 分行新資金 創興銀行 5.1厘 1萬美元 網上銀行/流動理財、新舊資金均可 富融銀行 5.1厘 不設最低起存額 虛擬銀行

本文最後更新日期︰2024年3月15日

責任編輯︰廖毅然

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