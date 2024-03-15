定期存款｜3個月4.4厘收息$5,500　保本不二之選｜3款低門檻4.2厘

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50萬港元定期存款｜收息$21,000、推介4款收息2萬元！被動收入最佳之選
美國本月減息機會只有1%，最大機會6月減息，未來3個月高息環境持續。
港股、樓市雖然回暖，定期存款仍然保本之選，3-4個月年利率仍然較高，本周3個月繼續有6厘高息，4個月存期最高4.58厘。
最高息的3個月港元定存（請按下圖）
4個月存期大激鬥（請按下圖）
新客戶優惠 4.4厘比6厘收息更多
縱觀目前最高息的3個月港元定存，全屬新客戶優惠，雖然工銀亞洲6厘，以年利率計是最高息，但由於有存款上限，實際賺息金額反而不多。
4.58厘收息逾$12,200
4個月存期也是新客戶優惠較高，工銀亞洲的4.58厘，收息同樣較其6厘高，因存款額最多可至80萬元，4個月賺逾1.2萬元。
最高息的4個月港元定存︰
現有客戶、有資金4.35厘
現有客戶而言，有兩間銀行提供4.35厘，建行亞洲的4.35厘門檻較高，要100萬元新資金。現有資金而言，信銀國際最高4.35厘，10萬元起存，非理財客戶4.25厘。
較低本金的可留意創興銀行的4.25厘，50萬元起存，不論新舊資金、毋需理財客戶，5000元起存也有4.1厘。
3款低門檻4.2厘
|低門檻之選 --- 3個月港元定期存款
|信銀國際
|4.2厘
|1萬元（理財客戶）
|大眾銀行
|4.2厘
|1萬元
|平安壹賬通
|4.2厘
|100元
|富融銀行
|4.2厘
|不設最低存款額
|創興銀行
|4.1厘
|5000元
|招商永隆
|4.05厘
|1萬元
|東亞銀行
|4.05厘
|1萬元
|工銀亞洲
|4.0厘
|5萬元
若起存額為1萬元或以下，有幾款4.2厘可供選擇。信銀國際的4.2厘屬理財客戶，因此以下3款4.2厘才是真正低門檻︰
美元最高5.25厘
美元定存方面，由於美息高企，仍有不少3個月存期在5厘或以上，最高有5.52厘，如本身有美元資金不妨考慮︰
|高息美元定期（3個月存期）
|銀行
|年利率
|條件
|建行亞洲
|5.25厘
|40萬美元
|新資金
|富邦銀行
|5.2厘
|10萬美元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|5.15厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|集友銀行
|5.15厘
|12.5萬美元
|分行新資金
|創興銀行
|5.1厘
|1萬美元
|網上銀行/流動理財、新舊資金均可
|富融銀行
|5.1厘
|不設最低起存額
|虛擬銀行
本文最後更新日期︰2024年3月15日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息