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定期存款｜3個月收息$6,100、現有資金4.5厘｜6厘被動收入不求人

收息攻略 08:00 2024/02/23

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個月港元定期存款的年利率仍然較高，本周繼續有6厘高息，且新增一個4.88厘高上限之選，可以速賺$6,100！

龍年理財以穩健為主，若有部分資產想尋找高息，可留意3個月港元定期存款，由於存期短，年利率仍然較高，本周仍繼續有6厘高息，且新增一個4.88厘高上限之選，可以速賺$6,100！

  • 3個月港元定存最高6.3厘，屬大新銀行的稅貸客戶優惠，做盡50萬元收息$7,875。
  • 工銀亞洲全新客戶也有6厘，低門檻1000元起存，上限10萬元速賺$1,500。
  • 建行亞洲全新客戶4.88厘，上限有50萬元，實際賺息比6厘更多，可達$6,100！
  • 現有客戶新資金最高4.6厘，需為富邦銀行的手機優惠。

最高息的3個月港元定存（請按下圖）

點擊圖片放大
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6厘速賺$1,500

  • 工銀亞洲個人新客戶
  • 透過手機銀行「e定存」開立
  • 首10萬元的3個月定期存款有6厘年利率
  • 每筆定期存款須為1000元或以上
  • 存10萬元，3個月速賺1500元
  • 推廣期暫至3月28日

4.88厘速賺$6,100

有時單看年利率，可能未必計算到實際可以賺息多少。

工銀亞洲的6厘門檻雖低，但有存款上限10萬元，難滿足大額本金的讀者。如果你有80萬元，可選擇該行的4.7厘的全新客戶分行新資金優惠，3個月可速賺$9,400。

建行亞洲的新客戶也有4.88厘，做盡50萬元，可以收息$6,100。

大新銀行的6.3厘要稅貸客戶才可開立，但其全新VIP客戶，本周也加至4.6厘，上限同樣有50萬元。

港元定存攻略｜250萬元高息到期點部署？盤點4大「安全牌」！

現有客戶4.6厘、毋需理財戶口

現有客戶而言，以富邦銀行的4.6厘最高息，毋需理財客戶，但要以50萬元新資金，在手機銀行開立。

現有資金4.5厘、低門檻4.3厘

現有客戶、現有資金而言，富邦銀行最高4.5厘，但要100萬元起存。

較低本金的可留意創興銀行的4.3厘，50萬元起存，不論新舊資金、毋需理財客戶，但需在電子渠道開立。

星展、交銀、平安壹賬通等，低門檻現有資金也有4厘。

低門檻之選 --- 3個月港元定期存款
創興銀行4.15厘5000元
工銀亞洲4.1厘5萬元
大眾銀行4.1厘1萬元
富融銀行4.1厘不設最低存款額
星展銀行4.05厘5萬元
交銀香港4.05厘2萬元
東亞銀行4.05厘1萬元
平安壹賬通4.0厘100元

美元最高5.58厘

美元定存方面，由於美息高企，仍有不少3個月存期在5厘或以上，最高有5.58厘，如本身有美元資金不妨考慮︰

高息美元定期（3個月存期）
銀行年利率條件 
建行亞洲5.58厘上限10萬美元全新客戶新資金
富邦銀行5.2厘10萬美元手機銀行新資金
東亞銀行5.15厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
集友銀行5.15厘12.5萬美元分行新資金
創興銀行5.1厘1萬美元網上銀行/流動理財、新舊資金均可
信銀國際5.05厘1萬美元CITIC Diamond客戶手機新資金

本文最後更新日期︰2024年2月23日

責任編輯︰廖毅然

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