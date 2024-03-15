  • 21°C
香港時間 : 2024315日 (週五) 17:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

定期存款｜3個月4.4厘收息$5,500　保本不二之選｜3款低門檻4.2厘

收息攻略 08:00 2024/03/15

分享：

分享：

港股、樓市雖然回暖，定期存款仍然保本之選，3-4個月年利率仍然較高，本周3個月繼續有6厘高息，4個月存期最高4.58厘。

美國本月減息機會只有1%，最大機會6月減息，未來3個月高息環境持續。

港股、樓市雖然回暖，定期存款仍然保本之選，3-4個月年利率仍然較高，本周3個月繼續有6厘高息，4個月存期最高4.58厘。

  • 工銀亞洲4個月4.58厘，若用盡80萬元起款上限，可收息超過1.2萬元。
  • 3個月港元定存最高6厘，為工銀亞洲全新客戶優惠。
  • 門檻較低的新客戶優惠，創興銀行4.4厘，3個月賺息$5,500。

最高息的3個月港元定存（請按下圖）

點擊圖片放大
+5
+4

4個月存期大激鬥（請按下圖）

點擊圖片放大
+4
+3

新客戶優惠　4.4厘比6厘收息更多

縱觀目前最高息的3個月港元定存，全屬新客戶優惠，雖然工銀亞洲6厘，以年利率計是最高息，但由於有存款上限，實際賺息金額反而不多。

  • 工銀亞洲6厘，存款上限10萬元，3個月收息$1,500。
  • 花旗銀行5厘，需全新高端理財客戶，淨資產要有800萬元，且持有指定產品結存，門檻最高。
  • 創興銀行4.4厘，50萬元起存，需同時開立網上銀行及投資賬戶，但難度不算高，3個月可收息$5,500

善用「100法則」 10厘高息股、5厘活期存款全捕捉

4.58厘收息逾$12,200

4個月存期也是新客戶優惠較高，工銀亞洲的4.58厘，收息同樣較其6厘高，因存款額最多可至80萬元，4個月賺逾1.2萬元。

最高息的4個月港元定存︰

  • 工銀亞洲4.58厘，全新客戶優惠
  • 平安壹賬通4.2厘，100元起存，低門檻之最
  • 兩銀行推128存期優惠，工銀亞洲及華僑銀行10萬元起存，4.15厘。

現有客戶、有資金4.35厘

現有客戶而言，有兩間銀行提供4.35厘，建行亞洲的4.35厘門檻較高，要100萬元新資金。現有資金而言，信銀國際最高4.35厘，10萬元起存，非理財客戶4.25厘。

較低本金的可留意創興銀行的4.25厘，50萬元起存，不論新舊資金、毋需理財客戶，5000元起存也有4.1厘。

3款低門檻4.2厘

低門檻之選 --- 3個月港元定期存款
信銀國際4.2厘1萬元（理財客戶）
大眾銀行4.2厘1萬元
平安壹賬通4.2厘100元
富融銀行4.2厘不設最低存款額
創興銀行4.1厘5000元
招商永隆4.05厘1萬元
東亞銀行4.05厘1萬元
工銀亞洲4.0厘5萬元

若起存額為1萬元或以下，有幾款4.2厘可供選擇。信銀國際的4.2厘屬理財客戶，因此以下3款4.2厘才是真正低門檻︰

  • 大眾銀行4.2厘（1萬元起存、手機新資金）
  • 平安壹賬通4.2厘（100元起存、現有資金）
  • 富融銀行4.2厘（零元起存、現有資金）

美元最高5.25厘

美元定存方面，由於美息高企，仍有不少3個月存期在5厘或以上，最高有5.52厘，如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期）
銀行年利率條件 
建行亞洲5.25厘40萬美元新資金
富邦銀行5.2厘10萬美元手機銀行新資金
東亞銀行5.15厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
集友銀行5.15厘12.5萬美元分行新資金
創興銀行5.1厘1萬美元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
富融銀行5.1厘不設最低起存額虛擬銀行

本文最後更新日期︰2024年3月15日

責任編輯︰廖毅然

更多高息存款︰

定期存款｜美長債息升　12個月港元定存4.2厘、5銀行有4厘｜20萬被動收入抗通脹

定期存款｜6個月4.45厘收息逾$22,000！8款低門檻4厘推介｜美元5.05厘

【港元短期儲蓄保險比較2024】保證回報邊間好？有3年期產品回報高達4.75%

【扣稅年金比較】保證攞到100歲的長壽年金　邊份回報好？

ET至高息
善用「100法則」　10厘高息股、5厘活期存款全捕捉

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

10萬港元定期存款｜收息高達$4,200、10大銀行現有資金4厘
今日
10萬港元定期存款｜收息高達$4,200、10大銀行現有資金4厘
50萬港元定期存款｜收息$21,000、推介4款收息2萬元！被動收入最佳之選
今日
50萬港元定期存款｜收息$21,000、推介4款收息2萬元！被動收入最佳之選
定期存款｜6個月4.45厘收息逾$22,000！8款低門檻4厘推介｜美元5.05厘
今日
定期存款｜6個月4.45厘收息逾$22,000！8款低門檻4厘推介｜美元5.05厘
定期存款｜美長債息升　12個月港元定存4.2厘、5銀行有4厘｜20萬被動收入抗通脹
今日
定期存款｜美長債息升　12個月港元定存4.2厘、5銀行有4厘｜20萬被動收入抗通脹
高息活期存款｜月月派息3.5厘毋需登記、無任務6.88厘、中銀加入戰團｜3月份優惠有驚喜
2024/03/14
高息活期存款｜月月派息3.5厘毋需登記、無任務6.88厘、中銀加入戰團｜3月份優惠有驚喜
渣打集團（02888） 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 退休規劃產品 財富及退休規劃 退休 儲蓄 儲蓄產品 被動收入 收息產品

上一篇文章

50萬港元定期存款｜收息$21,000、推介4款收息2萬元！被動收入最佳之選

下一篇文章

定期存款｜6個月4.45厘收息逾$22,000！8款低門檻4厘推介｜美元5.05厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款